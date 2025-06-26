Андрей Школьников: Бабушки от подъездов переехали в интернет
В жизни регулярно приходится сталкиваться с проблемами, отставаниями от графиков, сложностями с реализацией тех или иных проектов – это норма жизни. Однако, неспособные навести порядок даже в собственных делах люди требуют от других совершенства и идеальности исполнения. Раньше практически у каждого подъезда по вечерам сидели бабушки, которые внимательно отслеживали, обсуждали и осуждали любые изменения в окружающем пространстве.
Они были уверены, что все, кого они не знают, исключительно: наркоманы, проститутки, воры и бандиты. Это было имманентным знанием, без которого вхождение в “клуб рыбнадзора” было закрыто. Деменции и психические расстройства помолодели, последующие поколения перебрались в интернет, переняв эстафету, но сохранив основу социального феномена. В консалтинге есть негласное правило, что презентации должны быть понятны даже бабушкам у подъезда, теперь этот образ наполнился новым звучанием и смыслами.
Мы привыкли, что в сети и на ТВ есть много людей, которые умеют по первым сообщениям и реляциям одной из сторон, по совершенно любому вопросу чётко понять масштаб и все последствия, сделать анализ и выводы о грядущих изменениях, назвать виновных, хотя вчера они ничего об этом не ведали и не изучали. Однако, ещё больше поражает преданная аудитория таких экспертов, которую ничему не учит предыдущий опыт аналитики и прогнозов. Таким людям нравится, что все геополитические вопросы и столкновения должны решаться за три дня, ведь всё что отличается от «детского мата» – отклонение от совершенства.
Циничное и жестокое представление на Ближнем Востоке затянется на годы и станет привычным сюжетом, нормой для региона. Россия будет оружием умеренно помогать Ирану, о чём Израиль не мог не знать. Помогать киевскому режиму последний напрямую не рискнёт, запрашиваемые позиции вооружения нужны евреям самим, да и высок риск, что в ответ Россия нарастит интенсивность и качество помощи, после чего станет очень больно. Наш выигрыш – проблемы киевского режима и скорость ухода США из Европы вырастут. Улыбаемся и машем.
Участие в большом конфликте в качестве даже «третьего радующегося» требует сил, мужества и воли, о чём мало кто задумывается. Понятие нейтралитета и многовекторности не являются синонимами. Первое подразумевает полный отказ от любых контактов, что могут быть истолкованы в качестве помощи сторонам конфликта. Второе заключается в симметричной и значительной «помощи» всем сторонам конфликта одновременно. Приехать и отметиться на 9 Мая в Москве, а через несколько недель заключить соглашения в военной сфере с Британией – не просто неумный, а самоубийственный поступок. “Пустить лису в курятник” – новая казахская стратагема.
Взаимодействовать с разными сторонами конфликта в мире realpolitik могут лишь страны потенциала метрополий панрегионов или региональных держав, что даже близко не применимо к республикам бСССР и Восточной Европы. Играющая в подобные игры страна должна понимать, что она полностью обнуляет любые обязательства перед ней, выигрывая лишь в текущем, отношения с победителем придётся начинать с отрицательных значений. Сильному игроку это не важно, у таких не бывает постоянных союзников и противников, а вот малой и средней стране придётся заплатить за необходимую будущую помощь совсем по другому прайс-листу, отдав в разы больше.
Честный нейтралитет с поздним выбором стороны, когда уже будет ясен победитель, вызывает понимание и даже небольшое уважение за разумность, а вот игра на обе стороны потребует наказания при любых исходах. “Хитрые” вынуждены будут отвечать даже больше, чем открытые союзники бывшего врага.
И, да, радует, что подобные статьи стали нормой для официальных рупоров власти, реликтовое излучение «святых 90-х», «россиянства» и «трудолюбивых соотечественников» истощается на глазах, ещё бы “государство-цивилизацию” и “многонациональный народ” осмыслили…
Теги события:
сми эксперты ближний восток аналитика геостратегияАндрей Школьников
Комментарий редакции
Ключевые тезисы статьи
1. Критика всезнания и морализаторства: Автор сравнивает современных интернет-комментаторов с бабушками у подъезда — в прошлом они обсуждали каждое событие в своем дворе, сегодня это поведение переместилось в онлайн. Люди, часто не разбирающиеся в теме, спешат делать категоричные выводы и находить виновных, игнорируя сложность и непредсказуемость реальности.
2. Массовое доверие "экспертам": Отмечается феноменальная способность большой аудитории верить быстрым "аналитическим" заключениям, не учась на прежних ошибках, повторяя доверие к поверхностным объяснениям и критичным замечаниям.
3. Реальность конфликтов и цинизм публики: Простое (детское) представление о том, что сложнейшие конфликты должны разрешаться очень быстро, противоречит "жестокой нормальности" реальной политики: события на Ближнем Востоке будут затяжными, а попытки находить в них простых виновных и решения — наивны.
4. Геополитический прагматизм и границы нейтралитета: Автор различает нейтралитет и многовекторность. Для "малых" стран попытки играть на обе стороны приводят к потере доверия у всех, и их будущая цена за поддержку будет высокой. Крупные державы могут позволить себе подобную игру, слабые — нет.
5. Изменения в российском обществе и госриторике: Автор отмечает уход старых стереотипов ("святых 90-х", трудолюбивого народа) из официального дискурса и намекает, что назрела необходимость глубокого осмысления российской идентичности и роли государства-цивилизации.
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Анализ и философские связи
В целом статья — размышление о склонности человеческого общества к поиску простых объяснений и суждений в сложных процессах. Это универсальный психологический механизм: наш мозг любит шаблоны и быстрые ответы, потому что так легче ориентироваться в хаосе новостей и информации. Здесь проявляется древний инстинкт контроля через знание, пусть даже это знание иллюзорно.
В интерпретации автора, проблема не только в тех, кто высказывает "экспертные" мнения, но и в тех, кто готов их принимать без рефлексии и сомнения. Здесь возникает пересечение с современной критикой "постправды": реальность замещается удобными, субъективными нарративами, которые не выдерживают проверки временем и фактами, но удовлетворяют эмоциональные потребности.
Переход "бабушек у подъезда" в цифровое пространство — интересная метафора для культурной эволюции феномена сплетен, подозрительности и коллективной морали. Как и в случае любого массового явления, такое поведение одновременно и объединяет сообщество (через "своих" и "чужих"), и наносит вред, поскольку ведет к рождению упрощенных и зачастую ложных представлений о происходящем.
Рассуждая о геополитике, автор указывает на неумолимость реалполитики и относительность морали при принятии серьезных решений. Здесь просматриваются параллели с философией Ханны Арендт и Макиавелли: этика мощных отличается от этики слабых, а нейтралитет — это не просто пассивность, а тщательно выверенная стратегия.
Интересно, что, несмотря на критику догматизма и шаблонов, автор в конце выражает осторожный оптимизм: перемены видны даже в официальной риторике, и, быть может, впереди — время более глубокого национального самоопределения.
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Практический вывод
Статья побуждает нас быть осознаннее в своих суждениях, критичнее относиться к "экспертным" мнениям, особенно — быстрорастекающимся по соцсетям и медиа. Она напоминает: реальная жизнь, история, политика редко бывают черно-белыми, а за поверхностными обсуждениями часто стоит глубокая неуверенность и страх перед неопределенностью.
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Открытый вопрос
Может быть, сегодня, в эпоху цифровых "подъездов", самая большая задача — научиться слушать не для того, чтобы осудить или утвердить свою правоту, а чтобы по-настоящему понять сложность происходящего? Может быть, наш путь к истине начинается с готовности признать: не всё, что кажется очевидным, является таковым в действительности — и настоящая мудрость в умении сдерживать поспешные выводы?