Игорь Шишкин | «Новая мировая война» — кто и зачем толкает мир к горячему конфликту?
В выпуске обсуждается, почему текущая глобальная «гибридная схватка» уже фактически является новой мировой войной за гегемонию. Разбирается роль США, Великобритании, континентальной Европы и России, влияние теневых структур и частных военных компаний, а также то, как удар по Ирану вписывается в стратегию Вашингтона и Лондона. Спикер выясняет, при каких условиях гибридная фаза может превратиться в горячую, и какие сценарии — от «вялотекущей холодной» до прямого ядерного столкновения — выглядят наиболее вероятными.
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00:00 — Что такое мировая война сегодня: борьба гегемонов, ключевые игроки
00:50 — Бильдерберг, Ближний Восток и риск большой войны в Европе
03:31 — Почему либеральный глобализм не заменил государства
05:15 — ЧВК, транснациональные корпорации и пределы «частного насилия»
06:13 — Трамп и концепция «Сделаем Америку снова великой»
07:49 — Теневые центры силы: кто реально принимает решения на Западе
12:38 — Уроки истории: «кто за троном», а не «кто на троне»
13:51 — Китай: экономический гигант без глобальных амбиций?
16:11 — Как итог российско-западного противостояния решит судьбу Индии и Китая
18:08 — Активные игроки: Европа, Британия, США и Россия
20:08 — Мировые войны последних 200 лет: от Наполеона до Холодной
24:43 — Вторая мировая: зачем Британии нужно было устранить СССР
26:33 — Однополярный мир после 1991 г. и его крах
29:07 — Американо-израильский удар по Ирану в общей стратегии гегемонии
31:08 — «Сделки Трампа»: грабёж или «предложение, от которого нельзя отказаться»
35:34 — Почему Россия отказывается от неравноправных сделок
38:12 — Иран как «пример для непослушных»: чужими руками и за чужой счёт
41:33 — Как Лондон пытается втянуть США в войну и остаться в тени
44:13 — Возможная большая война в Европе и роль Британии
46:24 — Три сценария для США: от ухода в себя до стратегии «управляемого хаоса»
52:37 — Ударные лекала: Иран как репетиция того, что готовят против России
55:06 — Лучший, худший и «самый худший» сценарии новой мировой войны
#НоваяМироваяВойна #Геополитика #ГибриднаяВойна #США #Великобритания #Россия #Иран #Трамп #Гегемония #ЧВК #БлижнийВосток #КнижныйДень #НашеЗавтра
Комментарий редакции
1. Мировая борьба за гегемонию как системная реальность.
Шишкин утверждает, что все крупнейшие катаклизмы последних веков укладываются в логику цикличной борьбы за мировое господство. На протяжении более двух столетий одними и теми же ключевыми игроками остаются Великобритания, континентальная Европа (сейчас в виде Евросоюза), США и, как кость в горле — Россия. Китай, несмотря на экономическую мощь, по мнению автора, не играет активной роли в этом противостоянии.
2. Роль надгосударственных и государственных структур.
Автор признаёт наличие транснациональных корпораций, лож, клубов и других "теневых" структур, влияющих на мировую политику, но подчёркивает: несмотря на попытки либерального глобализма снизить ценность государства, именно государство остаётся ответственным за легитимное применение насилия и за реализацию решений на практике. Государства по-прежнему — реальные игроки на арене, а теневые структуры могут лишь влиять на их действия.
3. Китай и Индия как наблюдатели.
Несмотря на экономическую мощь, судьба этих государств зависит от исхода борьбы между Западом и Россией, а не наоборот. Китай выбирает стратегию "наблюдателя", исходя из известной диалектики: лучше подождать, пока другие ослабнут в борьбе.
4. Понятие мировой войны.
Под мировой войной подразумевается не общее вовлечение всех стран одновременно, а борьба, исход которой определяет гегемона — того, кто собирает с остальных "ренту". Это может вести как к гибридным конфликтам (экономические войны, прокси-войны, санкции), так и к "горячим" — с прямыми военными столкновениями.
5. Динамика современной войны и роль Ирана.
Военный конфликт вокруг Ирана рассматривается как часть той же глобальной борьбы. Израиль в этом контексте выступает инструментом Запада (в частности, США), преследующего цель продемонстрировать наказание для "неповиновения" (отказа от неравноправных сделок и доли гегемона). Если Иран устоит, это может послужить примером другим и нанести удар по авторитету США.
6. США, Британия, Европа и сценарии будущего.
США стремятся сохранить мировое доминирование, а Британия действует через стратегию "ослабления других", возможно, подталкивая США к военному втягиванию, например, через провокации. Разногласия между западными странами — это не раскол, а борьба за перераспределение доходов от гегемонии.
7. Риски перерастания гибридной войны в горячую.
Если стратегия запугивания не сработает, остаётся лишь хаотизация регионов (создание цепи конфликтов и нестабильности) — классическая "стратегия хаоса". Большая война в Европе рассматривается как крайне выгодный (для кого-то) и вполне реальный сценарий. Тем не менее, автор отмечает, что развитие событий зависит и от решений российского руководства: Россия в этой системе уже субъект, а не просто объект давления.
Выводы и философские размышления:
В этом выступлении прослеживается взгляд на историю не как на череду случайных событий, а как на последовательную игру за владение статусом гегемона — своеобразное продолжение теории мировых систем Валлерстайна с примесью идей "глубинного государства". Здесь государство признаётся единственной реальной институцией для легитимного применения силы и принятия решений, а наднациональные структуры хоть и влияют на политиков, но не способны (пока) заменить аппарат власти государства.
Любопытен здесь и междисциплинарный подход: экономические, политические, культурные и даже нравственные факторы (разложение, реформы, идеологические споры) связываются с геополитикой. Автор скептично смотрит на "идеализированные" образы гармоничного глобализма и продвигает более прагматичный и реалистичный взгляд на международные отношения: баланс никак не устоялся, великие державы вынуждены делать выбор между сохранением догоняющего статуса или игрой по своим правилам. Этические и мировоззренческие идеи (например, относительность "добра" и "зла" в глобальной политике) здесь полностью подчинены логике борьбы за власть.
Практические иллюстрации, вроде феномена “сделок с США”, аналогии мировой политики с мафиозной структурой, а также размышления о том, почему сильные лидеры "неудобны" для системных элит — подчёркивают несовершенство политических механизмов и повторяемость исторических сюжетов. Вопрос о судьбе Китая и Индии заставляет задуматься: в мировой игре далеко не всегда побеждает экономически сильный, важны позиция и самостоятельная инициатива.
Размышления о природе истины.
Лекция показывает, что истина в международных отношениях ситуативна и часто скрыта за слоями манипуляций, интересов и исторических сценариев, который повторяются в новых формах. Субъективные интересы часто замещают непредвзятый анализ будущего, и только осознанное, дисциплинированное отношение к принятию решений даёт шанс действовать, а не быть объектом чужих планов.
Открытый вопрос:
Если мировая политика — это бесконечная борьба интересов, не обрекает ли нас это на вечное повторение конфликтов, и возможна ли практическая альтернатива существующей парадигме “война за гегемонию”? Может ли осознанность и взаимное принятие стать когда-нибудь реальной основой мироустройства?