Клим Жуков о дезинформации, предсказаниях Жириновского и разрушении образования после СССР
Это новый выпуск медиапроекта «KRUGOZOR». Сегодня у меня в гостях Клим Жуков — историк, публицист, популяризатор истории.
Клим Александрович Жуков родился в Ленинграде, окончил Исторический факультет СПбГУ, автор десятков видео и лекций на исторические и общественные темы. Известен своими выступлениями против фальсификации истории, критикой псевдонауки и активной позицией в области исторического просвещения.
В этом интервью мы поговорили о дезинформации и искажении исторических фактов, школьном образовании, роли национальных мифов, цикличности истории и влиянии социальных сетей на восприятие прошлого.
Также обсудили параллели с современностью — включая темы Ближнего Востока, конфликта нарративов и общественного мышления.
Приятного просмотра.
ЭПИЗОДЫ:
0:00 Анонс
0:22 Начало
0:56 Об образовании и реформах
6:50 Нужно ли возвращаться к Советскому образованию?
11:30 Дезинформация и искажение фактов
15:23 Что изменилось в работе историков
21:33 Нарративные источники и чем они опасны
28:57 Параллели в истории допустимы?
33:00 О прогнозах Жириновского
34:13 Израиль и Иран
35:44 О необходимости массового просвещения
38:00 Популяризация истории среди молодежи
39:00 Грань между контентом и наукой
40:56 Популяризаторы, которым стоит доверять
44:51 С чего начинать изучение истории
48:20 Что такое успех?
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Комментарий редакции
1. Кризис образования в России
Клим Жуков отмечает, что проблемы современной российской системы образования — явление не новое, а результат накопленных за 20–30 лет ошибок, особенно после перехода на Болонскую систему. Качество образования с тех пор неуклонно деградировало, несмотря на существование отдельных «кластеров» — хороших школ и вузов. Основная часть молодежи получает некачественное образование, а ситуация усугубляется постоянными реформами, беспрерывно сменяющими друг друга и не дающими системе устойчивости.
2. Негативные последствия ЕГЭ
Жуков крайне критичен по отношению к ЕГЭ, особенно в виде тестовой системы проверки знаний. Он подчеркивает, что экзамен является кульминацией обучения и должен показывать профессиональные умения, а не оценивается через выбор одного ответа из четырех. Тесты порождают формальный подход, убивая творческое и аналитическое мышление, свойственные советской системе экзаменов.
3. Проблемы с учебниками и стандартизацией
Современные учебники, по мнению Жукова, страдают серьёзной некачественностью по форме, содержат ошибки и не могут выполнять образовательную функцию. Более того, отсутствие единого стандарта долгое время приводило к тому, что школьники в разных регионах учились по разным, зачастую противоречивым, учебникам, что разрушало целостность исторического и культурного единства.
4. Дезинформация, фальсификация истории и национальные мифы
Развитие средств массовой информации привело к лавинообразному потоку дезинформации, где каждый может повлиять на массовое сознание. Однако Жуков отмечает, что у профессионального историка работа всегда строится только на подлинных источниках (документах, артефактах, нарративных свидетельствах), каждый из которых должен подвергаться тщательной внутренней и внешней критике. Фальсификация возможна — особенно там, где оригинальных источников не сохранилось. Примером приводятся национальные мифы, которые могут выполнять конструктивную роль (например, воспитательную), но могут быть и инструментом дезинформации.
5. Цикличность и прогнозирование в истории
Касаясь вопроса, имеет ли история циклический характер и возможно ли прогнозирование, Жуков осторожен: да, процесс идет по спирали, но с непредсказуемыми скачками и откатами — это скорее «кардиограмма», чем линейная спираль. Прогнозировать будущее на основании исторических параллелей можно лишь в пределах вероятностных прикидок, строго различая структурную аналогию и полное воспроизведение событий.
6. Популяризация исторического знания
Просвещение должно быть массовым, доступным и, по возможности, интересным — иначе оно будет бесполезным. Историк должен говорить с людьми на понятном им языке, чтобы не отталкивать их специальной терминологией. Государство должно поддерживать культпросвет, но пока этого нет — задача остается на плечах энтузиастов, историков и научных коммуникаторов.
7. Измерение успеха
Для Жукова успех — это польза для будущих поколений, внесенный вклад, а не материальные или статусные достижения. Истинная успешность в постоянном росте, обучении и изменении себя к лучшему, а не в самоуспокоенности и накоплении богатства.
Выводы и философские размышления
Разговор Жукова о судьбах образования, историографии и дезинформации иллюстрирует, как сложно сохранять объективность и качество знания в эпоху информационного шума и институциональной неопределенности. Его рассуждения раскрывают двусмысленность истины: субъективная правда каждого (например, мифы, воспоминания) может быть искренней, но она не всегда сходится с комплексом объективных данных — материальными, письменными и критически проанализированными источниками.
Образование и история, по Жукову, неразрывно связаны с задачей выстраивания внутренней целостности общества. Разрушение системности ведет к рассогласованию в восприятии прошлого и настоящего, а значит — и в видении будущего. Пример «архипелага ГУЛаг» Солженицына как единственного источника через тысячу лет — наглядная метафора опасности одностороннего искажения. Это перекликается с психологией: подобно тому, как индивидуальный человек строит свою идентичность на фрагментах памяти, так и нация выстраивает себя на осколках исторических свидетельств, которые могут быть как целительными, так и разрушительными.
Жуков подчеркивает: истина в гуманитарных науках почти всегда относительна, зависит от широты анализа источников и контекста, от искусства различать субъективное и объективное. Критическое мышление, умение подвергать сомнению авторитеты, мифы и учебники (даже самые популярные) — это и есть практическая философия историка, человека современности.
Идея массового просвещения, донесённая на человеческом языке, перекликается с христианским и буддийским пониманием служения — делать свою работу не для славы, а для пользы другим. Здесь проглядывает и мотив осознанности, когда любое действие (в том числе анализ информации) важно вкладывать не только интеллектуально, но и с любовью к делу и к людям.
Открытый вопрос для размышления:
Если всякая истина в истории и обществе строится на несовершенных, зачастую искажённых источниках, возможно ли когда-либо достичь подлинного понимания прошлого? Или наше знание всегда будет лишь стремлением к горизонту смысла, в котором ценность — не в абсолютной истине, а в честном и осознанном поиске?