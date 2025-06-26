Падение Нового царства в Египте
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Комментарий редакции
Ключевые идеи видео
1. Смена династий и кризис легитимности власти
После смерти Тутмоса, последнего значимого фараона XVIII династии, трон занимают фигуры без яркой легитимности: чиновник Эй, затем военачальник Харемхеб. Это отражает ослабление старых династических традиций и рост роли военных, что ведет к нестабильности.
2. Военные реформы и языковые перемены
Харемхеб усилил власть военных и восстановил старый порядок, противопоставляя себя "нововведениям" Эхнатона. При нем и далее формируется так называемый "новоегипетский" язык — знак перемен не только в политике и культуре, но и в мышлении общества.
3. Переход к XIX династии — эра великих военных
Династия начинается с Рамзеса I — опять-таки военачальника, а ее кульминацией становится правление Рамзеса II, олицетворяющего "золотой век" Нового царства. Однако стабильность достигается лишь после периода "бардака" и череды военных переворотов.
4. Внешние вызовы: войны с хеттами и восхождение новых сил
Главное событие — битва при Кадеше с хеттами, завершившаяся ничьей и заключением мирного договора, ставшего основой для последующего мира и дипломатии в регионе. Египет впервые сталкивается с необходимостью гибкой внешней политики и альянсов.
5. Кризис позднего Нового царства: "народы моря" и внутренний распад
В конце XIII — начале XII вв. до н.э. Египет испытывает нашествие так называемых "народов моря" (различные мигрирующие этносы с запада и севера). Несмотря на военную силу и традиции, царство теряет контроль над окраинами и сталкивается с раздробленностью, голодом, нехваткой ресурсов.
6. Постепенный упадок, смена эпох и утеря статуса сверхдержавы
После смерти великого Рамзеса III Египет больше не возвращает себе прежнюю мощь: страна разделяется, власть переходит к новым династиям, включая иноземные (ливийцы, персы, греки), и окончательно теряет центральную роль в регионе.
7. Осмысление прошлого — религия, традиция, память
После кризиса наступает время рефлексии: египтяне создают своды законов, исторические и религиозные тексты, но всё это уже попытка сохранить и осмыслить утраченное величие, а не восстановить его.
Аналитический разбор и философские параллели
Династическая нестабильность и иллюзии порядка
Движение от династического наследия к правлению "эффективных" военных похож на циклы смены элит в любой крупной империи, будь то феодальный Китай, Рим или даже СССР с его чередой "назначенных преемников". Легитимность теряет ритуальный характер и становится функциональной, что подталкивает систему к кризису идентичности. Здесь аналогия с современными корпорациями: когда уходит основатель, власть захватывают "технократы", и постепенно теряется культурный код.
Кризисы: внешние и внутренние
Вторжение "народов моря" совпадает с технологическим и ресурсным кризисом (конец бронзового века, нехватка олова). Это напоминает современные глобальные шоки — энергетические кризисы, миграционные волны, информационные перегрузки. Ресурсная устойчивость оказывается фундаментальной для длительного процветания.
Сила мифологии и память о "Золотом веке"
Героизация событий (битва при Кадеше, культ Рамзеса II) становится инструментом национального скрепления и оправдания утраты реального влияния. Подобно тому, как Россия или Китай обращаются к памяти о великих победах, так и Египет создавал мифы о "выдающихся предках", чтобы компенсировать ограничения настоящего. Здесь работает интересный парадокс: чем сильнее внутренний кризис — тем ярче создаётся образ прошлого величия.
Иллюзорность контроля и субъективность исторической «истины»
Вся история Нового царства показывает: идея о контролируемом, рациональном устройстве общества — лишь иллюзия, поддерживаемая традицией и ритуалом. Реальность же многослойна и подвержена внешним возмущениям, случайностям, эффекту "черного лебедя". Глазами современного человека, можно провести параллель с тем, как мы пытаемся контролировать свою жизнь через карьеру, достижения, ритуалы, но в итоге всегда оказываемся уязвимы перед неопределённостью.
Многомерность упадка: материальное и духовное
Египетский кризис нельзя трактовать только экономически или военным языком. Ослабление "Маат" (мира, справедливости, истины) — это еще и внутренний философский кризис общества, потеря общего смысла и единой системы ценностей, что чаще всего предшествует реальному распаду цивилизации.
Практические выводы
- Никакая даже самая устойчивая система не защищена от распада, если исчезают связи между легитимностью, ресурсами и внутренней согласованностью элит.
- Кризисы всегда вынуждают к пересмотру своих ценностей и созданию новых форм памяти и идентичности.
- Идея "величия" — часто способ компенсировать тревогу перед переменами, а не реальный путь к восстановлению мощи.
- Осознанность и принятие изменений, вместо боязни утратить идеалы прошлого, способны стать фундаментом для нового этапа развития — пусть этот этап еще не ясен нам сегодня.
Открытый вопрос
Можно ли в современном мире, где перемены происходят еще стремительнее, чем в древности, сохранить баланс между памятью о прошлом («золотым веком»), необходимостью перемен и умением принимать неизбежные потери без впадения в самообман? Не является ли наше стремление к "воскрешению былого величия" всего лишь формой бегства от настоящего и страхом перед неизвестностью будущего?
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…вот ОНО–”кощунственное”…Итак:
_НЫНЕ,и это очеВИДНО:
“вчерашние” Победы,где Реально Победили Деды,
ПРЕВРАЩАЮТся в…ПСИ-”велосипеды”(даже НЕ мопеды…)…
и “их” НАВЯЗЫВАЮТ(“впаривают”)- РАЗНЫЕ “ПСИ-беседы”…
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_ТЕРЯЕТ Морально-Нравственные Устои Цивилизация…
“ГНИЁТ” изнутри(БУКВАЛЬНО)- КАЖДАЯ нация…
ВСЕМ,буквально КАЖДОМУ видна – “ЭТА” ситуация…
* Это ГЛОБАЛЬНАЯ – Против Мира ПРОВОКАЦИЯ…
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_НЫНЕ,чтобы страну З А Х В А Тить,
НЕ обязательно её начинать бомбить…
достаТОЧНО В-НЕЙ:”вальтов-И-шестёрок” КУПИТЬ…
* ну и ЕСТЕСТВЕННО,изнутри – АМОРАЛьно’стью разЛОЖить…
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_и ОБЯЗАТЕЛЬНО,на-разный-уровень ПРАВЛЕНИЯ…
своИХ…ЗАВИСИМЫХ от $$$ – ВНЕДРИТЬ=НАСАДИТЬ…
и ПОСРЕДСТВОМ “их” – Уже СВОИ “законы” ВВОДИТЬ…
* ну и ОБЯЗАТЕЛЬНО “мздой” – РЕГУЛЯРНО “кормить”…
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_а также:КОМПРОМАТ – на КАЖДОГО “козырного” ИМЕТЬ…
чтобы “ЭТО” было ДЛЯ ОБРЕЧЁННОГО – как ПСИхологическая “ПЛЕТЬ”…
НЕДВИЖИМОСТЬ дать “такИМ” — В “саду” ПРИОБРЕСТИ И…
* на “ПОВОДКУ” этого,как НА-ПРИВЯЗИ – Рулить-И-вести…
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_АМОРАЛьностью солциУМы разлогать – ВСЁ разрешать…
По-РАЗНОМУ социУМы – друг-НА-друга оЗЛОблять…
* СВОИ “услуги”,для ВСЕХ – РЕГУЛЯРНО,С “улыбками” предлагать…
…И…ОБЯЗАТЕЛЬНО – Религиозным БРЕДом “ОКОРМЛЯТЬ”…
-> что НЫНЕ,повсеместно и ДЕЛАЕТСЯ,что Приходится Признать!!!
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“паранжи”==НИКi снимайте И дискутируйте…
= Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада.26-6-25