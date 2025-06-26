В жизни регулярно приходится сталкиваться с проблемами, отставаниями от графиков, сложностями с реализацией тех или иных проектов – это норма жизни. Однако, неспособные навести порядок даже в собственных делах люди требуют от других совершенства и идеальности исполнения. Раньше практически у каждого подъезда по вечерам сидели бабушки, которые внимательно отслеживали, обсуждали и осуждали любые изменения в окружающем пространстве.

Они были уверены, что все, кого они не знают, исключительно: наркоманы, проститутки, воры и бандиты. Это было имманентным знанием, без которого вхождение в “клуб рыбнадзора” было закрыто. Деменции и психические расстройства помолодели, последующие поколения перебрались в интернет, переняв эстафету, но сохранив основу социального феномена. В консалтинге есть негласное правило, что презентации должны быть понятны даже бабушкам у подъезда, теперь этот образ наполнился новым звучанием и смыслами.

Мы привыкли, что в сети и на ТВ есть много людей, которые умеют по первым сообщениям и реляциям одной из сторон, по совершенно любому вопросу чётко понять масштаб и все последствия, сделать анализ и выводы о грядущих изменениях, назвать виновных, хотя вчера они ничего об этом не ведали и не изучали. Однако, ещё больше поражает преданная аудитория таких экспертов, которую ничему не учит предыдущий опыт аналитики и прогнозов. Таким людям нравится, что все геополитические вопросы и столкновения должны решаться за три дня, ведь всё что отличается от «детского мата» – отклонение от совершенства.

Циничное и жестокое представление на Ближнем Востоке затянется на годы и станет привычным сюжетом, нормой для региона. Россия будет оружием умеренно помогать Ирану, о чём Израиль не мог не знать. Помогать киевскому режиму последний напрямую не рискнёт, запрашиваемые позиции вооружения нужны евреям самим, да и высок риск, что в ответ Россия нарастит интенсивность и качество помощи, после чего станет очень больно. Наш выигрыш – проблемы киевского режима и скорость ухода США из Европы вырастут. Улыбаемся и машем.

Участие в большом конфликте в качестве даже «третьего радующегося» требует сил, мужества и воли, о чём мало кто задумывается. Понятие нейтралитета и многовекторности не являются синонимами. Первое подразумевает полный отказ от любых контактов, что могут быть истолкованы в качестве помощи сторонам конфликта. Второе заключается в симметричной и значительной «помощи» всем сторонам конфликта одновременно. Приехать и отметиться на 9 Мая в Москве, а через несколько недель заключить соглашения в военной сфере с Британией – не просто неумный, а самоубийственный поступок. “Пустить лису в курятник” – новая казахская стратагема.

Взаимодействовать с разными сторонами конфликта в мире realpolitik могут лишь страны потенциала метрополий панрегионов или региональных держав, что даже близко не применимо к республикам бСССР и Восточной Европы. Играющая в подобные игры страна должна понимать, что она полностью обнуляет любые обязательства перед ней, выигрывая лишь в текущем, отношения с победителем придётся начинать с отрицательных значений. Сильному игроку это не важно, у таких не бывает постоянных союзников и противников, а вот малой и средней стране придётся заплатить за необходимую будущую помощь совсем по другому прайс-листу, отдав в разы больше.

Честный нейтралитет с поздним выбором стороны, когда уже будет ясен победитель, вызывает понимание и даже небольшое уважение за разумность, а вот игра на обе стороны потребует наказания при любых исходах. “Хитрые” вынуждены будут отвечать даже больше, чем открытые союзники бывшего врага.

И, да, радует, что подобные статьи стали нормой для официальных рупоров власти, реликтовое излучение «святых 90-х», «россиянства» и «трудолюбивых соотечественников» истощается на глазах, ещё бы “государство-цивилизацию” и “многонациональный народ” осмыслили…

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