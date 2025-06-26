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“Последний акт преступной перестройки и гибель СССР”. Выпуск №165. Е.Ю.Спицын “История СССР

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Переслано от: Евгений Спицын

Опубликовано на канале День ТВ 19 января 2019 г.
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Комментарий редакции

Основные тезисы видео


1. Итог перестройки и гибель СССР
Лекция посвящена анализу последних месяцев существования Советского Союза (осень-зима 1991 года), рассматривая их как не только финал "перестройки", но и как итоговую точку истории целой страны.

2. Характер событий августа-декабря 1991 года
- События рассматриваются как государственный переворот, совершённый руководством РСФСР во главе с Борисом Ельциным, при попустительстве (или активном участии) Михаила Горбачёва.
- Формальные действия Горбачёва и Ельцина, вплоть до Беловежского соглашения, были антиконституционными, нарушали Советское законодательство, что лекция подчёркивает опорой на нормы тогдашнего права.

3. Фактическое устранение союзного центра и перераспределение власти
- После августовских событий 1991 года произошло стремительное перераспределение власти в пользу руководства республик, прежде всего — России.
- Была произведена фактическая "разборка" союзных министерств и ведомств: КГБ, МВД, ВС перешли в российское подчинение, союзное имущество выводилось из собственности централизации.
- Массовая "чистка" кадров, странные смерти высокопоставленных лиц, поспешная отмена работы высших органов ЦК КПСС и союзного правительства.

4. Реформы, дезинтеграция союзных структур
Ускоренное реформирование и дробление КГБ, стремительный рост автономии национальных структур, фактический коллапс единого союзного государственного управления.

5. Провал Новоогорёвского процесса и легализация распада
- Обсуждение попыток подписания нового Союзного договора, которые оказались, по мнению автора, фикцией: никакого искреннего стремления к сохранению реального Союза уже не было.
- Серия заявлений и решений Верховных Советов союзных республик о суверенитете и независимости привела к ситуации, когда союзные органы стали просто фикцией, и ни один процесс уже не поддавался централизованному управлению.

6. Референдум на Украине
- Лектор рассматривает референдум о независимости Украины 1 декабря 1991 года как юридически необоснованный (нарушены процедурные сроки и нормы союзных законов), а его результаты — как манипулятивно истолкованные и использованные элитой для легитимации своего курса.

7. Беловежское соглашение
- Соглашение, принятое Ельциным, Кравчуком и Шушкевичем в Беловежской пуще, объявляется нелегитимным, антиконституционным и юридически ничтожным актом, не имеющим реальной законной силы по советскому праву.
- Акцентируется, что подобное решение могли принимать либо все союзные республики, либо только в рамках существовавших на тот момент процедур (которых не было соблюдено).

8. Роль общественных ожиданий и пассивности
- Значительная часть общества не осознала значимости происходящего; события 1991 года и сейчас воспринимаются большинством поверхностно и без должной критики.
- В освещении событий роль демократических СМИ и новой элиты была тенденциозной, манипулятивной, служащей интересам разложения Союза.

9. Ответственность лидеров
- Горбачёв подвергается критике за бездействие; его поведение трактуется как преступное бездействие или соучастие, а лидеры республик называются государственными преступниками с точки зрения конституционного права СССР.

Выводы и философская рефлексия


Лектор выстраивает повествование как судебное обвинение: разбор формальных нарушений, оценка действий персоналий, фиксация на "предательстве элит" и правовом нигилизме. Но интересен не только конкретный взгляд на события — важна попытка найти структуру распада в пересечении политических решений, юридической легитимности и ожиданий общества.

Одной из главных идей становится хрупкость государственных и правовых конструкций, если разрушаются не только институты, но и единство смысла — общего будущего. Закон становится инструментом для "узаконивания" изменений, которым уже никто реально не подчиняется — иллюстрируя древние философские вопросы о соотношении формы и содержания, структуры и живого импульса истории.

Интересно проводить аналогии: например, в программировании хорошо работающая система может быть демонтирована буквально несколькими строками кода, если нарушен принцип централизованного управления. А в глобальных исторических процессах — даже великая держава может быть разрушена цепью нарушений — не столько конституций, сколько доверия и взаимной ответственности.

Лектор подчёркивает, что идеал общественного порядка и справедливости может быть обнулён на практике слабостью и конформизмом, если не осознаются риски и не принимается ответственность. Это пересекается с древними размышлениями стоиков или буддийской дисциплины осознанности: цепочка поступков, незамеченных вовремя, приводит к обрушению иллюзии стабильности.

Наконец, сквозит горечь по поводу утраченного "большого смысла" — не только государства, но и общего пространства идентичности, истории, социальной мечты. Вместе с тем чувствуется и напоминание: юридизм сам по себе не спасает реальность от внутреннего распада, если все участники перестают играть по правилам.

Вопрос для размышления


Можно ли построить подлинно устойчивое государство только на формальных институтах и законах, или же его основа — этика, историческая память и честность элит, которые способны поддерживать не только структуру, но и доверие общества?
И где проходит грань между необходимостью обновления системы и опасностью полного её разрушения во имя иллюзии "освобождения"?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/1be7434d16e2f6f5b540abefe922f98c/
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 13792 10788
    чужой четыре минуты назад

      Сколько уже можно бывшим коммунистам писать как перестройка и гласность развалила СССР. По моему это решили в самых верхах, и эти верхи доверили развалить ненужный коммунизм в стране органам КГБ. Они обратились за помощью к ЖЫ*** дам. И они сделали поставленную задачу и поимели с этого. Не бесплатно же работать.
      В последнем (здесь) выступлении Спицын очень грязно и размазанно ответил на вопрос про евреев революции в окружении Ленина. Это было кровавое ограбление русского народа и великой державы. И власть после революции принадлежала только евреям. Считанные единицы верили в коммунизм и его строили.
      Надо завершить эту грязную страницу обмана и геноцида русского народа.
      Не надо этими гнилыми рассуждениями зарабатывать деньги.

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