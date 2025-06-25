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Путин принял главу МИДа Ирана в связи с Ирано-израильским кризисом/комментарии

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Комментарий редакции

Тезисы выпуска:


1. Выступление Небензи в ООН: 23 июня 2025 года Василий Небензя осудил атаку США на ядерные объекты Ирана 22 июня как неприемлемую агрессию, но это интерпретируется как сигнал США к России не вмешиваться в ирано-израильский конфликт.

2. Атака США на Иран: Считается скрытым предложением «трампизма» не препятствовать операции США по «освобождению» Ирана от исламского режима, с параллелью к действиям нацистской Германии в 1941 году против СССР.

3. Встреча Арахчи с Путиным: Глава МИД Ирана 23 июня пытался заручиться поддержкой России, подчеркивая сотрудничество в мирной ядерной программе, но Россия должна сохранять нейтралитет.

4. Причины нейтралитета России:
- Экономические и моральные издержки: Участие в ирано-израильском конфликте на фоне украинского кризиса и экономической рецессии нецелесообразно.
- Независимость ядерного сотрудничества: Любой режим в Иране будет заинтересован в развитии мирного атома с Россией, что не требует поддержки текущего режима аятолл.

5. Подоплёка ближневосточных событий:
- Цели Великобритании:
- Уничтожение Израиля через объединение арабского мира под своим контролем.
- Поглощение Европы, России и США арабами через внедрение агентуры.
- Столкновение сионизма и ислама для их дискредитации и установления контроля над арабскими нефтеносными странами.
- Роль сионизма: Сионизм, ранее поддерживаемый Британией, теперь рассматривается как «отработанный материал», а Израиль — как «маяк», который должен быть погашен.
- Ислам и Иран: Исламизированный Иран должен быть ослаблен как конкурент мирового еврейства, а ислам и сионизм признаны «человеконенавистническими» идеологиями.

6. Цели Трампа:
- Сбросить влияние сионизма в США.
- Установить продуктивные отношения с новым режимом Ирана в рамках оси США, Германии, России, Ирана и Индии.
- Поддержка Израиля для предотвращения использования Ирана как «хвороста» в конфликте сионизма и ислама.

7. Сценарии для Израиля:
- Сохранение государства с заменой сионистского режима на иудейский, что ослабит сионизм, но не удовлетворит Британию.
- Ликвидация Израиля с переселением евреев на Украину (проект «Новый Иерусалим») или в Еврейскую автономную область России.

8. Российско-украинский кризис:
- Связан с ближневосточным конфликтом через планы Великобритании по созданию «Нового Иерусалима» на юге Украины.
- Два сценария:
- Россия сохраняет контроль над захваченными территориями, а Израиль меняет власть на иудейскую.
- Ликвидация Израиля, давление Британии на Россию для реализации «Нового Иерусалима» или расселения евреев в России.

9. Роль Зеленского: Обвиняется в уничтожении украинцев с поддержкой британской агентуры, что ослабляет Украину в интересах внешних сил.

Вывод:


России рекомендуется сохранять нейтралитет в ирано-израильском конфликте, чтобы избежать дополнительных экономических и моральных издержек на фоне украинского кризиса и рецессии. Участие в ближневосточном конфликте нецелесообразно, так как ядерное сотрудничество с Ираном возможно при любом режиме, а ресурсы следует сосредоточить на решении украинского вопроса. Подоплёка событий указывает на сложную игру Великобритании, направленную на ослабление сионизма и ислама для установления контроля над арабским миром, тогда как Трамп стремится сбалансировать влияние США, поддерживая Израиль и новый режим в Иране. России важно избегать вовлечения в планы Британии по созданию «Нового Иерусалима» на Украине, сохраняя стратегическую самостоятельность и сосредоточившись на укреплении связей с ключевыми игроками (США, Германия, Иран, Индия) для противодействия глобальным амбициям Великобритании.
Редактор: brahman
Источник: https://youtu.be/pXcuPHDVtOM
Метки: Ирано-израильский кризис
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 33847 28881
    марина два часа назад

      “Участие России в этом ближневосточном «празднике надувания ядреных щек» свелось к созерцанию борьбы двух тигров по заветам китайских мудрецов. В отличие от самого Китая, которому пришлось подбадривать Пакистан и организовать срочные поставки оружия персам, а главное – сильно понервничать из-за скачков цен на нефть. Если учесть, что стороны разошлись с негативной ничьей и «могут повторить» года через два-три, то это уже само по себе давление на оценки перспектив юаня как международной валюты.

      Прагматично-либеральная часть элиты Ирана по итогам текущего раунда, а равно на печальном примере Киева, должны бы уже осознать, что лондонские партнеры готовы использовать союзника как инструмент в глобальной игре, но при этом нет никаких гарантий даже просто сохранения государства, не говоря уже об учете интересов иранской элиты (про народ и вовсе промолчим). И то же самое должны бы осознать прагматики в Израиле относительно союзников из США.№
      -может поэтому МИД Ирана прилетел в Москву

    • 5284 4594
      Андрей Попов час назад

        Наверное приехал получать из первых рук богатый опыт ведения успешных мирных переговоров с противником.

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