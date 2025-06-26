Музыкальная жизнь. Первая версия “Юноны” и “Авось” (1980)
Фрагмент передачи “Музыкальная жизнь” о работе над грамзаписью рок-оперы “Авось” Алексея Рыбникова по поэме Андрея Вознесенского. Алексей Рыбников рассказывает об истории создания оперы, в записи в студии принимают участие Анна Рыбникова, Геннадий Трофимов, Константин Кужалиев, Раиса Дмитренко
Пластинка, вышедшая в 1982 году, записывалась в 1980 году, то есть еще до премьеры “Юноны” и “Авось” в Ленкоме.
Гл. ред. музыкальных программ, 1980
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Комментарий редакции
1. Продолжение творческих поисков в жанре музыкального спектакля:
После успеха пластинки “Звезда и смерть Хоакина Мурьеты” авторы ощутили потребность продолжить работу с музыкально-драматическими произведениями. Содружество с поэтом Андреем Вознесенским стало для композитора важным этапом, мотивировавшим к поиску новых форм и средств художественного выражения.
2. Уникальность “Юноны и Авось” как аудио-оперы:
В отличие от предыдущей работы, “Юнона и Авось” изначально задумывалась как опера для грамзаписи, а не сценической постановки. Это предопределило построение драматургии и приёмы звукозаписи, что позволило органично вплести в произведение разные музыкальные стили и эпохи.
3. Эксперимент с музыкальными стилями и технологиями:
Автор подчёркивает возможность органичного слияния разных музыкальных пластов: симфонического оркестра, народных инструментов, народного хора, синтезаторных звучаний. Такая широкая палитра потребовала особого внимания к единству стиля и звучания.
4. Забота о восприятии широкого слушателя:
Несмотря на сложные музыкальные эксперименты, создатели стремились, чтобы основной акцент оставался на развитии сюжета, а техническое многообразие было воспринято естественно, “незаметно”.
5. Творческие сложности и находки:
Исполнители отмечают, что работа над “Юноной и Авось” оказалась более сложной и непредсказуемой: порой задачи, кажущиеся простыми, требовали усилий, а сложные давались легче, чем ожидалось. Тем не менее, процесс был глубоким, интересным и плодотворным.
6. Литературно-поэтическая глубина:
Прозвучавшие фрагменты переполнены чувственным трагизмом и философией любви, затрагивают темы вечности, разлуки, поисков Родины и самопожертвования, что придаёт произведению мистическую глубину.
7. Погружение в национальные мотивы и коллективное бессознательное:
Через использование древней русской хоровой традиции, народных инструментов и поэтических образов России проект соединяет индивидуальные чувства с архетипами культуры.
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Вывод:
Произведение “Юнона и Авось” представляет собой пример органичного слияния традиций и новаторских приёмов: здесь сплетаются разные эпохи, технологии и смыслы, а главной задачей авторов остаётся создание эмоционально цельного мира, способного быть одновременно глубоко личным и открытым для массового слушателя. Творческий поиск вырастает из диалога с культурным наследием, но не замыкается в нём, устремляясь в сторону новых форм и звучаний.
Вневременность трагической любви и поиск смысла, столь ярко выраженные в музыке и поэзии “Юноны и Авось”, отражают парадокс самой истины: она всегда многогранна, ситуативна, укоренена в опыте, и всё же стремится к универсальности. Объединяя разнородные элементы — исторические мотивы, современные технологии, вечные чувства — творческая лаборатория создателей приближается к той самой “органичности”, которая и есть мечта искусства.
Можно ли в реальности — не только в искусстве — достичь подобного органического единства разного: прошлого и будущего, личного и всеобщего, рационального и чувственного? Или поиски этой гармонии навсегда останутся уделом искусства — утешительным миражом истины?