Для успокоения своей и чужой совести, некоторые продолжают утверждать, что «не сотня на некоторые…
Для успокоения своей и чужой совести, некоторые продолжают утверждать, что «не сотня на некоторые проблемы, благодаря прогрессу и демократии, человечество живет гораздо лучше, чем раньше». Они ничего не знают и знать не хотят о человечестве.
Рост голода и детского недоедания в мире продолжается шестой год подряд. Об этом говорится в последнем Глобальном докладе ООН о продовольственных кризисах. По данным за 2024 год, в результате вооруженных конфликтов и массового перемещения населения более 295 миллионов человек из 53 стран оказались на грани выживания. Уже пятый год подряд доля населения, испытывающего острую нехватку пищи, превышает 20%. В 2024 году этот показатель достиг 22,6%, а число людей, оказавшихся на грани катастрофического голода сегодня вдвое больше, чем годом ранее. Это самый высокий показатель с начала мониторинга в 2016 году. По итогам 2020 года, 30% населения Земли (более 2,3 миллиарда человек) были лишены доступа к достаточному питанию. В 2020 году голод убивал ежедневно 8500 детей. Ситуация с тех пор только ухудшалась. Больше всего страдают именно дети, потому что голод имеет долгосрочные последствия для их физического и умственного развития. У детей, страдающих от недоедания, вероятность смерти в 12 раз выше, чем у здоровых детей.
Здесь ещё важно учитывать, что мониторинг ООН и других международных бюрократических организаций всегда крайне осторожен и консервативен, его картина обычно неполная и он склонен преуменьшать реальные масштабы катастроф, используя только надежно проверяемые данные в экстремальных ситуациях, когда всё проверить невозможно.
Когда-то я нашёл публикацию ВВС о докладе Организации по продовольствию и сельскому хозяйству ООН от 2014 года. Материал из ушедших времён, которые многим сегодня покажутся счастливыми и когда пресса ещё иногда информировала. В нем говорилось что:
Около трети всех пищевых продуктов, производившихся в мире, терялось или использовалось не по назначению.
Около 40% пищевых продуктов, производимых в США, оказываелось на помойке. В Европе ежегодно выбрасывалось 100 млн тонн пищевых продуктов. В Великобритании потребители выбрасывали ежегодно до семи миллионов тонн пищевых продуктов, причем более половины из этого количества вполне было пригодно к употреблению.
По данным ООН, в мире производилось достаточно продовольствия, чтобы обеспечить каждому едоку по 4 тысячи калорий в сутки. На деле стола достигало всего лишь 2 тысячи калорий.
Площадь сельхозугодий, на которых производилась выбрасываемая еда, была равна территории Мексики. Вода, шедшая на орошение этих угодий, могла напоить 9 миллионов человек, а 10% выбросов парниковых газов в атмосферу в развитых странах имели своим источником разбазариваемые продукты.
При этом число голодавших в мире уже достигало 1 миллиарда человек.
Это не выступление Фиделя Кастро, это часть доклада ООН.
Никогда раньше в истории у человечества не было накоплено столько материальных богатств, научных достижений, знаний и технологий, чтобы оставить проблему голода в прошлом. Правящая миром доисторическая система не просто безразлична к голоду, она организует и распределяет его в своих политических и экономических интересах, чтобы не допустить сокращения уровня невежества и роста стоимости дешевой рабочей силы и цен на услуги интеллектуальных и военных наёмников.
«Изменить мир, друг Санчо, это вопрос не безумия или утопии, а справедливости», – говорил нам один небезызвестный рыцарь.
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Комментарий редакции
1. Самоуспокоение и пренебрежение проблемой:
Многие склонны игнорировать или преуменьшать проблему голода, ссылаясь на «прогресс» и «демократию», хотя они не хотят знать о реальном положении дел.
2. Рост голода и страданий:
Глобальные отчёты ООН подтверждают, что последние годы отмечены устойчивым возрастанием числа голодающих и особенно страдающих детей. В 2024 году 295 миллионов человек находятся на грани выживания, а 22,6% населения испытывает острую нехватку пищи.
3. Проблема недоедания детей:
Голод особенно разрушителен для детей, приводя к фатальным и необратимым последствиям для их жизни и развития.
4. Недостатки статистики:
Реальные масштабы проблемы могут быть ещё больше, чем указывает официальная статистика, поскольку международные организации используют консервативные методы подсчёта.
5. Парадокс изобилия и расточительности:
Мир производит достаточно пищи (в пересчёте — по 4000 калорий на человека в день), но огромные объёмы еды выбрасываются — из-за неравномерного распределения и неэффективной системы экономических отношений.
6. Экологические и социальные потери:
Выбрасываемые продукты питания тянут за собой огромные затраты ресурсов (земли, воды, энергии) и способствуют выбросам парниковых газов.
7. Системная причина:
Автор указывает на «доисторическую», несправедливую систему, которая сознательно организует и поддерживает голод в интересах сохранения дешёвой рабочей силы и концентрации власти.
8. Вопрос справедливости, а не утопии:
Изменение мира возможно — это не вопрос утопических мечтаний, а вопрос справедливости, как говорит автор, ссылаясь на «одного рыцаря».
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Вывод (аналитико-философский):
Главная мысль статьи — мы живём в эпоху технологических и материальных изобилий, но фундаментальные проблемы, такие как голод, не исчезли, а напротив — обостряются. В то время как немалая часть населения испытывает острую нужду, другая часть мира производит и выбрасывает пищу, демонстрируя разрыв между возможностями человечества и реальным их распределением.
С одной стороны, это напоминает о вечном противоречии между технологическим прогрессом и коррективами, вносимыми социальными системами: даже самые современные технологии не могут преодолеть институциональную инерцию и корыстные интересы. С другой, возвращаясь к идеалам гуманизма и справедливости, возникает вопрос: можно ли называть прогресс истинным, если он не охватывает самых уязвимых?
Здесь встаёт интересная параллель с концепцией «парадокса изобилия» в психологии: иногда именно избыток открывает фундаментальные внутренние конфликты. На уровне общества — избыток обнажает не эффективность и альтруизм, а скрытые модели эксплуатации и неравенства. Это похоже на эволюцию сознания: количество знаний ещё не гарантирует духовной зрелости или мудрости.
Наконец, автор подчеркивает — истоки проблемы лежат не только в технологиях или материальных ресурсах, но и в глобальных моделях отношений, где справедливость оттеснена на второй план ради выгоды сильных мира сего. Здесь гуманизм сталкивается с безличной экономической логикой.
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Открытый вопрос:
Если человечеству дано достаточно ресурсов, чтобы покончить с голодом, но этого не происходит — что нам не хватает: другой экономической модели, нового уровня сознания или, возможно, пересмотра самих оснований того, что мы считаем прогрессом и успехом? Что для нас истина: статистические отчёты, личное благополучие или действие во имя справедливости?