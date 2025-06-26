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Сегодня на Метаметрике необычный гость – легендарный клоун, народный артист России и создатель единственного в мире Театра кошек – Юрий Куклачев!

Поговорили с Юрием Дмитриевичем о простом и сложном, о людях, кошках и морали. Как от воспитания себя и кошек великий артист перешел к воспитанию детей? Почему подрастающему поколению так нужны уроки доброты и разговоры о важном? Как сохранить любовь к ближним, семью и человечность в современном мире?

Почему Куклачев до сих пор считает себя комсомольцем и хранит память о СССР? И как развитие духовности и позитивного мышления может помочь России процветать в будущем?

Таймкоды:

00:00 Мета LIVE

00:15 Главный кошатник страны Юрий Куклачев

00:40 Доброта – главный мотив в жизни клоуна

04:20 Интеграция: здравоохранение Вологодчины

06:26 Маленький Трюдо сидел на коленях Куклачева

09:54 Урок доброты и Жак Ширак

13:56 Выгодный контракт с Израилем через кооператив

17:10 1989 год – начало Театра кошек

22:11 Лихие 90-е, рэкет и британские коты

26:26 С Запада к нам идет только грязь и безобразие

29:18 «Я лауреат премии Ленинского комсомола»

31:25 Традиционные ценности и семьеведение

35:34 «Я буду помогать молодым развивать духовный мир»

40:22 Кризисы: пандемия, инфаркт и ситуация в Канаде

46:43 Священный огонь – особая сила

49:52 Как добрым жить в мире злых?

51:17 Школа доброты и преподавание в школах

56:15 Запрет животных в цирках – зачем отбирать у людей праздник?

57:56 Упражнения Куклачева от Аристотеля и Станиславского

59:58 В православии главное – каяться и молиться за детей

1:02:09 Клоуны – штучный товар

1:05:33 В театре сейчас 200 кошек

1:08:35 От воспитания кошек к воспитанию людей

1:10:25 Обращение к зрителям от Юрия Куклачева

1:11:06 Заставка

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Личная страница Юрия Дмитриевича во Вконтакте – https://vk.com/y_kuklachev

Сайт Театра кошек Куклачева – https://kuklachev.ru/

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