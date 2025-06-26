Истинное лицо Трампа, или Почему США не могут без войны | Митина | Романов | Шишкин | Артамонов
Полные версии всех программ: https://t.me/auropodcastbot
Сегодня Радио АВРОРА информационно стреляет в американскую власть. Эксперты самой народной программы «АВРОРА на ЛИНИИ с Фёдором Бирюковым» анализируют агрессивную и преступную военно-политическую стратегию Вашингтона. Миру мир!
#РадиоАВРОРА – это открытая нецензурируемая дискуссионная площадка. Мнение приглашённых ведущих и гостей студии может не совпадать с позицией редакции.
Эксперты на линии:
Дарья Митина, депутат Госдумы II созыва, секретарь ЦК ОКП по международным делам;
Роман Романов, политолог, политический стример, автор телеграм-канала «Шестой день» t.me/dies6;
Игорь Шишкин, журналист, историк, политолог;
Александр Артамонов, журналист, политолог, военный эксперт.
Ведущий: Фёдор Бирюков, политический обозреватель
#РадиоАВРОРА – это открытая нецензурируемая дискуссионная площадка. Мнение приглашённых ведущих и гостей студии может не совпадать с позицией редакции.
Секретарь АВРОРА | КПРФ +7 (925) 296 41 71
ОКНА ОКНОТИКА: https://oknotika.ru/?erid=2VtzqvTfKeV
«АВРОРА» в сети:
Дзен: https://dzen.ru/aurora_network
Telegram: https://t.me/aurora_network
Rurube: https://rutube.ru/channel/23483082/
VK: https://vk.com/aurora.network
СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ! ТОЛЬКО БЛАГОДАРЯ ВАШЕМУ ФИНАНСОВОМУ УЧАСТИЮ МЫ ОСТАЁМСЯ НЕЗАВИСИМЫМ СМИ И ИМЕЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ ДОНОСИТЬ ПРАВДУ ДО ШИРОКОЙ АУДИТОРИИ.
ПОМОЩЬ АВРОРЕ: https://AURORAFOND.RU
Комментарий редакции
Ключевые идеи
1. Динамика мировой политики и роль США
- США традиционно стремятся к сохранению гегемонии через империалистические и гибридные стратегии, сочетая экономическое, военное и политическое давление.
- Внутри самой Америки политическая борьба усиливается, а фигуры вроде Трампа воплощают и личные амбиции, и амбиции системного империализма, часто выступая в роли "джокера", способного моментально менять облик — то агрессор, то миротворец.
2. Прокси-конфликты как инструмент гегемонии
- Израиль и Украина рассматриваются как прокси-силы Америки, но подчеркивается сложная взаимозависимость: иногда Израиль, благодаря влиянию лобби, влияет на США не меньше, чем наоборот.
- Проксивойны позволяют ведущим силам избегать прямого столкновения, действовать через "меньших" игроков — концепция, восходящая к еще древнейшим учениям о стратегии и военной тактике.
3. Реальные цели и непредсказуемость итогов
- Эксперты подчеркивают: заявленные цели военных кампаний (будь то в Ираке, Афганистане, Иране или на постсоветском пространстве) почти никогда не достигаются буквально. Итоги зачастую противоположны заявленным: например, удары по Ирану лишь усилили консолидацию иранского общества вокруг власти.
- Критически оценивается риторика об "экзистенциальных" угрозах и "благих намерениях" — подчеркивается элемент маркетинга, манипуляций общественным мнением и создании иллюзии контроля.
4. Иллюзия управления и реальный баланс сил
- Прежние системы международного права и баланса (Ялтинская, "биполярный мир") существовали только при равновесии центров силы; крах СССР разрушил юридическую ткань международных отношений, установив право сильного.
- Однако каждый заход на "настоящее мировое господство" (будь то брутальный диктат, либеральный глобализм или мафиозный порядок "Америка босс") несет кризис и провал: реальность оказывается сложнее идеализированной схемы.
5. Внутренние факторы как главный триггер
- Внимание уделяется не только внешним, но и внутренним противоречиям: кризис перепроизводства, социальная пассионарность или её потеря, дефицит доверия к элитам.
- Шоковые события снаружи (например, война) работают как способ либо мобилизации (Иран), либо, напротив, расшатывания и делегитимизации (Израиль — нынешний кризис доверия к правительству).
6. Оценка конкретных акторов: Трамп, Нитаньяху и др.
- Трамп — фигура-символ современной гегемонистской Америки, которой свойственны резкие смены тактики, приверженность интересам военно-промышленного комплекса и финансового капитала. Его главная ставка — сделать США "островом стабильности" в хаосе.
- Нитаньяху — пример политика, для которого внешняя угроза является инструментом удержания власти, но чрезмерное повышение ставок может привести к внутреннему надлому.
- России и Китаю приписывается роль ограничителей западной гегемонии, а внутренний кризис Запада — результат попытки реставрации либерального/мафиозного порядка.
7. Кризис легитимности и новые формы международных отношений
- Ожидается переформатирование мировой системы, поскольку классические способы перераспределения сил не работают. В кризисе идеологий, целенаправлено стимулируется поиск нового баланса, где дипломатия вновь востребована.
- Сама "правда" в международных отношениях становится ситуационной: закон работает только для равных, но не для подчинённых.
- Не исключается и новая военная эскалация, если не будет выработано новое равновесие.
8. Критика идеализации и прагматизм
- Гости выражают скепсис как в отношении "благих" намерений держав, так и в отношении собственной исключительности. Конфликты чаще всего обнажают хрупкость иллюзорных идеалов и социокультурный прагматизм, в ущерб реальным интересам обществ и людей.
---
Практические выводы и философское размышление
В этом обсуждении выражена устойчивая критика идеализированных представлений о мировой политике: вместо линейного "добра" и "зла" здесь видится клубок противоречий, в котором даже фигуры уровня Трампа или Нитаньяху лишь отражают глубокие закономерности целых систем — от экономических до психологических.
Особое внимание уделяется иллюзии контроля: война преподносится как "стратегия управления хаосом", а на практике чаще приводит к усилению центробежных процессов и непредсказуемым эффектам (консолидация врага, внутренний кризис, новые угрозы). Это напоминает сложные "обратные связи" в системах управления — как психологических, так и компьютерных.
Важным, с точки зрения участников дискуссии, становится не набор "правил", а реальный баланс сил, удерживающий мир (или хотя бы определённый регион) от разрушения — хотя и временно. Как и в физике или кибернетике, стабильность — это временно удерживаемое неравновесие.
Не случайно возникают отсылки к этике войны, к распаду международного права, к личной ответственности (или её подмене цинизмом). В конечном счёте, как и в философии, истина здесь ситуативна и многогранна: каждый игрок действует в условиях ограниченного знания и вынужден балансировать между идеалами и прагматизмом.
---
Открытый вопрос для дальнейших размышлений
Если глобальные системы удерживаются лишь временным балансом сил и ситуативным консенсусом, возможно ли выработать принципы, которые станут универсальными независимо от циклов возвышения и падения держав — или человечество обречено раз за разом возвращаться к новому переделу мира, повторяя старые ошибки под лозунгом новых идеалов?
Стоит ли искать единую истину в политике, или наша задача — учиться действовать осознанно в условиях вечной неопределённости и признания ограниченности каждой системы власти и знания?