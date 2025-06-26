КУКЛАЧЕВ про кошек и людей, семейные ценности и Дом-2, разговоры о важном, уроки доброты и СССР
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Сегодня на Метаметрике необычный гость – легендарный клоун, народный артист России и создатель единственного в мире Театра кошек – Юрий Куклачев!
Поговорили с Юрием Дмитриевичем о простом и сложном, о людях, кошках и морали. Как от воспитания себя и кошек великий артист перешел к воспитанию детей? Почему подрастающему поколению так нужны уроки доброты и разговоры о важном? Как сохранить любовь к ближним, семью и человечность в современном мире?
Почему Куклачев до сих пор считает себя комсомольцем и хранит память о СССР? И как развитие духовности и позитивного мышления может помочь России процветать в будущем?
Таймкоды:
00:00 Мета LIVE
00:15 Главный кошатник страны Юрий Куклачев
00:40 Доброта – главный мотив в жизни клоуна
04:20 Интеграция: здравоохранение Вологодчины
06:26 Маленький Трюдо сидел на коленях Куклачева
09:54 Урок доброты и Жак Ширак
13:56 Выгодный контракт с Израилем через кооператив
17:10 1989 год – начало Театра кошек
22:11 Лихие 90-е, рэкет и британские коты
26:26 С Запада к нам идет только грязь и безобразие
29:18 «Я лауреат премии Ленинского комсомола»
31:25 Традиционные ценности и семьеведение
35:34 «Я буду помогать молодым развивать духовный мир»
40:22 Кризисы: пандемия, инфаркт и ситуация в Канаде
46:43 Священный огонь – особая сила
49:52 Как добрым жить в мире злых?
51:17 Школа доброты и преподавание в школах
56:15 Запрет животных в цирках – зачем отбирать у людей праздник?
57:56 Упражнения Куклачева от Аристотеля и Станиславского
59:58 В православии главное – каяться и молиться за детей
1:02:09 Клоуны – штучный товар
1:05:33 В театре сейчас 200 кошек
1:08:35 От воспитания кошек к воспитанию людей
1:10:25 Обращение к зрителям от Юрия Куклачева
1:11:06 Заставка
Присоединяйтесь к Академии Доброты по этой ссылке и заполните простую форму – https://forms.yandex.ru/u/67f8c909493639bdcc3a8e3d/
Подписывайтесь на Телеграм-канал Академии Доброты – https://t.me/akademiyadobroty
Личная страница Юрия Дмитриевича во Вконтакте – https://vk.com/y_kuklachev
Сайт Театра кошек Куклачева – https://kuklachev.ru/
Дмитрий Егорченков:
Telegram – https://t.me/skoloth
ВКонтакте – https://vk.com/egor4enkov
Виктория Федосова:
Telegram – https://t.me/viclecticas
Комментарий редакции
1. Доброта как отправная точка человеческой культуры
Юрий Куклачев утверждает, что доброта — главная составляющая духовного мира, и его жизненная и творческая миссия заключается именно в распространении доброты. Его уникальный путь — от актера до основателя Театра кошек — становится инструментом воспитания гуманности и заботливости в обществе.
2. Работа с кошками как философия отношений
Благодаря своему опыту с кошками Куклачев обнаружил — доверие, нежность, отсутствие насилия приводят даже “неподдающихся дрессуре” к открытию и взаимности. Этот опыт он переносит на отношения между людьми, подчеркивая: и дети, и животные одинаково чувствительны к доброму отношению.
3. Семейные ценности и «Дом-2» как антипод
Семья для Куклачева — нечто сакральное, поддерживаемое традиционной нравственностью, опытом нескольких поколений. Он противопоставляет долгосрочные, зрелые отношения современным идеалам “временных союзов”, культивируемых шоу вроде “Дом-2”. Для него семья — природное, глубинное образование, а не случайный социальный конструкт.
4. Воспитание через личный пример и упражнения
Куклачев настаивает: педагогика и развивающие книги должны не только обсуждать мораль, но и давать конкретные упражнения, которые помогают развить внимание, эмпатию, честность — все необходимые качества для гармоничной жизни в коллективе и семье. Свой личный опыт он обогащает театральными психофизическими практиками.
5. Противостояние эпохе лицемерия, потребительства и духовного кризиса
Маэстро отмечает, что современное общество часто сталкивается с подменой ценностей: лицемерие и бесстыдство считаются нормой, а сама идея совести и внутренней моральной навигации игнорируются. Он усматривает в этом причину распада семей и общего чувства одиночества и уныния.
6. Осознанность, благодарность и малая добрая практика
Куклачев призывает начать со смены отношения к близким — “поиграть в доброго, в честного, в заботливого” — и, вслед за театральной практикой, сделать эти роли реальностью. Он отмечает: долгосрочная верность и забота о другом не только укрепляют отношения, но и наполняют жизнь подлинной радостью.
7. Личный путь, вера и духовные основания
Артист делится: несколько раз был на грани жизни и смерти, и именно вера, внутренняя собранность и психофизические упражнения (например, дыхательные практики), а также открытость к чуду помогли ему восстановиться. Он отказывается от абстрактной религиозности ради внутреннего опыта, но ценит христианские идеалы как моральную опору.
8. Образование, учебники доброты и социальный отклик
Методы доброты, разработанные Куклачевым, прошли научную экспертизу, вошли в школьную программу Москвы, вызывают отклик у детей и родителей. Он видит задачу не навязать ценности, а помочь человеку “услышать своё собственное сердце”.
9. Критика элит, «олигархического» курса и манипуляций меньшинства
Куклачёв отмечает, что законы и инициативы принимаются исходя из интересов меньшинства, часто противоречащих интересам большинства общества. Например, он приводит инициативы по запрету цирка с животными как пример отчуждения людей от традиционных радостей.
10. Радость игры и практика принятия
Он призывает — играйте радость, внимательность, благодарность в повседневности. Это изменяет настрой и отношения, делает обычные моменты наполненными смыслом.
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Вывод:
Юрий Куклачев предстает в беседе как человек-прагматик с глубоким философским мировоззрением. Он проповедует доброту не только как абстрактную ценность, но и как практический инструмент преодоления жизненных трудностей, восстановления семей и даже воспитания животных. Его личный путь — пример сочетания идеалов и конкретных действий, поиска смысла через творчество, верность, преодоление испытаний и возвращение к “простым”, но фундаментальным человеческим качествам. Для него сознательная доброта — это не наивность, а радикальная, подлинно человеческая позиция.
Он подчеркивает: современный мир часто забывает о глубинной связи между счастьем, духовной зрелостью и очень простым, почти детским умением быть добрым, внимательным, чутким. Признавая относительность и уязвимость гуманистического взгляда, Куклачев все же выбирает действовать так, будто каждый жест доброты способен изменить мир вокруг себя.
Открытый вопрос:
В конечном счете, если доброта столь практична и глубока — почему общество с такой легкостью отдаёт предпочтение лицемерию, цинизму и временным удовольствиям? Не кроется ли в этом противоречии тайна человеческой природы, ускользающая от простых моральных рецептов, — и как нам балансировать между сложностью мира и базовыми этическими интуициями?