Игорь Шишкин отмечает по поводу рассуждений Бориса Корчевникова:
Игорь Шишкин отмечает по поводу рассуждений Бориса Корчевникова:
22 июня в День памяти и скорби Борис Корчевников, возглавляющий православный телеканал «Спас», обвинил русских святых в геноциде народа Советского Союза. Миллионы и миллионы убитых, тысячи сожженных городов и сел – это сотворили русские святые для «вразумления» русского народа?! Вермахт, СС и прочие венгерские, румынские и доморощенные каратели, залившие кровью нашу страну – лишь орудия в руках Александра Невского, Дмитрия Донского, Сергия Радонежского и Серафима Саровского?!.. Перед нами не что иное, как сознательное публичное оправдание злодеяний фашистских захватчиков. Причем оправдание беспримерное по святотатству и подлости.
https://t.me/isshishkin/4210
Собственно, имперцы-антисоветчики уже не первый раз пытаются пытаются извратить историю Великой Отечественной в выгодном им свете. Сначала возник «Ледокол» Резуна-Суворова, внушающего, что СССР готовился напасть на фашистскую Германию и той ничего другого не оставалось, как начать «превентивную войну». В 1990-е гг. усиленно пытались протащить идею, что подлинные герои – это власовцы и белоэмигранты, боровшиеся с «тоталитарным режимом» на стороне фашистской Германии, но «обманутые» Гитлером. Когда это не получилось, стали говорить о «цене Победы», о низком качестве советского военного искусства, о тиране-Сталине, завалившем немцам путь к победе трупами, причём сделавшем это исключительно для сохранения собственной власти.
Однако, когда стало ясно, что популярность советской системы не падает, а растёт, решили использовать «тяжёлую артиллерию» и подключить авторитет церкви, на котором и пытается спекулировать Корчевников.
Как справедливо отмечает канал «Рубеж и Za рубеж»: «А Великая Октябрьская социалистическая революция? Она, по такой логике, тоже кара и вразумление, но, по шизофренической логике антисоветчиков, она неподвластное Богу деяние. Волос, падающий с головы, Ему подвластен, а революция нет».
Действительно, по их логике выходит, что прогнившая насквозь романовская империя (причём не только в политическом и социально-экономическом, но и в духовном плане, о чём говорят Жития новомучеников) тоже была наказана революцией.
Но суть даже не в этом. Нам могут возразить, что в 90-е годы бал правили либералы-западники, а сегодня с антисоветских позиций выступают патриоты имперцы, что далеко не одно и то же. Не совсем так: сегодня либерализм не способен воздействовать на широкие массы в силу негативного восприятия. Поэтому подключили другое направление – имперско-монархическое, которое вроде бы патриотическое, стремящееся к «возрождению» России в виде империи.
Только вот имперцы, как правило, такие же западники, как и либералы, с некоторыми нюансами в виде неприятия ЛГБТ. На самом же деле имперцы и либералы – это два рукава одной рубахи. Цель и тех и других – построение «Евро-Руси» на основе сословного общества и несправедливого перераспределения национального дохода. Разница между ними не в содержании, а в упаковке. Поэтому от Корчевникова и ему подобных ещё следует ждать новых «чудесных открытий» на почве антисоветизма. А поскольку объективной основы для них нет, будут продолжаться перлы в стиле «государь Николай выиграл Вторую Мировую» (несмотря на то что проиграл Первую), «Российская империя вышла в космос», «русские святые призвали Гитлера» и т.п. Причём это не бред городского сумасшедшего, а целенаправленная политика по дискредитации советского прошлого, чем Корчевников успешно и занимается.
#Внутриполитическая_сфераИдеология
Комментарий редакции
Ключевые тезисы статьи
1. Реакция на высказывания Бориса Корчевникова:
Игорь Шишкин резко критикует ведущего православного телеканала «Спас» Бориса Корчевникова за попытку связать русских святых с геноцидом советского народа в годы Великой Отечественной войны, считая это проявлением святотатства и публичным оправданием фашистских злодеяний.
2. Манипуляции историей:
Автор отмечает, что обвинения советской стороны в причинах войны и извращение истории (например, теория «Ледокола» Суворова-Резуна) – не новый прием для антисоветчиков, которые последовательно меняют риторику, чтобы дискредитировать победу и наследие СССР.
3. Смена идеологических оберток:
По мнению Шишкина, если раньше подобные взгляды продвигались под видом либерализма, то сегодня используются имперско-монархические нарративы. При этом либералы и имперцы — «два рукава одной рубахи»: обе группы, несмотря на видимое противостояние, стремятся к построению несправедливого общества в западном стиле, лишь с разным антуражем.
4. Использование церковного авторитета:
Обращается внимание, что антисветское крыло все чаще прибегает к авторитету церкви для легитимации своей позиции — как попытку усилить влияние на общество через сакрализацию антисоветских ценностей.
5. Дискредитация советского прошлого:
Заявляется, что подобные мифы о советском прошлом — часть системной политики, направленной на подрыв исторической идентичности и оправдание социальной несправедливости; объективных оснований для такой риторики нет.
Аналитический разбор и связи с междисциплинарным контекстом
Можно заметить интересную двойственность описанного процесса. Автор противопоставляет идеализацию — будь то святых, исторических фигур или политических систем — реальному историческому опыту. Сам феномен построения мифов вокруг истории напоминает работу нейросети: из несовершенных данных конструируется некий «оптимальный» (но при этом далекий от истины) нарратив на основе текущего идеологического запроса. Это своего рода коллективное «дообучение» массового сознания, где границы между правдой, практической пользой и манипулятивной ложью размываются.
Применительно к психологии — здесь прослеживается защитный механизм мышления: дискомфорт от противоречий прошлого нивелируется через создание образов «героев», «врагов» или «предателей», в зависимости от того, какую эмоциональную поддержку требует данная группа людей.
Аналогии из религиоведения тоже уместны: сакрализация исторических событий похожа на процесс канонизации святых — небезупречных личностей делят на «угодных» и «неугодных», превращая оценку положения вещей в вопрос веры, а не разума.
Практические выводы
- Изучая историю, важно различать, где заканчивается анализ фактов и начинается их идеологическое переосмысление.
- Ориентация на «упаковку» (имперскую или либеральную) зачастую отвлекает от сути происходящих процессов — социальной поляризации, борьбы за власть и искажения прошлого для текущих нужд.
- Попытки опереться на духовные авторитеты не всегда ведут к истине; часто они служат лишь инструментом легитимации власти или новых мифов.
Открытый вопрос
Может ли современное общество, осознавая подверженность массового сознания мифологизации и манипуляциям, выработать механизм коллективной осознанности, оставляя место и для уважения прошлого, и для критического, трезвого взгляда на свою историю? Где проходит граница между необходимым уважением к памяти и опасной идеализацией?