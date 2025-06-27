«ПОЖРАНА будет ВСЯ ЭТА ЗЕМЛЯ, ибо ИСТРЕБЛЕНИЕ, и притом ВНЕЗАПНОЕ, совершит Он над всеми жителями земли». «Ни серебро их, ни золото их не может спасти их в день гнева Господа, и огнем ревности Его» (Софония 1:18). И это всё о ней- земле ХАМА, второго сына Ноя. Да, всё случится внезапно. Причина их внезапной гибели изображена на фреске (комета, см. ниже). А ведь они тоже были народами, породнёнными с афетами (обрусевшими), об этом говорит имя сына Хама ХанаАн. Окончание «Ан» указывает на род от Анны-Ханны, матери Афетов- матери славянских народов («словено-русов»). Помимо этого опустошены были (Господом) перечисленные в книге конкретные земли: Иудея, Египет, Едом, Амон, Моав, Земля «стригущих волосы на висках» (Кидар и царство Асорское) (п.38), как оказавших сопротивление новому культу Господа (Иилиев). И расположены эти земли не в современном Израиле, а в Евразии (см. карту).

То же случится с ИУДЕЕЙ (п.38): «выбросят кости царей Иуды и кости князей его, священников и пророков и жителей Иерусалима» и «раскидают кости их перед СОЛНЦЕМ, ЛУНОЙ и перед всем ВОИНСТВОМ НЕБЕСНЫМ, пред ЗВЁЗДАМИ, которых они ЛЮБИЛИ». «Накормлю их полынью и водой с желчью. И РАССЕЮ их между народами, которых не знали ни они, ни отцы их и пошлю вслед меч доколе не истреблю их (Иудеев)» (гл.9).

Было предположено, что библия и греческие мифы это история огромных ЕВРОПЕЙСКИХ народов и России-«евриан» (не израильтян) происхождением от Анны-Ханны матери Афета, где «евр» на эллинском «восток». Именно они занимают Евразию и имеют большие страны. Библия их настольная книга, то есть их история. Поэтому надо отрешиться от навязаной всем принадлежности библии только современным израильтянам и по-другому воспринимать их имена (искажённые славянские имёна, например Ной-Новый) и перенести события Библии в Европу и Россию. Трудно представить, что имена Ной, Авраам, Сара (СеАръ?) и т. д., принадлежали совсем другому великому народу (европейскому). Сами посудите, ведь не может быть, чтобы высокомерные европейцы и староверы русские так истово обожествляли чужую им историю. Это может быть только в том случае, если это их непосредственная история, а им действительно есть что описывать. Война европейских народов за власть была ожесточённой и невероятной по накалу страстей, пока они окончательно не определились с территориями. В заставке Медея с гребнем ящерицы на голове (роспись вазы).

Злые Силы.

Страна Ханаан не отражена в русских летописях, потому что попала в «Злые Силы» (п.108), которые так сильно «насолили» «праросам» (убили их вождей и родных), что страницы их истории были вырваны из всех летописей в прямом смысле этого слова, а они сами были преданы анафеме на 1000 лет. Вот они на фреске затопленного Николо- Малицкого монастыря «Изгнание Злых Сил». Их гонит трезубцем Посейдона Михаил Архангел и Гавриил.

Эти Злые Силы следующие (они подписаны на фреске).1. ЖИДИ. «Европейская» знать (не семиты) в круглых шапках и итальянских беретах. 2.СЩЕННИЦЕ (священники) с «трефовым крестом» (похожим на крест Фока, п.153). 3.ДИАВОЛЪ, похожий на огромного седого обугленного как уголь Чёрта. Это мужчина с усами и бородой и пером на голове. Седые волосы стоят дыбом. В левой руке у него конус с красным Огнём-ФАКЕЛОМ (символ Фока, п.149). 4.АРИЙ. Арием на фреске назван не сам Дракон, а ЕГО ГОЛОВА. Надпись «Арий» у Головы Дракона. 5.ЗМЕЯ. У этого Дракона имеется Хвост с тремя Змеиными головами (три сестры?) и тело как у слона. 6. ИУДА. На коленях у Диавола (мужчины) сидит светловолосый и белокожий мальчик или взрослый человек. Этот «мальчик» назван Иуда, внучок Дракона. 7.Безымянные священники в митре и чёрном клобуке, в чалмах. Их пятеро в огненной кровавой реке. 8.ЦАРЬ ГРЕШНЫЙ. Здесь изображён самый грешный, так как заголовок гласит «СМЕРТЬ ГРЕШНАГО». Следует отметить, что он НЕ в ОГНЕ кометы. Слева на чёрном фоне под землёй в гробу лежит почивший знатный человек на подушке и красном плаще. Возле головы лежит зубчатый золотой Венец, золотой меч в ножнах. Один чёрт уже стаскивает с него красный плащ знатности. Два других чёрта пронзают ножом и копьём. Наконец, самый главный самый высокий Ангел в мужском военном одеянии пронзает уже почившего в гробу царя Трезубцем. Символическая надпись гласит «Тщеславие, Скупость, Сребролюбие». Вот эти три порока уничтожаются в одном лице-почившем царе. Этот великий царь оказался в лагере «злых сил». Он исток всех бед-вся его семейка. По версии автора это «Суровый» царь мидян «Астиаг» у Геродота, Эет у греков, Иофора Кенеезянин в библии отец Сепфоры жены Моисея ( п.27, автор) 9. Арапи в чалме с коричневыми лицами и чёрными бородами. 10. Кезалбаши (кызыл-красный) с коричнево-синими лицами, как у индийцев, в чёрных чалмах с орлиными носами. Также на фреске показано орудие их окончательной гибели. Это изображённая на фреске огромная красная КОМЕТА. Она и есть причина внезапной гибели.

Вот как на этой гравюре выглядит сам Иуда, он опирается на Льва и покатывает перст (я первый). Рядом на постаменте его бородатый кумир с «виждрой» (пучком змей-молний) и растрёпанной Птицей («Орлом»? Орнитион?). Вдалеке на крыше здания установлено Колесо. Оно потом станет орудием казни «колесованием», так поступали ханаане со своими врагами (росами), отрубая им конечности.

Вот «Злая Сила»-Дракон в образе старика лежит под ногами у Ангела Михаила на иконе. У Рафаила под ногами покорённая Рыба (символ Афродиты), под ногами первого Ангела Гавриила некие покорённые Горы (Нагорная земля).

Факел.

Как выше описано, ДиаВол сидит с ФАКЕЛОМ. Оказалось, что символ Фока-Окса царя центра Русской равнины на реке Ока-ЕГИПТА1 был ФАКЕЛ, КИСТОЧКА (символ пламени?) на голове, КРЕСТИК, как на карте Треф с шарообразным утолщением на концах. Святой Фока с факелом и книгой изображался на русских иконах (п. 149, 153). И вот ещё о какой их примете пишет Геродот. ГЕРОДОТ говорит, что ЭЛЛИНЫ всю военную амуницию, конский ГРЕБЕНЬ на шлеме, вооружение и свои ОБЫЧАИ заимствовали у «древних египтян» (Фока-Окса на реке Ока? Не у африканцев же). Тогда вот на этих странных картинах (интернет) изображены «египтяне» Фока.

На шлемах у них множество кисточек, символизирующих огонь-искры. Вот на картине из интернета их ФАКЕЛЬНОЕ шествие Красного и Голубого «Короля» и «Короля» Солнца (Ра) в «Риме» (Парад Победы). Оно посвящено покорению ДРАКОНА-ЗМЕЯ, так как на нём стоит торжествующий Воевода в шкуре льва с дубиной, похожий на Геркулеса. Дракон (Крокодил), изрыгающий огонь, со Змеинным хвостом ползёт впереди всей процессии шествующих. Дракон подчинялся Фоку. Итак. Царь «Мидии» «ДиаВол» потомок могущественного Фока, так как у него такой же атрибут Факел, как у Фоки. Эпоха Фока длилась 1500 лет (п. 153) и ему была подчинена Евразия, в том числе и Мидия и скифы (Лызлов). Фраорт сын Оксиарта (Фока) стал царём в Мидии (см. Борис Александрович Тураев. История древнего востока. Том II). Типаж Фока европейский (п.153). Цвета этой процессии совпадает с цветами Российского флага и Французского.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ХАНАНСКОЙ «ЭтРусии»

Попробуем описать историю ханаан. Она описана в библии, как земля Хама «Ханаан», как Мидия в «Истории» Геродота и в греческих мифах как земля Эета, поэтому их можно назвать Эета русы (северяне афеты), то есть этрусски. Ной с сыновьями Симом, Хамом и Афетом приходит с Востока (тихоокеанского) на Русскую равнину-страну матриархата, смешивается с местными «Змеями» «Лилитами» (см. Лилит, википедия и чёрную стрелку на карте выше). Те, которые смешиваются с северными «землянами» Алипия Столпника («русалиями»), становятся русами (Белами от Авеля?).

Хам получает свои земли на юге и живёт по своим ЗАКОНАМ. Господь говорит «…НЕ СЛЕДУЙТЕ ИХ ЗАКОНАМ». «У Ханаанских народов были узаконены. Сожительство детей с матерями, родителей с детьми, с внуками, с сестрами, невестками, тетками, со всеми родственниками, - все это в Ханаане имело силу закона. Но не только это, а и гомосексуализм, скотоложство, и приношение детей в жертву, также совершалось по закону. «Парламенты», законодательные органы, правители городов-государств Ханнана, издавали законы, официально разрешавшие такие дела. Эти законы были всем известны. Народы жили по тем законам» (интернет о Ханаане). Полная «свобода». Бичом Божьим для растленных грешников стало «Израильское войско» (приход Иилиев-Водолеев). Во Втором Пришествии Христа наказывать нераскаявшихся грешников будут Ангелы. На фреске эти Ангелы уже их наказывают -гонят «Злые Силы» прямо в жерло огня огненной кометы.

История Ханаанов в Библии.

1. В 2246 г. от СС. (3254 до Р.Х) происходит Разделение языков, разделение Сима, Хама и Афета (п.99). Сим расселяется в центре Русской равнины. Его судьба описана в п. 153. Афету достались Запад и Север. Его судьба описана в п.154.

Хам уходит с центра Русской равнины на ЮГ. Эти земли достались ему по жребию, но он занял часть земель Сима и Афета. «И Хам, его отец (Ной), и Хуш, и Мицраим, его БРАТЬЯ, сказали ему: "Ты поселился в земле, которая НЕ ТВОЯ, и которая не досталась нам по ЖРЕБИЮ: не делай этого; ибо, если ты поступишь так, ты и твои сыновья падете в этой земле и (будете) прокляты из-за МЯТЕЖА; ибо из-за мятежа ты обосновался, и из-за мятежа падут твои дети, и ТЫ БУДЕШЬ ИСКОРЕНЁН НАВСЕГДА. НЕ ОБИТАЙ в ШАТРАХ СИМОВЫХ, ибо Симом и сынами его овладел жребий. Проклят ты, и проклят будешь ты БОЛЕЕ ВСЕХ всех сынов Ноевых, проклятием, которым мы связали себя клятвою в присутствии святого судии и в присутствии Ноя, отца нашего. Но он не послушал их и жил в земле Хама до переселения в Египет, он и сыновья его до сего дня. И по этой причине эта земля называется Ханаан» (Юбилеи 10:29–34). На первых порах Ханаан подчинялся Симу и из-за этого состоялась битва 4 царей (Симовых) с 5 царями (Хама). Это была самая первая война (п.27. Исход из Сибирского Египта).

Где он селится, можно увидеть на карте ВальдзеМюллера 15 в. Это по версии автора Мидия, хотя ещё одна Медия обозначена в Афганистане (существуют дубликаты библейских названий в Иране). На карте видно, что здесь ставка Ноя, так как он здесь выращивал виноград и делал вино. Земля расположена на реках Сыр-Дарья и Аму-Дарья. Видно, что в этот момент истории здесь Арал слит с Каспийским морем. Причём на Аму-Дарья есть озеро Aria. Название реки Дарья можно считать, как Д,Арья. Тут многие названия говорят об «ариях». Можно предположить, что имя Ноя было Арий или Ар, Арья, то есть «первый» (Аръ первая буква славянского алфавита). Обратите внимание символ его земли на карте «КОЛЕСО» справа ( п. 124 Земля Ноя). Ноем эти земли были переданы второму сыну Ноя Хаму, тогда озеро Ариа переименовывается в честь Хама в Ама (мать Хама) и меняются названия. Это видно на карте Келлера 1590 г. Аму Дарья названа Abiamu (п.89 Путь-1 Марко Поло в Таджикистан..), Сыр-Дарья (Охиа) названа Faxartus, а озеро Aria переименовано в «Ama» (рус. Ама). Между двух рек прямо между устьев стоит шатёр Ноя, который занял потом Хам. Здесь и находилась «библейская земля Ханаанская» в честь Хама и его сына Ханаана. Может эти земли Ноя он взял не по жребию, ведь Ной проклял Ханаана. Здесь всё будет снесено пролетевшей в 1312 г. кометой и сюда, по версии автора, заселятся уцелевшие в горах Саян,Тибета, Тянь-Шаня тюркские народы.

Хам сильно провинился перед Ноем и чем-то его оскорбил и поэтому был им проклят. Причём наказан будет не Хам, а Ханаан. В Википедии написано, что якобы Хам оскопил Ноя, чтобы остановить его род. Судя по топонимам, имя матери Хама было Наама или Ноема. Вопрос, какие земли Ханаан занял не по жребию. Вероятно это земли на Южном Урале (Синие горы), которые по праву будут отбирать Иилии, как земли своих предков, а также земли Ноя на Арале. Братья дали обет не посягать на доли братьев, но посягли.

Вот земли, которые Хаму были даны по жребию.

Они перечислены в Лаврентьевской летописи «Повесть Временных лет»: «Хамови же ӕсѧ . полуденьнаӕВперёд14. Єюпетъ 15. Єфивопьӕ 16. прилежащиӕ ко Индомъ . другаӕ же Єфивопьӕ . из неӕже исходить рѣка Єфиѡпьскаӕ . Чермна текущи . на въстокъ . Авифаникии 17 Е прилежащи . до Куриниа 18. Маръмарьӕ19. Асиритисиоу 20 Ж. и другаӕ 21. Нумидьӕ . Масуриӕ . Мавританьӕ . протиоущи 22 Гадирѣ 23. сущимъ же ко востокомъ имать Киликию . Памъфилию . Писидию Мосию З. Лукаѡнию . Фругию . Камалию 24. Ликию Карию . Лудью 25. Масию . другую 26 Троаду . Салиду 27 И. Вифунию . Старую Фругию . и ѡстровъ 28 неки 29 имать . Саръдани 30 /л.2/ Критъ . Купръ . и рѣку Гѣѡну 31 зовемую [Нилъ] І» . В основном перечислены Африканские земли (Египет, Эфиопия, Нумидия, Мавритания, там действительно есть имя Синея-Персидский залив на карте Келлера 1590 г, Синей сын Ханаана) и земли на Средиземном море (Крит, Кипр, Сардинию). Марьмарье, вероятно Мраморное море. Название вначале «Полуденная Вперёд» означает южные (полуденные) земли. Раньше не было названий север, юг, а были полунощные и полуденные.

3. Рождение Ханаана. Если он имеет окончание в имени «Ан», то это значит, он рождён от северянки русы, имя её неизвестно, но найти можно. «Как написано в Библии, Ной в наказание за недостойное поведение изрёк проклятье, согласно которому он отдавал потомков своего внука Ханаана в ПОДЧИНЕНИЕ потомкам своих сыновей Сима и Иафета, а также своих внуков, братьев Ханаана. Земли Ханаана были, согласно Библии, заселены потомками Хама». Согласно Книге Бытия, Ханаан был младшим братом Хуша, Мицраима и Фута (Быт. 10:6). Внуки этих братьев тоже получат землю Ханаана.

Клан Хама или Ханаана. Они в цветочных венках. За спиной Араб. Ханан его родоначальник?

4. От Ханаана рождаются 11 сыновей. Сидон, Хет, Иевусей, Аморрей, Гергесей, Евей, Аркей, Синей, Арвадей, Цемарей и Химафей (Быт. 10:15—18). От 7 сыновей образуются 7 земель, которые возьмёт Исус Навин (3:10). Эти 7 племён- хе́тты, хивве́и, периззе́и (ферезеи, не от них ли шахматная фигура Ферзь, автор), гиргаши, аморе́и, евусе́и. Вот как выглядели «Хананейские цари» на картинке из книги Исуса Навина. Они стоят перед Навиным. Они будут казнены, а племена уйдут в подчинение Симу и Афету. По версии автора, их земли- Южный Урал.

5. Первая война «Симонеев» с Ханаанами. Двенадцать лет «Хамы» были в порабощении у (симонеев) Кедорлаомера, а в тринадцатом году возмутились и пошли на «Симонеев». «И было во дни (симонейских царей) 1.Амрафела, царя Сеннаарского, 2.Ариоха, царя Елласарского, 3.Кедорлаомера, царя Еламского, и 4.Фидала, царя Гоимского, пошли они войною против (хананеев) 1.Беры, царя Содомского, против 2.Бирши, царя Гоморрского, 3. Шинава, царя Адмы, 4.Шемевера, царя Севоимского, 5.царя Белы, которая есть Сигор по имени Бел (это область Белор-гора Белуха на карте Келлера 1590 г., автор). Все сии соединились в долине СИДДИМ, ГДЕ НЫНЕ МОРЕ СОЛЁНОЕ (между Каспием и Аралом, которые потом слились в одно море солёное как на карте ВальдзеМюллера и Келлера 1590 г., автор). В долине же Сиддим было много смоляных ям. И цари Содомский и Гоморрский, обратившись в бегство, упали в них, а остальные убежали в горы (Сведения из «Бытие», глава 14 Острожской Библии).

Победившие («симонейские») 5 царей (Кедорлаомер, Фидал, Амрафел, Ариох ) забрали всё имущество у племянника Авраама Лота. Авраам организовал своих (300) рабов и выручил Лота, отбил его имущество у этих царей (симонеев) и гнал их до Дана. Также он освободил царя Содомского. Как сказано выше, тот упал в смоляную яму. Авраам предок братьев близнецов Исава и Якова (Ииля) и он жил на границе Хама и Сима (п. 27 Исход ч.1, стр14). Правнук Лота Моав станет царём Моава (по версии автора, Москвы). Пусть не смущают вас имена. Эти товарищи пришли с Полярного Севера (п. 27, Лот-Лоут-Лют?).

6. Из земли Ханаанской уходят в «Сибирский Египет» на Тихий океан племя Иилиев (Якова). Они происхождением не ханаане, а с Ура Халдейского (от Левия-Льва, цепь рода ниже и в п.27). Сначала уходит их младший брат ИоСиф, отличающийся красотой и пёстрой одеждой. Он становится предсказателем (волхвом) и советником у Фараона Египта2 (Сибирского, за рекой Лена). Потом он призовёт к себе братьев и все они поселяются в самой лучшей области Гессем, так как ИоСиф на тот момент имел власть в Египте2 (регент при малолетнем фараоне).

7. Правление трёх сестёр в Ханаане в Мадиаме (в Иерусалиме, Самарии и Содоме). На фреске «Изгнание Злых сил» они изображены в виде трёх Змей. Иезекия называет Иерусалим «дщерью», «дочерью», это название женского рода. Хотя сейчас Иерусалим считается названием мужского рода. И этой «дочерью» была конкретная женщина- правительница с такими знакомыми по истории императриц традициями. Это наличие фаворитов-любовников, которых она выбирала сама (п.40) и которые выполняли её волю.

Средняя сестра это Иерусалима. Большая её сестра с «дочерями» (пригородами) проживала влево от неё в Самарии и Господь называет её Самарией. Младшая третья сестра её с «дочерями» (подвластными городами) проживала правее Иерусалима в Содоме и Господь называет её Содома. После гибели и опустошения этих городов ( «Кто вдали, тот умрет от моровой язвы; а кто близко, тот падет от меча; а оставшийся и уцелевший умрет от голода; так совершу над ними гнев Мой») Господь обещал вернуть «плен» жителей этих городов. Они вновь будут отстроены. С «царицами» поступят жестоко. Особенно с Самарией. (Книга Иезекии в главе 23). «И собрание побьет их камнями, и изрубит их мечами своими, и убьет сыновей их и дочерей их, и домы их сожжет огнем. Так положу конец распутству на сей земле, и все женщины примут урок, и не будут делать срамных дел подобно вам». Слишком гордые, независимые были эти сёстры. Господь их корит за это. Но род их, детей вернёт на свои места после опустошения.

Прототипы этих сестёр, по версии автора, средняя «Иерусалима» это Медея, геродотовская Семирамида и Томирис, в библии это Сепфора- дочь «священника» Иофора и жена «Моисея», старшая сестра «Самария» это Халкиопа-Кирка греческая. Третья сестра «Содома» это греческая Агилея. О ней мало сведений. Если встать лицом на восток, то город слева Самара (Самария), а справа Волгоград (Содом), в центре Саратов (Иерусалима). Они поклонялись Змеям в подземных залах (п.40, стр.5 «Найти Иерусалим»).

На стенах Змеи и Дракон

Вот они весёлые кружатся в хороводе на картине Пуссена "Танец времени". Среди них наследник («Люцифер»?). На них уже надвигается чёрная туча с «Огненным Кольцом».

Отголоски этого правления женщин остались в легендах о Златой Бабе и сказах Бажова на Среднем Урале. «Л.А. Мулляр, «в русской фольклорной сказке практически нет примеров свободной и самодостаточной женщины. Исключение составляют «Уральские сказы» П. Бажова, где образ-концепт Госпожи – это Хозяйка Медной горы/Малахитница. Камень (так назывался Урал на карте Келлера 1590 г., автор), гора символизируют крепость возвышенность, поэтому Хозяйка Медной горы – идеализация величия, превосходства, устремленности вверх - успеха. Созидательный успех сказочной Волшебницы, творящей «из ничего» за одну ночь дворцы, мосты, сады или вмиг меняющей социальную ситуацию, сакрализована: колдовство по сути может быть успехом Волшебницы по делоустроению и судьбоустроению («вещая женка» в русских сказках)» «Хозяйка эта – Малахитница-то - любит над человеком мудровать»; «Худому с ней встретиться - горе, и доброму - радости мало». Хозяйка Медной горы по-хозяйски непосредственно распоряжается природными богатствами и по-хозяйски прямо управляет своей судьбой - сама ищет себе жениха, поэтому часто заманивает в свои владения молодых мастеров и испытывает их». «Хозяйка Медной горы – владелица земных богатств, демоническое создание; в любом контакте с ней содержится потенциальная ОПАСНОСТЬ» (п. 10).

8. Молодой Моисей поселился в Мадиаме (земле Ханаанской). Когда-то Моисей вынужденно убежал из Египта (Сибирского) в землю МАДИАМСКУЮ из-за того, что убил египтянина, защитив иилийцев. Там женился на мадиамке Сепфоре, дочери священника Иефоре Кенеезяине. Она родила ему двух сыновей Гирсама и Елиезера. (гл.2,с.22).

9. Моисея призывает к себе фараон для организации Исхода. Он самая лучшая кандидатура, так как женат на царской дочери земель, куда они собрались идти, и имеет законное право на Мадиам. У него там два сына. А также у него происхождение отсюда от предка Фарры с Ура Халдейского. Судя по греческим мифам, когда-то прототип Моисея Ясон взял вторую жену и оскорблённая Медея (Сепфора) убежала от него с детьми (в «Мадиам») к отцу (Иофору Кенеезянину, автор) на Солнечной Колеснице. Именно Моисею поручается вывести иилиев с Востока (Тихого океана) и занять землю ханаанскую. «Некто из куста, представившийся именем БОГ «СУЩИЙ (ИЕГОВА)», (в МАДИАМЕ у горы Божьей ХОРИВ) голосом поручает Моисею вывести иилиев в страну, где течёт молоко и мёд, В ЗЕМЛЮ ХАНАНеев, ХЕТеев, АМОРеев, ФЕРРЕЗеев, ГЕРГЕСеев, ЕВЕЕв, ЕВУСеев чтобы спасти народ от притеснений царя египетского (гл.3 Исход)» (п.27). Именно на этих землях жили его предки.

10. Из-за природной катастрофы Моисей начинает ИСХОД, выходит из Египта2 (Сибирского на Тихом океане) с народом Иилиев и другими племенами по указанию Фараона. Он берёт с собой около 1 млн. человек (книга «Числа») и множество ценностей фараона. В Острожской библии из «Египта» уходило множество РАЗНОПЛЕМЕНЫХ народов, но возглавляло Исход некое племя, названное в Острожской библии «сынами Иилевыми», прожившими в этом «сибирском» Египте 430 лет. Гвардией с оружием (мечами) у Моисея было племя Левиев (Львов). Родовая цепь Моисея такая: Авраам - Исаак - Иаков - Левий - Кааф - Амрам - Моисей (Исход, 6 глава, п.27), где Левии это Львы, по версии автора. Кормилицей Моисея была приглашена его собственная мать, у которой были дочь Мариам и сын Аарон из рода Левитина (Льва).

Его приветливо встретил отец Сепфоры ИоФора Кеннеезянин и его бывшая жена Сепфора с его двумя детьми (Гирсам и Елиезер). Он остановился в земле ИоФоры и сразу начал формировать войско. Был собран Ковчег и в него положена «Слава Господня» (некое оружие, автор, п.4, 6, 7 ). Также за 2 года создана Армия из молодых. И через 2 года он начал поход на Запад на земли Ханаана, потом далее в Моав (Русскую равнину). По версии автора весь народ Ииля вначале оседает на Среднем Урале (Синие горы, Тагил). По версии автора, «Сыны Иилевы» станут известны в истории, как «древнегреческие троянцы», назвавшие себя «Иилевыми» по имени основателя Трои царя Ила.

11. Пропажа Моисея. Он занял земли Ханаана. Сначала всё складывалось успешно. Он создал некий союз с местными и соседними правителями и правил около 28 лет. Он дошёл до Моава (Москвы, автор) и пропал. По версии автора, он погиб в результате заговора и мятежа, организованные его бывшей женой мадиамкой Сепфорой (Змея на фреске) и её сыном ДиаВолом и внуком Иудой на фреске. «Самаэль является Ангелом Смерти, явившимся за Моисеем» (п.33 Падшие ангелы). Всё-таки Самаэль приложил руку к смерти Моисея. «Дракон своим хвостом увлек с Неба третью часть звезд и поверг их на землю” (От. 12:4). Это можно трактовать так, одна треть вождей (Звёзды-Жары-Яры) стали на сторону «рассвирипевших магов» и присоединились к мятежникам- трём Змеям (они-хвост Дракона). Из старого названия Млечного пути СтоЖары понятно, что Жары или Яры это Звёзды-Солнца. Так называется город Ярославль, то есть Звезда- Солнце Славы Иля. Прототипом Иуды может быть внук АсМоДей Моисея от сына Люцифера («Льющий Свет», автор).

12. После «смерти» Моисея в книге Еноха власть в «Мадиаме» берёт Самаэль, а в центре Русской равнины- Азазель. Продолжают их дело их внуки Ог (Пернатый Змей) и Сигон (Гонец) (п.125). Их власть продолжается 70 лет. Огромные жертвы понесут «сыны Иилевы» и с их властью будет покончено. Элита бежит на север или на Запад. По версии автора прототип Азазеля греческий Орфей. Вот перед вами «внук Азазеля (Орфея)» в пёстрой одежде, которого убивают Менады.

Орфей. У него такой же гребеньящерицы на голове, как и у Медеи в заставке

13. По их душу приходят Дарий из «словено-русской» колониии в Иране (Персии) и отбирает власть у магов на 36 лет.

Дарий светловолосый. У него тоже гребень ящерицы на голове

14. По душу Дария приходит Александр Македонский и убивает Дария. С севера на Дария приходят Асы (славнейшее русское колено словенов). Они заключают мир и границу по Дербентским воротам.

15. Правление Давида в Иудее. Давид белокурый красивый мальчик из есеев, хорошо играющий на гуслях, был отдан на служение царю Саоулу. Потом стал оруженосцем. Но когда Саула свергли «маги», и он покончил с собой, Давид от него убежал к филимстянам и потом стал царём ИуДеи, где умер в глубокой старости. Царём Иудеи был знаменитый Ирод Великий в 1 год Рождества Христова. Он происходил из Идумеи (Эдома Иды-Козы?). На грвюре на Давиде надет венец, значит он был «царевичем» у «ессеев». ИуДея это ДЕЯ.

16. Война-реванш Иисуса Навина. Через некоторое время ( 70 лет), по душу «восставших магов» приходит Иисус Навин и всё-таки доводит дело Моисея до конца. Будут убиты 5 Ханаанских царей (Евей, Рекем, Хур, Цур, Рева) и 31 Иудейский царь (их имена перечислены в библии). Он уничтожает «Злые Силы» ( п.46).

Господь говорит: «Моисей, раб Мой, умер; итак встань, перейди через Иордан сей, ты (Иисус Навин) и весь народ сей, в землю, которую Я даю им» (Гл.1). Глава 24, Ис. Навин.

« привел Я вас к земле Аморреев , живших за Иорданом ; они сразились с вами, но Я (Господь) предал их в руки ваши, и вы получили в наследие землю их, и Я истребил их пред вами».

«Восстал ВАЛАК , сын СЕПФОРОВ, царь МОАВИТСКИЙ, и пошел войною на Израиля, и послал и призвал Валаама , сына Веорова, чтоб он проклял вас; Я избавил вас из рук его.

Вы перешли Иордан и пришли к Иерихону (чтобы подавить восстание Валака!). И стали воевать с вами жители Иерихона, Аморреи, и Ферезеи, и Хананеи, и Хеттеи, и Гергесеи, и Евеи, и Иевусеи, но Я предал их в руки ваши .

Я послал пред вами ШЕРШНЕЙ , которые прогнали их от вас, двух царей Аморрейских ; не мечом твоим и не луком ТВОИМ сделано это».

«И дал Я вам землю, над которою ты не трудился , и города, которых вы не строили , и вы живете в них; из виноградных и масличных садов, которых вы не насаждали, вы едите плоды".

Долгое время вел Иисус войну со всеми сими царями. Не было [ни одного] города, который заключил бы мир с сынами Израилевыми, кроме Евеев, жителей Гаваона: все взяли они войною;

В то же время пришел Иисус и поразил [всех] Енакимов (исполины, автор) на горе, в Хевроне, в Давире, в Анаве, на всей горе Иудиной и на всей горе Израилевой; с городами их предал их Иисус заклятию; не осталось [ни одного] из Енакимов в земле сынов Израилевых, остались только в Газе, в Гефе и в Азоте». Енакиевы известная русская фамилия.

Иисус Навин подчиняет земли царей, которые названы в библии-«нагорная земля», «земля полуденная», «низменные места», которые выступили против него в союзе с царём Асорским ( Арзамас?). На карте Московии1706 г. видны очевидные надписи названия этих земель –НАГОРНУЮ (там Чувашия), ПОЛУДЕННУЮ (Зыряния-Коми), НИЗОВСКУЮ земли (Нижний Новгород). Неужели это просто случайное совпадение.

17. Смерть правительницы Самарии Изавель и династии её мужа Ахава. Был убит её сын ИоРама, её дочь Гофория, и весь род мужа Ахава (АХЕЙЦЫ, 70 голов сыновей Ахава принесли в мешках ИеУйю), был убит иудейский царь Охозия. ИеУйю обещано было наместничество в её земле Иилями- Елисеем. Цель его очистить от грехов эту землю, проще говоря, от баб колдуний, он и очистил. Иеуй потом возглавлял Самарию 28 лет. Был свергнут АзаИлом.

По версии автора, место действия этих событий на реке Уй на Южном Урале (Римникские горы), там же село Уй и город Троицк. Этот Троицк засветился на карте Келлера 1298-1590 г. как Великий Тумен (белый квадрат слева).

Это не совр. Тюмень (красная точка), «тумен», вероятно, «туман» или «тьма туманная»-мгла. Судя по имени ИзаВель, она из рода северян словено-русов Бела-Авеля и Змея. Если это правда, то земля Изавели (Троицка) древняя ставка жриц. Изавель называли Ангелом Фиатирскиой церкви (Библиотека архимандрита Никифора). Может она колдовала в Троицке или Уфе (ФиаТир-Уфа-уфиццы- офис-святилище жриц?). Она не подозревала измены и к приходу гостей одела высокую шапку, нарумянилась и села у окна ждать гостей.

Барельеф на горе Неарут в Турции.

ИеУй с евнухами бросил её из окна на так любимых ею коней и те растерзали её. Остались только голова и руки. Обычно так происходило, когда жертву привязывали к коням. Её вина заключалась в вере в Ваала и Астарту и она ненавидела веру Иилиев (Водолея) в Господа. ИеУй приказал похоронить её «проклятую», всё-таки царская дочь (п.14). Там в Троицке, должна быть где-то её могила. Вот водонапорная башня, напоминающая ту башню, с которой из окна была сброшена Изабель. Может эта башня стоит на её могиле. Не сюда ли в греческих мифах завернул Тесей к ФИТАЛИДАМ на какое- то КАПИЩЕ, чтобы очиститься от пролитой крови. Может современная г. Уфа. От Фиталид он пришёл в «АФИНЫ» (Урал, см. карту приложение выше).

Водонапорная башня в Троицке

У Уральского Троицка очень богатая древняя история. Троицк стоял на «Великом шёлковом пути». «В окрестностях города Троицка (Челябинская область) расположены курганные могильники бронзового века. Наиболее известный из них — «Троицк-7» (см. Курганы Троицка Челябинской области). Сюда после падения кометы (1312 г., по версии автора) в 16 веке с юга придут с гор уцелевшие «кыргызы» и среди них малочисленные тюркские племена башкир и татар. Они рванут в опустевшую Уфу и поселятся сначала в горах Белорецка.

Там на юге России (Южный Урал) по версии автора был когда-то Начальный Рим. "Ведь под самым РИМОВЫМ кричат РУСИЧИ под саблей ПОЛОВЕЦКОЙ!". «Се у Рим кричат под саблями половецкыми…» (Слово о полку Игореве). Половцы как раз заняли юг России («Дикое Поле») и реку Урал-«Рим». Половцы сразу выдают место «Рима». «Рхим ник» так называлась река Урал (Яик) на карте Келлера 1590 г. Половцы это «жёлтые» Команы, где Коман один из 5 братьев славян (Рус, Словен, Болгар, Истер, Коман в Восточной Украине) от предка Скифа. Вот карта ВальдзеМюллера 15 в. выше, на ней Куманы действительно дошли до реки Урал прямо до города Уральск (Яик), там граница обозначена точками, см. зелёную линию. Самая высокая возвышенность в ближайших окрестностях города Уральска Свистун-гора. Сейчас эта земля отдана Казахстану. В библии тоже упоминается дорога в Рим, которая так и называлась «Путь в ИйеАваРим» (Сибирский тракт через Ийе (Яик) и Саратов в Москву, автор). Население Великого Тумена было частично переселено в пос. Тума Рязанской области по версии автора. Их типаж -белые высокие северяне (п.143). Эти северяне и раньше населяли Полярный и Северный Урал на реке Мани и в области Пелым (г. Ханты-Мансийск бывший Самаров). Это первые эллины (п.143). Сын Мани Атис, от имени которого, по версии автора, названа первая Атика (см. карту в начале). Другой сын Тир ушёл на Средиземноеморе и основал Тир-Константинополь.

18. Распад «Начального РИМА»

В 4-й книге царств Острожской Библии происходит распад некогда единой державы Ииля («ИзРаИля»). Иилии пришли с Востока (Тихого океана) и сумели создать СОЮЗ всех главных царств. Но всвязи со смертью вождя Иилиев СОЮЗ распался и начался террор против илиев. Ставка Ииля, по версии автора, находилась на Среднем Урале. С расположением царств можно ориентироваться на карту от автора выше.

•Сначала ОТЛОЖИЛСЯ МОАВ (1/1)

•ЕДОМ ВЫШЕЛ из-под руки НАВСЕГДА(8/22)

•Выступила ЛИВНА (4, 8)

•Потом происходят события, связанные со смутой. Месть ЦАРИЦЫ ГОФОРИИ и убийство ею всего царского рода Ииля («Израиля») в отместку за смерть её сына Охозии (гл.11) (хотя Гофория называет себя ДОЧЕРЬЮ царя Ииля («Израиля»). В живых из «Иильской элиты» («израильской») остался только один мальчик ИоАС (Соломон?), его мать была из ВИРСАВИИ. Его прятали в «Доме Господнем» до 7 лет.

•Потом началось великое переселение. Царь АССИРИЙСКИЙ Феглаффеласар ВСЕХ ПЕРЕСЕЛИЛ в АССИРИЮ.

•САМАРИЯ откупилась ЗОЛОТОМ.

•Царь АССИРИИ убил Сирийского царя РИЦИНА и ПЕРЕСЕЛИЛ его подданных в КИР.

•Взята САМАРИЯ и «израильтяне» ПЕРЕСЕЛЕНЫ в АССИРИЮ. Стали ставить статуи АС ТАРту .

•ИУДА ПЕРЕСЕЛИЛ из ВАВИЛОНА «израильтян» в САМАРИЮ, в АССИРИЮ, в Халах и Хавор на реке ГОЗАН и в горы МИДИЙСКИЕ (17/23).

• «ИУ ДЕЯ» откупилась ЗОЛОТОМ и решила положиться на Египет-«эту трость надломленную» (18/21). Царь Ассирии Сеннахирим укоряет царя «иудейского» ЕЗЕКИЮ: «Что это за УПОВАНИЕ , на которое ты уповаешь…Ты думаешь опереться на Египет, на ЭТУ ТРОСТЬ НАДЛОМЛЕННУЮ, которая, если кто опрётся на неё, войдёт ему в руку и проколет её. Таков царь Египетский, ФАРАОН для ВСЕХ УПОВАЮЩИХСЯ» ( По версии автора это «Египет1» Фока на Оке ещё существовал, но потерял силу).

• ЛАХЕС захотел отложиться.

• Езекия «царь Иудейский» от имени ассирийского царя упрашивает народ переселиться добровольно: «Слушайте слово великого царя Ассирийского…пока я не приду и не возьму ВАС в ЗЕМЛЮ такую же, как и ВАША земля…в землю ХЛЕБА и ВИНА, ВИНОГРАДНИКОВ, МАСЛЕННИЧНЫХ ДЕРЕВЬЕВ и МЁДА будете ЖИТЬ и не умрёте». НАРОД МОЛЧАЛ. В конце концов остались только УЦЕЛЕВШИЕ в доме ИУДИНОМ-«пусть опять корень пустят».

•ИеУй наместник, а потом царь «Израиля» сначала убил Изавель, а потом всю семью её мужа Ахава, всех 70 его сыновей (гл.10).

•Отменяется поклонение МОЛОХУ и сожжены «КОЛЕСНИЦЫ СОЛНЦА» (Колесница Солнца показаны выше на странных картинах «Фока»).

•Пришёл НАВУХОДОНОСОР (Новый) и взял ИЕРУСАЛИМ и ВЫВЕЗ оттуда всё и ВЫСЕЛИЛ НАРОД.

•Пришёл во второй раз СЕДЕКИЯ с сыновьями. Но его прогнало войско «халдейское»-колдунов (магов). Они настигли Седекию в Иерихоне, ослепили царя ассирийского и закололи всех его сыновей. Царя увели в Вавилон (Самара).

•Пришёл НАВУЗАРДАН (Новый Зардан? Скифами были Скиф и Зардан) военноначальник у Навуходоносора и сжёг Иерусалим. «Выселены ВСЕ ИУ ДЕИ с земли своей».

•Остатки народа ушли сами ОБРАТНО в «Египет» (в центр Русской равнины?), так как боялись уральских колдунов-халдеев-магов.

Так распался «ПЕРВЫЙ РИМ». Цель переселения, вероятно, заключалась в спасении народов перед грядущей природной неотвратимой катастрофой.

19. «И успокоилась земля от войны». Успокоил всех Иисус Навин (Его прообраз Михаил Архангел, предок северян Рюрика). «Если же вы отвратитесь и пристанете к оставшимся из народов сих, которые остались между вами, и вступите в родство с ними и будете ходить к ним и они к вам, то знайте, что Господь Бог ваш не будет уже прогонять от вас народы сии , но они будут для вас петлею и сетью, бичом для ребр ваших и ТЕРНОМ для глаз ваших, доколе не будете истреблены с сей доброй земли, которую дал вам Господь Бог ваш Если вы преступите завет Господа Бога вашего, который Он поставил с вами, и пойдете и будете служить другим богам и поклоняться им, то возгорится на вас гнев Господень, и скоро сгибнете с этой доброй земли, которую дал вам [Господь]».

20. Комета 1312 сжигает земли Хананеев. От архитектуры остаются жалкие остатки, всё засыпается песком. Сюда приходят тюрки с юга. Сгорает и Персия-Иран, Северная Африка, Монголия. Частично возвращаются европейские народы, они нанимают на службу пришедший сюда тюркский народ, но те в основном кочуют по пастбищам.

История Ханнана в истории Геродота

А вот как описана та же история у Геродота. Это история Мидии, которую историки отправили в Иран, а на самом деле она присходит на Южном Урале и в районе Арала. Именно Мидию пришёл завоёвывать Великий Кир с Востока из «суровой» страны. И он её завоёвывает (п. 153). Вот какие цари правили в Мидии, их перечисляет Геродот: Деиок, Фраорт (сын ДеиОка), КиакСар, «суровый» Астиаг. Вот Астиаг идёт, пленённый Киром, с руками за спиной и кандалами («Царь Астиаг в цепях, подчиняющийся Киру Великому», гобелен XVIII века). Рядом с Киром Томирис. В Библии о нем упоминается только однажды, в Дан.14:1: «Царь Астиаг приложился к отцам своим, и Кир Персиянин принял царство его».

«Но группа заговорщиков во главе с его женой и неким Смердисом (Семирамидис?) убивают Кира.

Томирис (Медея) убивает Великого Кира. На стороне Томирис Лев, он грызёт упавшего воина

«Смерды» побеждают и везде устанавливают свою власть. Власть пытается сохранить соратник Кира северный царь ЛИДИИ Крёз, но сын Кира его отстраняет. Сын Кира Камбис сходит с ума (он живьём стал закапывать магов-волхвов) и умирает от раны в ноге. Перед смертью он умоляет Ахейцев не допускать к власти «Магов» (ИуДеи). Но они (Деи) всё-таки приходят к власти. Их фамилии перечислены ниже в списке (Восстание магов, п.15, 22).

К войне с мятежниками призвали 7 знатных «персов» (порусов). Они возглавляли «словено-русскую» колонию» в Иране в ТауРусе (Тегеране) и были против того, чтобы власть там захватил Фраорт (египтяне Фока из центра Русской равнины на реке Оке). Вот имена этих «персов» (порусов).

ОТАН с ИНТАФРЕНОМ,

ГОБРИЙ с МЕГАБИЗОМ,

АСПАФИН с ГИДАРНОМ,

и молодой ДАРИЙ, прибывший в Сусы из Персии.

Дарий был сыном ПРАВИТЕЛЯ ПЕРСИИ ГИСТАСПА (сын волхва Каспара), он приехал призвать всех на борьбу с МАГОМ Гауматой. Дарию было всего 27 лет, когда ему было поручено свергнуть «восставших магов». Он со свитой как знатный «перс» пожаловал на приём к правителю Мидии и они по сигналу начали убивать ничего не подозревающих магов. Так они захватили власть в Мидии. В Мидии тогда правил Фраорт сын Оксиарта (вероятно, Оксиарт потомок царя Фока-Окса на Оке?). Родовая цепочка такая: Дейок-Фраорт-Киаксар-Астиаг (Эет греческий). Не от этого несчастного произошло слово «фраер». «Честный фраер или КОЗЫРНЫЙ ФРАЕР - это высшая фраерская иерархия, т.е. АРЕСТАНТ, заслуживший уважение среди людей, с которым считаются, даже имеющий голос на сходняках, но все-равно не вор». Он числится в списке 11 казнённых Дарием Магов. Их список ниже, он в списке 5 номер Фраорт. Отан (Отто –Утан) посчитал, что Фраорт тут не в праве править Мидией и считал Мидию своей вотчиной и совершил переворот. Текст надписи переведён с «арабским» уклоном, так как считается, что события разворачивались в Иране.

1. Гаумата-ЛжеБардия-главный бунтовщик (Персия и другие области). «Появился МАГ ГАУМАТА». Он восстал в Пишияваде у горы Аркадриш, который говорил «Я -Бардия, сын Кира, брат Камбиса». ВЕСЬ народ перешёл от Камбиса к Гаумате. Он стал всемогущ. Его имя имеет прямое отношение к слову «мать»-Га у Мата. Дарий убил Гаумату в крепости по имени Сикаяватиш в индийской провинции Нисайя. Подробности его казни Дарий почему- то не описывает, в отличие от других. И убил ли он его на самом деле?

2. Лесина (область Элам). Этого «Ассина» схватили и связанного привели к Дарию. Он его умертвил.

3. Надинта (Иадинта). Он называл себя Навуходоносором в области Вавилон и занимал Тигр, тут находился флот. Дарий посадил войско на меха, верблюдов и лошадей и перешёл Тигр и там разбил Надинту. Потом пришли в Зазану на Евфрате у Вавилона. Там Дарий их разбил. Враг утонул в реке. Потом «умертвил» Надинту в Вавилоне.

4. Мартия (область Элам) Дарий убил Мартию.

5. Фравартиш (Фраорт греч.) провозгласил себя царём Мидии . Потом Дарий послал Видарну разбить «индийское» войско в Мидии. Там у города Маруш разбили мятежников, а потом в городе Кампада Дарий послал в «Армению» своего подчинённого «армянина» Дадаршиш. У селения Зузза мятежники были разбиты. Второе сражение состоялось у крепости Тигра в Армении. Потом у крепости Виама. Дарий прибыл из Вавилона в Мидию. Там войско Фравартиша было разбито. Фравартиш бежал в Рага в Мидии. Там он был схвачен и казнён . Ему отрезали уши, нос и язык и выкололи глаза. Он сидел у ворот в оковах. Потом его посадили на кол, а сторонников повесили в крепости в Экбатанах. К Фравартишу примкнули Парфия и Гиркания. Виштаспа их разбил.

6. Чиссатахма (область Сагартия). Его казнили также жестоко как Фравартиша и посадили на кол в Арбеле в Мидии.

7. Фрада (область Маргиана). Их разбил Дадартиш в Бактрии (считается, что это Афганистан, на карте Келлера река Маргус это Иртыш.).

8. Вахиаздат (Персия). В городе Тарава в местности Иаутия в Персии он провозгласил себя Бардией и стал царём Персии. Он послал войско в Арахозию разбить сатрапа Вивану. В крепости Капишаканиш Виван разбил мятежника. Затем мятежников разбили в Гандутава. Остатки их были разбиты в крепости Аршада в Арахозии.

9. Арака (область Вавилон). Пока Дарий был в Персии и Мидии вавилоняне во второй раз отложились. Арака армянин (армянин в Вавилоне?) сын Халдита (Колдуна?) восстал в Вавилоне (Самаре?) в местности Дубала (Священные Дубы?) . Он говорил « Я Навуходоносор, сын Набонида». Подчинённый Дария Виндарфарма разбил Араку в Вавилоне и его посадили на кол в Вавилоне.

10. Скунх. На 5-й год восстал Элам. ГауБАРува их разбил.

Потом Дарий пошёл в страну САКОВ, которая за морем (Аральское море), «шапку острой носит».

Затем он восстановил КОРАБЕЛЬНЫЙ мост , перешёл его и разбил главаря саков СКУНХА.

«АУРАмазда мне помог» (аура-дух!) ( п.15, 22). Этот день все «персы» (перуны-порусы) считают ВЕЛИЧАЙШИМ ПРАЗДНИЧНЫМ ДНЁМ и зовётся этот праздник «Избиение МАГОВ» (п.22 ).

Дарий правил в Мидии 36 лет и был убит Александром Македонским.

Ханаан в греческих мифах.

В греческих мифах история Ханаана (его части Мадиама) связана с историей Медеи.

Медея

По версии автора, в греческих мифах Ханаанская земля это земля царя Эета и его дочери Медеи (п.10 Золотое руно). Было предположено, что от Эета жители Мидии назывались ЭТРУСКАМИ. Так как они «Ане» («обрусевшие»), то это земля Эета русов- «этрусков». «Этруски называли себя Rasenna (Расенна), что было сокращено позже до Russia (Русь) или Raśna (Рашна). Причем форма Рашна является письменной и склоняется. Первым древним писателем, сообщившим об эндониме этрусков: Расенна, был историк 1 века до н.э. грек Дионисий Галикарнасский, который жил в Риме. Несмотря на изумительную аналогию с понятным каждому русскому человеку словом Русь\Расена, как ранняя, так и поздняя этимологии этих названий лингвистам не известна. Хотя… дыма без огня не бывает – не заимствовали ли этот этноним этруски у обитавших до них здесь неких индоевропейцев "расенов". По крайней мере, у латинян известно было слово "русь" по отношению к деревенским жителям ДРЕВНЕГО РИМА.

Вместе с тем, еще в 8 века до нашей эры поэт Гесиод в труде "Теогония" первым из греческих авторов называл этрусков ТИРРЕНЦАМИ. И упоминал, что они проживают в центральной Италии рядом с латинянами. Но, в отличие от более поздних греческих авторов, не связывал их с мигрировавшими с востока ПЕЛАСГАМИ». «Геродот, который считал ЭТРУСКАМИ потомками ЛИДИЙЦЕВ» (сведения из интернета).

ИТОГ.

В итоге «европейский» Ханаан-Дракон «приказал долго жить», он перестал существовать. Его карта Черва (Красное сердце) была бита. Вот он лежит в гробу король Червей (Змей). Над ним склонились «Сим» и «Афет» (трактовка автора).

Его били Дарий, Александр Македонский, Иилии и вконец добила комета 1312 г. Элита Мидии связана с царём Фоксой, который правил 1500 лет (п.149). Мидия подчинялась ему, потом Симонеям. Самой Мидии подчинялся юг. Иудейские цари ушли во Францию. Там на соборе Нотр-Дам снаружи стоят 28 Иудейских царей (п.142). Это европейские цари (не семиты). Потом на опустевшие земли Арала пришли уцелевшие тюркские народы, возможно, они и раньше тут бродили, но в элитах не участвовали (по версии автора). Перестал существовать «Мадиам», где правили сёстры.

«Приказала долго жить» и древнейшая история Руси до 862 года, потому что в 1818 году выходит история Карамзина, которая похоронит эту всю древность ради воспевания монархии Романовых. Может это сделано намеренно, чтобы утихомирились тяжёлые последствия от «войны богов» трёх братьев, когда «Афет вселялся в шатрах Сима», а Хам растворился в разных направлениях. В забытье отправятся истории Руси Ломоносова (настоящего, а не потом изданного), Татищева, Лызлова. А история древней Руси до 862 будет представлена Карамзиным, как брожение множества мелких народов, не представляющая никакого интереса, и с ней теперь можно делать всё что захочешь, поселять там, кого вздумается. Главное исключить русов из истории (Северную Русь Алипия Столпника, центральную «Симову» Столбовую Русь (Фока), Южных Этрусков). Настоящее величие, он считает, появляется только при монархии Романовых при росах (словено-русах). Карамзин утверждал: «Великие народы, подобно великим мужам, имеют своё младенчество и не должны его СТЫДИТЬСЯ: отечество наше, СЛАБОЕ, разделенное на МАЛЫЕ ОБЛАСТИ до 862 года, по летосчислению Нестора, обязано величием своим СЧАСТЛИВОМУ введению МОНАРХИЧЕСКОЙ власти». Этой «стыдливости» до 862 г. и придерживаются теперь историки, они в основном «восточники- тюркологи». Но их ждёт сокрушительное поражение, если окажется, что историк Рашид-Ад-Дин, на которого они опирались, Попа Ивана назвал Ван-ханом, его соратника НаЯна-Нойоном (п.126), то есть описал историю «афетских» славян, а не тюрок (п.132).

Источники

1.«Сокровенное сказание монголов» в переводе Козина и Кафарова.

2.«Книга о разнообразии мира» Марко Поло.2015 г.

3.Карта в хорошем разрешении находится на сайте Михаила Волка и называется Карта Даниэля Келлера и Герарда Меркатора 1590 г. (7522г от сотворения мира в Звёздном Храме). Она приложение к книге Марко Поло «О разнообразии мира» и отражает обстановку 1298 г, когда Марко Поло убыл в Венецию из Орды.

4.«Сказание о Словене и Русе и городе Словенске».

5*Карта Московии 1706 г. На ней на Волге в устье вместо слова «Сарай» написано «Се рай».

6. «Казанская история» неизвестного автора. Автор жил 20 лет в Казани у Сафа Гирея и был очевидцем событий 1552 г.

7. «Повесть временных лет» Лаврентия 1377 г.

8. «Скифийская история» Лызлова 1692 г.

9. Гумилёв Л. Н.. Поиски вымышленного царства. Легенда о «Государстве пресвитера Иоанна». — М.: Наука. 1970. — 431 с. — 9500 экз.

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2. Библейские имена в России.

3. «Неиудейская война» Иосифа Флавия.

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