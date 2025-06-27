Александр Колпакиди открывает цикл бесед о Павле Судоплатове — человеке-операции, чья биография до сих пор окутана мифами. От ранних боёв с петлюровцами и внедрения в ОУН до ликвидации Коновальца и Троцкого, от тайного архива семьи Судоплатовых до фальшивых обвинений при Хрущёве — видео разбирает, где мемуарная легенда уступает архивным фактам. Попутно затрагиваются вопросы религии на пост-УССР, классового выбора нынешней России и того, как история спецслужб превращается в идеологическое оружие сегодня.

Книга «Союз-Аполлон» — финал лунной аферы:

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00:00 — Приветствие

06:28 — Судоплатов: популярность мемуаров, влияние американских журналистов

09:20 — Пропавший семейный архив; дела в Йошкар-Оле

14:08 — Настоящая биография: ранение, тяжёлое состояние, две жены

17:07 — Почему тема вновь актуальна (операция «Паутина», Украина)

19:19 — Подросток-связист, советско-польская война, борьба с петлюровцами

20:50 — ВЧК–ОГПУ: изъятия банд, ранения и возвращение в госбезопасность

28:59 — Трудовые коммуны Макаренко под кураторством Балицкого

30:47 — 1933 г.: переход в ИНО ГПУ, украинское направление, «дело Майлова»

33:43 — Легендарный Василий Хомяк (Лебедь) — связующее звено с ОУН

41:04 — Коновалец: униат-фашист, амбиции и идеолог Донцов

47:59 — Фашизм на тумбочке: что читал Коновалец

50:35 — Череда неудачных покушений и «швейцарский» эпизод

53:48 — Шпигельглас: рыботорговец-разведчик и жёсткие операции

55:35 — Ликвидации за границей: от Тютюника до Покровского

58:29 — «Дорога измены» и другие редкие книги о спецоперациях

01:00:21 — Герой-казак Иванов и забытые «чистильщики» белой эмиграции

01:06:24 — Петлюра, «Прометей» и срыв польских планов

01:09:46 — «Утка»: устранение Троцкого и сглаживание левого фронта

01:18:14 — Кровавая арифметика ОУН-УПА: взаимные зачистки 40-х

01:23:51 — 4-е управление НКВД в войну: структура и тайные отделы

01:32:33 — Хрущёвские обвинения, тюрьма, статьи под псевдонимом «А.Андреев»

01:37:04 — Судоплатов в кино: «Кузнецов» Михайлова и реальные прототипы

01:40:44 — Польские фальсификаторы и «винтакшисты» Навродского

01:46:22 — Классовая позиция: государство должно служить народу

01:48:47 — Сборники «Разведка и контрразведка» и редкие истории атомного шпионажа

01:52:01 — Ушёл исследователь Чаренин: судьба его архива

01:53:38 — Книга-память о разведчиках: сбор средств, поддержка зрителей

01:55:15 — Финал: «бороться за правду по каждому вопросу»

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