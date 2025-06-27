Александр Колпакиди | Павел Судоплатов: легенды и реальные операции советской разведки
Александр Колпакиди открывает цикл бесед о Павле Судоплатове — человеке-операции, чья биография до сих пор окутана мифами. От ранних боёв с петлюровцами и внедрения в ОУН до ликвидации Коновальца и Троцкого, от тайного архива семьи Судоплатовых до фальшивых обвинений при Хрущёве — видео разбирает, где мемуарная легенда уступает архивным фактам. Попутно затрагиваются вопросы религии на пост-УССР, классового выбора нынешней России и того, как история спецслужб превращается в идеологическое оружие сегодня.
Книга «Союз-Аполлон» — финал лунной аферы:
Ozon: https://www.ozon.ru/product/soyuz-apollon-final-lunnoy-afery-popov-a-i-popov-aleksandr-ivanovich-2155508029/?at=Eqtkwl5JJhNRN1GoSPgXOYZhqqYyDlujL3pOlFr7Pz46
Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/420626187/detail.aspx
Смотреть видео без цензуры на DeLib.ru: https://delib.ru
Boosty: https://boosty.to/den_club
Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Наше Завтра" https://nzavtra.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97
00:00 — Приветствие
06:28 — Судоплатов: популярность мемуаров, влияние американских журналистов
09:20 — Пропавший семейный архив; дела в Йошкар-Оле
14:08 — Настоящая биография: ранение, тяжёлое состояние, две жены
17:07 — Почему тема вновь актуальна (операция «Паутина», Украина)
19:19 — Подросток-связист, советско-польская война, борьба с петлюровцами
20:50 — ВЧК–ОГПУ: изъятия банд, ранения и возвращение в госбезопасность
28:59 — Трудовые коммуны Макаренко под кураторством Балицкого
30:47 — 1933 г.: переход в ИНО ГПУ, украинское направление, «дело Майлова»
33:43 — Легендарный Василий Хомяк (Лебедь) — связующее звено с ОУН
41:04 — Коновалец: униат-фашист, амбиции и идеолог Донцов
47:59 — Фашизм на тумбочке: что читал Коновалец
50:35 — Череда неудачных покушений и «швейцарский» эпизод
53:48 — Шпигельглас: рыботорговец-разведчик и жёсткие операции
55:35 — Ликвидации за границей: от Тютюника до Покровского
58:29 — «Дорога измены» и другие редкие книги о спецоперациях
01:00:21 — Герой-казак Иванов и забытые «чистильщики» белой эмиграции
01:06:24 — Петлюра, «Прометей» и срыв польских планов
01:09:46 — «Утка»: устранение Троцкого и сглаживание левого фронта
01:18:14 — Кровавая арифметика ОУН-УПА: взаимные зачистки 40-х
01:23:51 — 4-е управление НКВД в войну: структура и тайные отделы
01:32:33 — Хрущёвские обвинения, тюрьма, статьи под псевдонимом «А.Андреев»
01:37:04 — Судоплатов в кино: «Кузнецов» Михайлова и реальные прототипы
01:40:44 — Польские фальсификаторы и «винтакшисты» Навродского
01:46:22 — Классовая позиция: государство должно служить народу
01:48:47 — Сборники «Разведка и контрразведка» и редкие истории атомного шпионажа
01:52:01 — Ушёл исследователь Чаренин: судьба его архива
01:53:38 — Книга-память о разведчиках: сбор средств, поддержка зрителей
01:55:15 — Финал: «бороться за правду по каждому вопросу»
#ПавелСудоплатов #СоветскаяРазведка #НКВД #ОУН #Троцкий #Коновалец #ИсторияСпецслужб #УкраинскийНационализм #Шпигельглас #Чекисты #Геополитика #КлассоваяБорьба #КнижныйДень #НашеЗавтра
Комментарий редакции
1. Повествование и методологический подход:
- Александр Колпакиди размышляет о личности Павла Судоплатова сквозь призму собственного отношения к советской истории, разведке и современным российским реалиям.
- Сквозит мотив разочарования в “существенно поверхностном” освещении сложных исторических фигур и явлений, призыв к глубокому исследованию “айсберга” истории, а не только его видимой части.
2. Легенда и реальность Судоплатова:
- Павел Судоплатов представлен как крайне неоднозначная фигура, чья биография до сих пор имеет “темные пятна”. Его мемуарам и опубликованным воспоминаниям предлагается относиться со здравым скептицизмом, учитывая как физическое состояние автора на момент написания, так и влияния соавторов (журналистов).
- Обращается внимание на коллективный принцип деятельности Судоплатова: его достижения невозможны без команды; советская разведка — результат усилий сети профессионалов, часто неизвестных общественности.
3. Советская разведка, операции и "ликвидации":
- В деталях описываются операции по внедрению агентов среди украинских националистов, роль агентов внутри организаций, долгие годы подготовки (например, ликвидация Кановальца, операция против Троцкого).
- Освещается неоднозначная этика “ликвидаций”, необходимость подобных мер сквозь призму исторического момента (гражданская война, международное противостояние).
4. Коллективная иерархия и недооцененность фигурантов истории:
- Много неизвестных имен, несправедливо забытых, хотя их вклад сопоставим или превосходит более известных деятелей (Этингон, Шпигельглас, Хомяк, Дроздов и др.).
- Призыв к популяризации исторических работ о советской разведке, к более тщательному переосмыслению командной работы и второстепенных участников событий.
5. Критика современных реалий и инструментализации истории:
- История, по мнению автора, сегодня превращается в инструмент политической борьбы, “оружие”, искаженное для обслуживания националистических или капиталистических мифов и новых идеологий.
- Примером служит украинский национализм, польская историческая политика и прочие феномены, где прошлое используется для мобилизации общества, но не для поиска истины.
- Звучит тревога относительно падения роли православия, роста ваххабизма, риска утраты национально-исторической идентичности.
6. Современность — время сложной этики и борьбы:
- Остро осуждается идеал “чем хуже, тем лучше” для изменения режима; призывается к “чистым рукам”, честной борьбе, целостности этики даже в идеологической оппозиции.
- Подчеркивается важность “классовой позиции” — то есть позиции на стороне народа, против элиты, против идеологического подмены истории ради бизнеса и власти.
7. Личный опыт и эмпатия:
- Колпакиди делится собственными перипетиями с архивами, взаимоотношениями с родственниками Судоплатова, соавторами, впечатлениями от знакомства с потомками, соображениями о человеческом факторе в исторической памяти.
- Он обращается к слушателям с призывом к активности: покупать книги, распространять знания, не впадать в уныние даже в условиях тяжелого времени.
8. Образ сегодняшнего государства и общества:
- Высказан скепсис в отношении нынешнего состояния власти, исторической памяти и социальной справедливости; отмечается разрыв между памятью народа и “воспитанием элит”.
---
Вывод и философское размышление:
Колпакиди через фигуру Судоплатова показывает драму российской и советской истории: эта драма — не только цепь громких и страшных операций, но и труд профессионалов, возникший благодаря командному, а не индивидуалистическому подходу. История — это не столько список героических или трагических имен, сколько сложная ткань отношений, коллективных усилий, контекстов и смыслов, часто ускользающих от поверхностного взгляда.
В своих суждениях он избегает упрощений: Судоплатов — не “монстр” и не “гений в одиночку”, а продукт среды, воплощение командного метода (редкий пример для России, где традиционно доминирует культ “одного выдающегося”). Это также критика сегодняшнего общества — недостатка коллективизма, страха перед сильными подчиненными, девальвации исторической памяти.
Дискуссия напоминает, что прошлое не существует вне актуального опыта: оно становится инструментом манипуляции, когда им распоряжаются из-за сиюминутной выгоды, и может стать источником мудрости — если относиться к нему честно и глубоко, без идеализации и демонизации.
Колпакиди подчеркивает: борьба за правду требует усилия, внутренней целостности, чистоты методов и готовности к сомнению. Исторические мифы и “герои” должны переосмысливаться и под новым углом, и с учетом подлинных коллективных достижений.
Практический итог — необходимость развития исторической культуры, критического мышления и командной этики. Общество нуждается не просто в “героях” или “книгах-брендах”, а в зрелом осмыслении своей истории, в людях и сообществах, способных смотреть глубже, критичнее и человечнее.
Философский вопрос к размышлению:
Может ли общество выработать зрелую историческую рефлексию без коллективных усилий по поиску правды — или мы обречены вечно повторять одни и те же ошибки, опираясь на яркие, но однобокие образы прошлого? Где грань между полезной мифологией и саморазрушительным самообманом?