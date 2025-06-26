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Америка трещит по швам? Крах гегемона | Пепе Эскобар

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Переслано от: Книжный День

Бразильский журналист-геостратег Пепе Эскобар делится взглядом на внутренний кризис США — от нелегальной иммиграции и возможного «калифорнийского раскола» до влияния военно-промышленно-разведывательного комплекса («МИСКАТ»). Обсуждаются предвыборные лозунги Дональда Трампа, «глубинное государство», инициатива Китая «Один пояс, один путь», судьба Киева и роль тандемов Россия-Китай и Россия-Африка в крушении американской гегемонии.

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00:00 — Введение
00:50 — Юго-запад США: Калифорния, Аризона, Нью-Мексико и зависимость от мигрантов
01:40 — Нелегальная иммиграция как бизнес и политический рычаг демократов
03:50 — Трамп, губернатор Калифорнии и угроза внутреннего раскола
06:56 — «МИСКАТ»: промышленный-военный-разведывательный комплекс Вашингтона
09:36 — Атки беспилотников, дезинформация и риски для диалога с Россией
12:58 — Различия вертикалей власти США и России
13:53 — Протесты, «печеньки» Захаровой и реакция Европы
15:15 — Китайский проект «Один пояс, один путь» и ответ Вашингтона
18:09 — ЕС между зависимостью от Китая и диктатом США
21:34 — Украина: застой, медийный разворот и роль Трампа
27:04 — Американское общественное мнение о войне и тратах Пентагона
28:29 — «Демократия» в Киеве и грядущая смена Зеленского
31:20 — Возможные сценарии для украинского руководства
32:27 — Москва о «трибунале» для военных преступников
33:27 — Кризис долга США и «банкротская» гегемония
35:38 — Риск удара по Ирану и глобальная эскалация
36:37 — Африка: от Сахеля до Суэца — вытеснение Запада
38:08 — Союз Россия-Китай в Африке: инвестиции, «мягкая сила», безопасность

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Комментарий редакции

В этом видео обсуждаются ключевые вопросы современной мировой политики и геоэкономики, подчеркивая многослойный кризис американской гегемонии и смену глобальных центров влияния. Диалог строится вокруг противоречий внутри США, вызовов со стороны Китая, стратегической роли Европы и протестов в американском обществе. Рассмотрим основные тезисы и нюансы с разных сторон, чтобы лучше понять динамику этих процессов.

Ключевые идеи


1. Социальный и политический кризис США
- США переживают внутренний раскол по этническому, политическому и экономическому признакам, особенно на примере Калифорнии, мультикультурности юго-западных штатов и остроты иммиграционного вопроса.
- Нелегальная иммиграция выступает как одновременно проблема и функциональный фундамент экономики отдельных штатов, создавая порочный круг интересов, в котором задействованы политические партии, бизнес и криминальные структуры.

2. Слабость формальной власти
- Президенты (особенно Трамп) показаны как относительно слабые фигуры, не способные реально контролировать глубокие механизмы управления страной.
- Реальная власть принадлежит сложной системе («военно-промышленной, разведывательной, медийной, академической и аналитической» элите), создающей свой «пояс власти», определяющий не только внутреннюю, но и внешнюю политику страны.
- Опасность состоит в автономии частей этой системы, способных действовать без ведома высшей формальной власти, что может привести к непредсказуемым и опасным международным инцидентам.

3. Геоэкономика: Китай и «Один пояс — один путь»
- Китай реализует масштабную инициативу, целенаправленно интегрируя в свои экономические проекты страны Азии, Африки и Латинской Америки, и, в перспективе, Европу.
- Европа оказывается в положении «экономического заложника», будучи зависимой от китайских товаров, но при этом под давлением США относительно ограничений сотрудничества с Китаем.
- США несостоятельны предложить привлекательную альтернативу для стран, выходящих в орбиту Пекина, и вместо экономического сотрудничества преимущественно продвигают свою военную продукцию и идеологические установки через НАТО.

4. Международная конкуренция и кризис доверия
- В отношениях между Россией и США исчезает даже видимость конструктивного диалога; институты власти в США действуют не как единый субъект, российские элиты разочарованы отсутствием предсказуемости.
- Западные страны реагируют на международные кризисы избирательно и зачастую лицемерно: то, что осуждается в одних странах, оправдывается в других (пример — разная реакция на протесты на Украине и в США).
- СМИ и официоз играют огромную роль в формировании (и искажении) образа происходящих событий — вопрос доступа к истинной информации остается открытым.

5. Кризис гегемонии, банкротство и поиск выхода
- Экономическая долговая нагрузка США достигла фантастических значений; страна живет за счет постоянных заимствований и балансирует на грани банкротства.
- Возможный выход для части элит — инициировать новый масштабный военно-политический кризис (или даже войну), что аналитики справедливо считают чрезвычайно опасной стратегией.
- На фоне снижения влияния США растет роль Китая и России, особенно в Африке, где Запад продолжает терять доверие на фоне новых форм экономического и культурного сотрудничества.

6. Роль личностей и «театральность» политики
- На примере Зеленского (как «актера, не контролирующего ситуацию») подчеркивается зависимость слабых стран и их лидеров от западных кураторов и внутренняя хрупкость политических конструкций, созданных под внешним контролем.

Выводы


В целом, лекция рисует картину изломанного мира, где старые центры силы теряют контроль, а новые системы отношений еще не устоялись. Есть яркое противопоставление «глубинного государства» (deep state) и номинальной демократии: формально избранные лидеры все меньше влияют на реальные механизмы власти, что попахивает кризисом легитимности не только в США, но и в старых европейских центрах. Конкуренция сверхдержав перемещается из открытых военных противостояний в пространство торговых войн, киберповедения, медийных битв и, особенно, конфликтов в сферах, где истина становится делом пропагандистских технологий.

Прагматичный аспект вопроса — растущее влияние стран, способных выстроить честные, взаимовыгодные отношения (Китай с Африкой, Россия с рядом азиатских стран). Запад преимущественно продолжает следовать сценариям давления и санкций, утратив творческое начало геополитики.

Философские размышления


Это многоуровневый кризис: легитимности, смысла, идентичности, доверия — на уровне отдельных личностей, институтов и даже целых цивилизаций. Возникает ощущение, что исторический маятник качнулся от одномерной американской гегемонии к неопределенной, многоцентровой анархии — и во многом это анархия смысла, а не только политических порядков.

Если проводить аналогии с психологией или нейронаукой, то распад «единого субъекта» приводит к внутренним конфликтам, потере контроля над собой — нечто подобное происходит сейчас с Западом, и прежде всего с США. Можно вспомнить образовательную модель динамической нестабильности: только переживая кризис идентичности, система (будь то человек, нация или глобальный порядок) может выйти на новый, более зрелый уровень осознанности.

В этой картине правда оказывается размыта между слоями пропаганды, элитных интересов и повседневной жизни миллиардов людей. Очевидно, что каждый из участников глобальной драмы ищет выгоду, оправдывает свои действия «объективной» необходимостью, но объективная истина — вещь ускользающая, всегда ситуативная, всегда зависящая от точки обзора. Но лишь признавая сложность и относительность всех этих процессов, можно надеяться избежать катастрофы догматизма.

Открытый вопрос для размышления:
Как изменится природа истины и доверия в мире, где ни одна структура — ни государство, ни СМИ, ни лидер — не обладает монополией на реальность? Может ли человеческое сообщество научиться жить и выбирать, доверяя не столько чужому слову, сколько собственному опыту и осознанности, или всегда будет стремиться к новым мифам, которые дадут хотя бы иллюзию порядка?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/c318efe2f60aec67f8e54bd6384460eb/
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