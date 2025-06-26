Нетаньяху — маленькая, но гадкая сущность. От неё никому нет покоя. Она повсюду — в каждой тарелке, в каждом носовом платке, в каждой ночной туфле, в каждой бункерной бомбе. Она плодоносит, откладывает гнилые яички. Куда положит яичко — там раздаётся чудовищный взрыв, летят оторванные детские ножки и ручки, проваливаются под землю университеты и больницы. Куда отложит яичко, там больше никогда не вырастет ни единой травинки, и через тысячу лет будут находить обугленных окаменелых людей.

Эта маленькая свирепая сущность — находка для юдофобов, которые сеют ненависть к евреям, ссылаясь на Нетаньяху. Он до основания разрушил миф “Холокост”, как если бы пепел сожжённых в Дахау евреев вновь облёкся плотью, и они вступили в армию Израиля и стали убивать палестинских детей и женщин. А на досуге между двумя кремациями стали бы снаряжать взрывчаткой пейджеры и отправлять их в праздничных подарках в Ливан. Нетаньяху осквернил иудейскую веру. Он считает все народы мира ханаанами и предаёт их заклятию. Он полагает, что Господь создал звёзды, воды, леса и народы, чтобы среди этих народов появился один, угодный Богу. И этот народ избран Богом для удушения других народов.

Нетаньяху, думая, что угождает Господу, в действительности навлекает на еврейский народ гнев Божий. И Господь, тысячелетиями неутомимо карающий еврейский народ, теперь, по вине Нетаньяху, готовит народу ужасную кару. Каббалисты предупреждают о новом грозящем евреям холокосте. Нетаньяху — вестник этого холокоста. И лучше бы ему не родиться.

“Мора” на санскрите означает “смерть”. “Ки” на санскрите означает “тень”. Кимора — значит “тень смерти”. Кикимора — означает “тень тени смерти”. Нетаньяху — кикимора.

Слышу размышления политологов о войне Израиля и Ирана, о чудовищном расширении этой войны, о ядерных бомбах, которые начнут сыпаться с израильских и американских самолётов. Я слушаю Трампа, что похож на гигантского целлулоидного попугая, в котором грохочет горох. Я слушаю Эрдогана, который назвал Нетаньяху палачом страшнее Гитлера. Я смотрю на фотографию Пугачёвой и Галкина*, которые навесили на себя звёзды Давида.

Я смотрю на белку, которая прибежала в мой сад и прыгает по веткам моей любимой сосны. Она плавная и дивная, как звуковая волна. У неё божественный хвост, она стелется вдоль ветки и вдруг замирает, превращается в божественную розовую буквицу. И с этой буквицы начинается таинственная летопись о красоте мироздания, о нежности матери, взирающей на своё возлюбленное чадо. О садоводе, обожающими перстами погружающем в землю ростки яблони. О поэзии Лермонтова, написавшего “Тучки небесные, вечные странники”. О композиторе Генделе, сочинившем “Музыку на воде”. Об архитекторах Барме и Постнике, построивших Храм Василия Блаженного. О физике Эйнштейне, создавшем теорию относительности, согласно которой пространство переходит во время, время переходит в реку, река переходит в звезду, звезда переходит в белку. А белка садится мне на плечо, и я даю ей погрызть золотой орех.

Это летопись о будущем чудесном мире, который воскреснет из всех могил, крематориев, пыточных камер, разрушенных церквей и убиенных младенцев и станет миром любви и бессмертия.

Мне снится сон.

В часах опали стрелки.

Прошли на колокольню звонари.

Но звона нет. Две розовые белки

Волшебных звёзд качают фонари.

Ахмадинежад, молюсь о тебе и твоей прекрасной стране.

*признан в РФ иноагентом