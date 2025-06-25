Для успокоения своей и чужой совести, некоторые продолжают утверждать, что «не сотня на некоторые проблемы, благодаря прогрессу и демократии, человечество живет гораздо лучше, чем раньше». Они ничего не знают и знать не хотят о человечестве.

Рост голода и детского недоедания в мире продолжается шестой год подряд. Об этом говорится в последнем Глобальном докладе ООН о продовольственных кризисах. По данным за 2024 год, в результате вооруженных конфликтов и массового перемещения населения более 295 миллионов человек из 53 стран оказались на грани выживания. Уже пятый год подряд доля населения, испытывающего острую нехватку пищи, превышает 20%. В 2024 году этот показатель достиг 22,6%, а число людей, оказавшихся на грани катастрофического голода сегодня вдвое больше, чем годом ранее. Это самый высокий показатель с начала мониторинга в 2016 году. По итогам 2020 года, 30% населения Земли (более 2,3 миллиарда человек) были лишены доступа к достаточному питанию. В 2020 году голод убивал ежедневно 8500 детей. Ситуация с тех пор только ухудшалась. Больше всего страдают именно дети, потому что голод имеет долгосрочные последствия для их физического и умственного развития. У детей, страдающих от недоедания, вероятность смерти в 12 раз выше, чем у здоровых детей.

Здесь ещё важно учитывать, что мониторинг ООН и других международных бюрократических организаций всегда крайне осторожен и консервативен, его картина обычно неполная и он склонен преуменьшать реальные масштабы катастроф, используя только надежно проверяемые данные в экстремальных ситуациях, когда всё проверить невозможно.

Когда-то я нашёл публикацию ВВС о докладе Организации по продовольствию и сельскому хозяйству ООН от 2014 года. Материал из ушедших времён, которые многим сегодня покажутся счастливыми и когда пресса ещё иногда информировала. В нем говорилось что:

Около трети всех пищевых продуктов, производившихся в мире, терялось или использовалось не по назначению.

Около 40% пищевых продуктов, производимых в США, оказываелось на помойке. В Европе ежегодно выбрасывалось 100 млн тонн пищевых продуктов. В Великобритании потребители выбрасывали ежегодно до семи миллионов тонн пищевых продуктов, причем более половины из этого количества вполне было пригодно к употреблению.

По данным ООН, в мире производилось достаточно продовольствия, чтобы обеспечить каждому едоку по 4 тысячи калорий в сутки. На деле стола достигало всего лишь 2 тысячи калорий.

Площадь сельхозугодий, на которых производилась выбрасываемая еда, была равна территории Мексики. Вода, шедшая на орошение этих угодий, могла напоить 9 миллионов человек, а 10% выбросов парниковых газов в атмосферу в развитых странах имели своим источником разбазариваемые продукты.

При этом число голодавших в мире уже достигало 1 миллиарда человек.

Это не выступление Фиделя Кастро, это часть доклада ООН.

Никогда раньше в истории у человечества не было накоплено столько материальных богатств, научных достижений, знаний и технологий, чтобы оставить проблему голода в прошлом. Правящая миром доисторическая система не просто безразлична к голоду, она организует и распределяет его в своих политических и экономических интересах, чтобы не допустить сокращения уровня невежества и роста стоимости дешевой рабочей силы и цен на услуги интеллектуальных и военных наёмников.

«Изменить мир, друг Санчо, это вопрос не безумия или утопии, а справедливости», – говорил нам один небезызвестный рыцарь.

Всех приглашаю на мой канал https://t.me/olegyasynsky