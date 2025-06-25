Российский электромобиль «Атом» вышел на финишную прямую перед стартом массового производства. Наша редакция испытала на специальной трассе предсерийный образец и готова поделиться с вами впечатлениями. А также рассказать об основных особенностях машины и этапах разработки. Почему выбран задний привод, распашные двери и как водителю поможет искусственный интеллект? Об этом, а также о новом герое недели расскажем после краткой сводки позитивных новостей.

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Автор проекта #ВремяВперёд #ЕвгенийСупер

00:00 Вступление

00:30 Время новостей

01:27 Быстрый «Атом»

03:59 Поехали!

07:22 Что дальше?

11:20 Время Человека