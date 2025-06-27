Игорь Шишкин отмечает по поводу рассуждений Бориса Корчевникова:

22 июня в День памяти и скорби Борис Корчевников, возглавляющий православный телеканал «Спас», обвинил русских святых в геноциде народа Советского Союза. Миллионы и миллионы убитых, тысячи сожженных городов и сел – это сотворили русские святые для «вразумления» русского народа?! Вермахт, СС и прочие венгерские, румынские и доморощенные каратели, залившие кровью нашу страну – лишь орудия в руках Александра Невского, Дмитрия Донского, Сергия Радонежского и Серафима Саровского?!.. Перед нами не что иное, как сознательное публичное оправдание злодеяний фашистских захватчиков. Причем оправдание беспримерное по святотатству и подлости.

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Собственно, имперцы-антисоветчики уже не первый раз пытаются пытаются извратить историю Великой Отечественной в выгодном им свете. Сначала возник «Ледокол» Резуна-Суворова, внушающего, что СССР готовился напасть на фашистскую Германию и той ничего другого не оставалось, как начать «превентивную войну». В 1990-е гг. усиленно пытались протащить идею, что подлинные герои – это власовцы и белоэмигранты, боровшиеся с «тоталитарным режимом» на стороне фашистской Германии, но «обманутые» Гитлером. Когда это не получилось, стали говорить о «цене Победы», о низком качестве советского военного искусства, о тиране-Сталине, завалившем немцам путь к победе трупами, причём сделавшем это исключительно для сохранения собственной власти.

Однако, когда стало ясно, что популярность советской системы не падает, а растёт, решили использовать «тяжёлую артиллерию» и подключить авторитет церкви, на котором и пытается спекулировать Корчевников.

Как справедливо отмечает канал «Рубеж и Za рубеж»: «А Великая Октябрьская социалистическая революция? Она, по такой логике, тоже кара и вразумление, но, по шизофренической логике антисоветчиков, она неподвластное Богу деяние. Волос, падающий с головы, Ему подвластен, а революция нет».

Действительно, по их логике выходит, что прогнившая насквозь романовская империя (причём не только в политическом и социально-экономическом, но и в духовном плане, о чём говорят Жития новомучеников) тоже была наказана революцией.

Но суть даже не в этом. Нам могут возразить, что в 90-е годы бал правили либералы-западники, а сегодня с антисоветских позиций выступают патриоты имперцы, что далеко не одно и то же. Не совсем так: сегодня либерализм не способен воздействовать на широкие массы в силу негативного восприятия. Поэтому подключили другое направление – имперско-монархическое, которое вроде бы патриотическое, стремящееся к «возрождению» России в виде империи.

Только вот имперцы, как правило, такие же западники, как и либералы, с некоторыми нюансами в виде неприятия ЛГБТ. На самом же деле имперцы и либералы – это два рукава одной рубахи. Цель и тех и других – построение «Евро-Руси» на основе сословного общества и несправедливого перераспределения национального дохода. Разница между ними не в содержании, а в упаковке. Поэтому от Корчевникова и ему подобных ещё следует ждать новых «чудесных открытий» на почве антисоветизма. А поскольку объективной основы для них нет, будут продолжаться перлы в стиле «государь Николай выиграл Вторую Мировую» (несмотря на то что проиграл Первую), «Российская империя вышла в космос», «русские святые призвали Гитлера» и т.п. Причём это не бред городского сумасшедшего, а целенаправленная политика по дискредитации советского прошлого, чем Корчевников успешно и занимается.

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