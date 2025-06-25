Это новый выпуск медиапроекта «KRUGOZOR». Сегодня у меня в гостях Клим Жуков — историк, публицист, популяризатор истории.

Клим Александрович Жуков родился в Ленинграде, окончил Исторический факультет СПбГУ, автор десятков видео и лекций на исторические и общественные темы. Известен своими выступлениями против фальсификации истории, критикой псевдонауки и активной позицией в области исторического просвещения.

В этом интервью мы поговорили о дезинформации и искажении исторических фактов, школьном образовании, роли национальных мифов, цикличности истории и влиянии социальных сетей на восприятие прошлого.

Также обсудили параллели с современностью — включая темы Ближнего Востока, конфликта нарративов и общественного мышления.

Приятного просмотра.

ЭПИЗОДЫ:

0:00 Анонс

0:22 Начало

0:56 Об образовании и реформах

6:50 Нужно ли возвращаться к Советскому образованию?

11:30 Дезинформация и искажение фактов

15:23 Что изменилось в работе историков

21:33 Нарративные источники и чем они опасны

28:57 Параллели в истории допустимы?

33:00 О прогнозах Жириновского

34:13 Израиль и Иран

35:44 О необходимости массового просвещения

38:00 Популяризация истории среди молодежи

39:00 Грань между контентом и наукой

40:56 Популяризаторы, которым стоит доверять

44:51 С чего начинать изучение истории

48:20 Что такое успех?

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