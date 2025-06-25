Израиль и Трамп в ШОКЕ! Разведка США не подтвердила разгром ядерной программы Ирана. Удары США Ирану лишь отбросили ядерную программу Тегерана на несколько месяцев. Трамп, разумеется, назвал это враньём, обвинив CNN «в попытке унизить одну из самых успешных военных атак в истории».Разбираемся в заявлениях Трампа и деталях иранской ядерной программы вместе с и Борисом Марцинкевичем. Узнайте всё об обогащении урана, секретных центрифугах. Уничтожены ли ядерные объекты Фордо, Натанз и Исфахан? Что скрывает МАГАТЭ? Подробнее в новом видео Геоэнергетика Инфо

0:00 США Атаковали Ядерные Объекты Ирана? Фордо, Натанз, Исфахан под Ударом

1:00 Агрессия 1941: Исторический Экскурс и "Первый Состав ЕС"

1:24 Радиация на Объектах Ирана: Заявление Трампа м Данные МАГАТЭ

2:08 Ядерный Комплекс Исфахан: Производство Гексафторида Урана (UF6)

5:15 Исфахан: Надземные Сооружения, СВПД и Доступ Инспекторов МАГАТЭ

6:50 Завод в Натанзе: Обогащение Урана до 20% с Помощью Центрифуг

7:58 Подземная Защита Натанза: ПВО С-300, Bavar-373 и Контроль МАГАТЭ

9:56 Фордо: Секретный Ядерный Объект Ирана? Новейшие Центрифуги

11:04 Обогащение Урана до 60% в Фордо: Ядерная Бомба уже готова?

13:06 Загадка Реактора в Исфахане: Технологии Китая и обогащение урана

14:26 Заключение: Перспективы Ядерной Программы Ирана и Позиция МАГАТЭ

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