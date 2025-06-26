Бразильский журналист-геостратег Пепе Эскобар делится взглядом на внутренний кризис США — от нелегальной иммиграции и возможного «калифорнийского раскола» до влияния военно-промышленно-разведывательного комплекса («МИСКАТ»). Обсуждаются предвыборные лозунги Дональда Трампа, «глубинное государство», инициатива Китая «Один пояс, один путь», судьба Киева и роль тандемов Россия-Китай и Россия-Африка в крушении американской гегемонии.

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00:00 — Введение

00:50 — Юго-запад США: Калифорния, Аризона, Нью-Мексико и зависимость от мигрантов

01:40 — Нелегальная иммиграция как бизнес и политический рычаг демократов

03:50 — Трамп, губернатор Калифорнии и угроза внутреннего раскола

06:56 — «МИСКАТ»: промышленный-военный-разведывательный комплекс Вашингтона

09:36 — Атки беспилотников, дезинформация и риски для диалога с Россией

12:58 — Различия вертикалей власти США и России

13:53 — Протесты, «печеньки» Захаровой и реакция Европы

15:15 — Китайский проект «Один пояс, один путь» и ответ Вашингтона

18:09 — ЕС между зависимостью от Китая и диктатом США

21:34 — Украина: застой, медийный разворот и роль Трампа

27:04 — Американское общественное мнение о войне и тратах Пентагона

28:29 — «Демократия» в Киеве и грядущая смена Зеленского

31:20 — Возможные сценарии для украинского руководства

32:27 — Москва о «трибунале» для военных преступников

33:27 — Кризис долга США и «банкротская» гегемония

35:38 — Риск удара по Ирану и глобальная эскалация

36:37 — Африка: от Сахеля до Суэца — вытеснение Запада

38:08 — Союз Россия-Китай в Африке: инвестиции, «мягкая сила», безопасность

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