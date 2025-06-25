В выпуске обсуждается, почему текущая глобальная «гибридная схватка» уже фактически является новой мировой войной за гегемонию. Разбирается роль США, Великобритании, континентальной Европы и России, влияние теневых структур и частных военных компаний, а также то, как удар по Ирану вписывается в стратегию Вашингтона и Лондона. Спикер выясняет, при каких условиях гибридная фаза может превратиться в горячую, и какие сценарии — от «вялотекущей холодной» до прямого ядерного столкновения — выглядят наиболее вероятными.

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00:00 — Что такое мировая война сегодня: борьба гегемонов, ключевые игроки

00:50 — Бильдерберг, Ближний Восток и риск большой войны в Европе

03:31 — Почему либеральный глобализм не заменил государства

05:15 — ЧВК, транснациональные корпорации и пределы «частного насилия»

06:13 — Трамп и концепция «Сделаем Америку снова великой»

07:49 — Теневые центры силы: кто реально принимает решения на Западе

12:38 — Уроки истории: «кто за троном», а не «кто на троне»

13:51 — Китай: экономический гигант без глобальных амбиций?

16:11 — Как итог российско-западного противостояния решит судьбу Индии и Китая

18:08 — Активные игроки: Европа, Британия, США и Россия

20:08 — Мировые войны последних 200 лет: от Наполеона до Холодной

24:43 — Вторая мировая: зачем Британии нужно было устранить СССР

26:33 — Однополярный мир после 1991 г. и его крах

29:07 — Американо-израильский удар по Ирану в общей стратегии гегемонии

31:08 — «Сделки Трампа»: грабёж или «предложение, от которого нельзя отказаться»

35:34 — Почему Россия отказывается от неравноправных сделок

38:12 — Иран как «пример для непослушных»: чужими руками и за чужой счёт

41:33 — Как Лондон пытается втянуть США в войну и остаться в тени

44:13 — Возможная большая война в Европе и роль Британии

46:24 — Три сценария для США: от ухода в себя до стратегии «управляемого хаоса»

52:37 — Ударные лекала: Иран как репетиция того, что готовят против России

55:06 — Лучший, худший и «самый худший» сценарии новой мировой войны

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