Трамп ОБЛАЖАЛСЯ! США НЕ УНИЧТОЖИЛИ Ядерную программу Ирана?!
Израиль и Трамп в ШОКЕ! Разведка США не подтвердила разгром ядерной программы Ирана. Удары США Ирану лишь отбросили ядерную программу Тегерана на несколько месяцев. Трамп, разумеется, назвал это враньём, обвинив CNN «в попытке унизить одну из самых успешных военных атак в истории».Разбираемся в заявлениях Трампа и деталях иранской ядерной программы вместе с и Борисом Марцинкевичем. Узнайте всё об обогащении урана, секретных центрифугах. Уничтожены ли ядерные объекты Фордо, Натанз и Исфахан? Что скрывает МАГАТЭ? Подробнее в новом видео Геоэнергетика Инфо
0:00 США Атаковали Ядерные Объекты Ирана? Фордо, Натанз, Исфахан под Ударом
1:00 Агрессия 1941: Исторический Экскурс и "Первый Состав ЕС"
1:24 Радиация на Объектах Ирана: Заявление Трампа м Данные МАГАТЭ
2:08 Ядерный Комплекс Исфахан: Производство Гексафторида Урана (UF6)
5:15 Исфахан: Надземные Сооружения, СВПД и Доступ Инспекторов МАГАТЭ
6:50 Завод в Натанзе: Обогащение Урана до 20% с Помощью Центрифуг
7:58 Подземная Защита Натанза: ПВО С-300, Bavar-373 и Контроль МАГАТЭ
9:56 Фордо: Секретный Ядерный Объект Ирана? Новейшие Центрифуги
11:04 Обогащение Урана до 60% в Фордо: Ядерная Бомба уже готова?
13:06 Загадка Реактора в Исфахане: Технологии Китая и обогащение урана
14:26 Заключение: Перспективы Ядерной Программы Ирана и Позиция МАГАТЭ
Наш телеграм: https://t.me/geonrgru
Наш Дзен https://dzen.ru/geonrgru
Станьте спонсором канала CПОНСОР.РУ ► https://sponsr.ru/geonrgru/
Поддержать канал:
Сбербанк – 2202 2012 9019 8734 Максим Р.
Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.
ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.
https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)
Пожалуйста НЕ указывайте ничего в комментариях и назначении перевода!
VK ► https://vk.com/geonrgru
ЯНДЕКС.ДЗЕН ► https://zen.yandex.ru/geonrgru
Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info
Реклама, сотрудничество: https://t.me/radaykinmaxim
Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте все уведомления, ставьте лайки и пишите комментарии! Вы помогаете продвигать канал!
#новости #израиль #иран #украина #россия #путин #сша #европа #экономика #война #news #newvideo #новостисегодня #политика #europe ukraine
Комментарий редакции
1. Контекст ситуации и заявления США:
- В годовщину начала Великой Отечественной войны США нанесли удары по трем объектам ядерной программы Ирана: Фордо, Натанз, Исфахан.
- Дональд Трамп заявил об уничтожении ядерных объектов, хотя на деле подтверждений этому нет; были даже спутниковые снимки предполагаемого вывоза материалов до атаки.
2. Фактическое влияние ударов и опасность радиации:
- Радиационный фон не изменился, что подтверждается как официальными агентствами, так и независимыми спутниковыми данными; сообщений о загрязнении не было.
- Вопрос о "Чернобыле 2.0" и потенциальном ядерном ударе воспринимается как преувеличенный или неактуальный на данный момент.
3. Структура и назначение иранских ядерных объектов:
- Исфахан – крупный ядерный комплекс, где уран превращается в гексафторид для последующего обогащения. Здесь хранятся опасные вещества, но сам процесс до насыщения изотопом "бомбы" угрозы не несет.
- Натанз – основной центр обогащения урана с помощью центрифуг, объект подземный, хорошо укреплён, инспекции МАГАТЭ часто проводились до 2023 года, сейчас ограничения.
- Фордо – самый защищённый объект, современные центрифуги ИР-6 и эксперименты с ИР-8 и ИР-9, глубоко под землей, обеспечение безопасности на высшем уровне.
4. МАГАТЭ и инспекции:
- После выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в 2018 г. и последующих неисполненных обязательств европейцев, инспекции стали менее частыми и жёстко регулируемыми.
- Уровень обогащения урана повысился до 60%, что близко к военному, но официально Иран позиционирует это как медицинские нужды (Молибден-99).
- Реальной критической массы для создания ядерного оружия нет; экспорт медицинских изотопов пока ограничен.
5. Политические и технические реалии:
- США и Израиль склонны к преувеличениям и обвинениям в адрес Ирана, а реально доказательства либо спорные, либо отсутствуют.
- Иран гибко использует юридические лазейки и положения международных соглашений, формально не нарушая букву закона.
- Свобода маневра у Ирана появилась из-за несоблюдения экономических соглашений Западом.
6. Исторический и стратегический контекст:
- Упоминается параллель между коалициями во Второй мировой войне и сегодняшним составом государств, вовлеченных в "иранский вопрос".
- Подчеркивается слабость односторонних действий и влияние экономических факторов (например, контроль долларовых транзакций).
Вывод:
Вместо однозначного подтверждения или опровержения успеха ударов США по ядерной инфраструктуре Ирана участники беседы отмечают сложность и многоуровневость вопроса. Научно и документально подтвержденных данных об уничтожении объектов или радиоактивном загрязнении нет. Официальные заявления американской стороны воспринимаются как политическая риторика, оторванная от реальности. Иран умело балансирует между формальным соблюдением международных соглашений и постепенным расширением своих технологических возможностей, прикрываясь медицинскими целями.
Практический аспект здесь важен: мы видим, как публичная политика, международные соглашения и движение информации сталкиваются с физической и технической реальностью, где не все прозрачно, и истина оказывается расслоенной – для “внешнего” и “внутреннего” участников играют разные правила. Политические заявления, особенно в условиях информационных войн, зачастую становятся лишь инструментами давления или саморекламы, а реальное положение дел скрыто за многослойной структурой секретности, бюрократии и технологической специфики.
Философский вопрос, который возникает здесь:
Может ли современное общество при высоком уровне секретности и информационных манипуляций вообще устанавливать истину о таких стратегических вопросах, как ядерная программа государства, или нам всегда будет оставаться лишь приближенная, субъективная и ситуативная картина реальности? И если истина столь многослойна и недостижима, не опасно ли для цивилизации принимать критические решения на основании политической риторики, а не фактов?