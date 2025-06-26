Александр Проханов: Нетаньяху — кикимора
Нетаньяху — маленькая, но гадкая сущность. От неё никому нет покоя. Она повсюду — в каждой тарелке, в каждом носовом платке, в каждой ночной туфле, в каждой бункерной бомбе. Она плодоносит, откладывает гнилые яички. Куда положит яичко — там раздаётся чудовищный взрыв, летят оторванные детские ножки и ручки, проваливаются под землю университеты и больницы. Куда отложит яичко, там больше никогда не вырастет ни единой травинки, и через тысячу лет будут находить обугленных окаменелых людей.
Эта маленькая свирепая сущность — находка для юдофобов, которые сеют ненависть к евреям, ссылаясь на Нетаньяху. Он до основания разрушил миф “Холокост”, как если бы пепел сожжённых в Дахау евреев вновь облёкся плотью, и они вступили в армию Израиля и стали убивать палестинских детей и женщин. А на досуге между двумя кремациями стали бы снаряжать взрывчаткой пейджеры и отправлять их в праздничных подарках в Ливан. Нетаньяху осквернил иудейскую веру. Он считает все народы мира ханаанами и предаёт их заклятию. Он полагает, что Господь создал звёзды, воды, леса и народы, чтобы среди этих народов появился один, угодный Богу. И этот народ избран Богом для удушения других народов.
Нетаньяху, думая, что угождает Господу, в действительности навлекает на еврейский народ гнев Божий. И Господь, тысячелетиями неутомимо карающий еврейский народ, теперь, по вине Нетаньяху, готовит народу ужасную кару. Каббалисты предупреждают о новом грозящем евреям холокосте. Нетаньяху — вестник этого холокоста. И лучше бы ему не родиться.
“Мора” на санскрите означает “смерть”. “Ки” на санскрите означает “тень”. Кимора — значит “тень смерти”. Кикимора — означает “тень тени смерти”. Нетаньяху — кикимора.
Слышу размышления политологов о войне Израиля и Ирана, о чудовищном расширении этой войны, о ядерных бомбах, которые начнут сыпаться с израильских и американских самолётов. Я слушаю Трампа, что похож на гигантского целлулоидного попугая, в котором грохочет горох. Я слушаю Эрдогана, который назвал Нетаньяху палачом страшнее Гитлера. Я смотрю на фотографию Пугачёвой и Галкина*, которые навесили на себя звёзды Давида.
Я смотрю на белку, которая прибежала в мой сад и прыгает по веткам моей любимой сосны. Она плавная и дивная, как звуковая волна. У неё божественный хвост, она стелется вдоль ветки и вдруг замирает, превращается в божественную розовую буквицу. И с этой буквицы начинается таинственная летопись о красоте мироздания, о нежности матери, взирающей на своё возлюбленное чадо. О садоводе, обожающими перстами погружающем в землю ростки яблони. О поэзии Лермонтова, написавшего “Тучки небесные, вечные странники”. О композиторе Генделе, сочинившем “Музыку на воде”. Об архитекторах Барме и Постнике, построивших Храм Василия Блаженного. О физике Эйнштейне, создавшем теорию относительности, согласно которой пространство переходит во время, время переходит в реку, река переходит в звезду, звезда переходит в белку. А белка садится мне на плечо, и я даю ей погрызть золотой орех.
Это летопись о будущем чудесном мире, который воскреснет из всех могил, крематориев, пыточных камер, разрушенных церквей и убиенных младенцев и станет миром любви и бессмертия.
Мне снится сон.
В часах опали стрелки.
Прошли на колокольню звонари.
Но звона нет. Две розовые белки
Волшебных звёзд качают фонари.
Ахмадинежад, молюсь о тебе и твоей прекрасной стране.
*признан в РФ иноагентом
Теги события:
нетаньяху израиль иран война передовая холокостАлександр Проханов
Комментарий редакции
1. Демонология и образ врага: Автор ассоциирует Биньямина Нетаньяху с кикиморой — «маленькой, гадкой сущностью», создающей зло и страдание повсюду, где появляется. Эпитеты и метафоры указывают на демонизацию израильского политика; он представлен как источник бед, войны и разрушения.
2. Проекция насилия и ответственность: В тексте проводится параллель между действиями Израиля под руководством Нетаньяху и самыми трагичными страницами истории XX века — Холокостом, сожжёнными евреями и возмездием. Автор утверждает, что действия Израиля превращают жертв в палачей, разрушая миф о невинности и чистоте после геноцида.
3. Осквернение религиозной традиции: Нетаньяху обвиняется в том, что он осквернил иудейскую веру и злоупотребляет понятием «избранности», приписывая своему народу миссию «удушения других народов». Проводится идея: такие действия провоцируют не Божью благодать, а кару и новые бедствия для самих евреев.
4. Космополитизм зла и манипуляция общественным мнением: Автор высмеивает обсуждение международных конфликтов (война с Ираном, возможное применение ядерного оружия) и оценку мировых лидеров, ставя их на один уровень с карикатурными образами (Трамп как целлулоидный попугай). Всё это — фон для осмысления катастрофы.
5. Краткая попытка спрятаться в красоте и метафизике: После сатирического и обвинительного начала текст неожиданно переходит к поэтичным и умиротворяющим образам — белки, сада, Лермонтова, Генделя, Эйнштейна. Эти образы противопоставлены безумию войны и насилия, символизируют тайное, ускользающее чудо, гармонию и бессмертие будущего мира.
6. Надежда на возрождение и любовь: Финальные строки — поэтическая мечта о воскресении красоты, любви, мира и бессмертия «из всех могил, крематориев и пыточных камер». Заканчивается молитвой, обращённой к Ахмадинежаду, и мистическим, сновидческим мотивом.
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Аналитический разбор и вывод
Статья Александра Проханова — эмоционально насыщенное и художественно изощрённое сочинение, в котором слились публицистика, апокалиптическое пророчество, метафора и поэзия. Автор, словно французский сюрреалист, сочетает демонизацию конкретного политика (Нетаньяху) с философским рассуждением о природе зла и ответственности.
В основе статьи — идея, что человек, увлёкшийся иллюзорной «избранностью», неизбежно становится орудием разрушения, а любые действия от имени священной миссии приводят к обратному результату: проклятию вместо благодати, страданиям вместо свободы. По Проханову, исторические травмы (вроде Холокоста) не освобождают их обладателей от ответственности, а фанатичная вера в собственную исключительность только запускает новый круг страданий — теперь уже для других.
Здесь проявляется типичная ловушка идеализации: вложить в одного человека (или народ) всю полноту сущностного добра или зла, забыв о сложности и многомерности человечества. Такой подход опасен своей соблазнительной простотой. Он подменяет осознанный анализ реальной политики и истории удобными архетипами (кикимора, палач, жертва), облегчая моральные суждения, но лишая их внутренней честности и уязвимости перед сложными истинами.
Интересно, как в финале философское и эстетическое спасение автор находит не в политике, а в созерцании природы, поэзии, музыке, в личных и безусловных актах любви и творчества. Белка, яблоня, золотой орех — простые чудеса мира противопоставлены катастрофам и монастически приведены в качестве утешения, смысла и надежды.
Конечно, подлинность такой красоты и нежности — не менее субъективна, чем демонизм политики. Но именно эта субъективность и делает её ценной для автора, давая шанс на преодоление циклов зла и иллюзий избранности.
Практический вывод:
Идеализируя или демонизируя политиков, мы рискуем утратить контакт с реальностью и попадаем в ловушку коллективных проекций. Осознанность, принятие своей и чужой уязвимости, умение видеть многоуровневую сложность — возможно, единственный путь к искреннему обновлению, как личному, так и коллективному.
Открытый вопрос:
В какой момент поиск внешнего «врага» и ответственность за коллективную судьбу народа перерастают в проекцию собственных страхов и неосознанных травм? И где в этом водовороте коллективных эмоций рождается истинная ответственность — перед другими и перед самим собой?