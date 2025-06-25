Главная » Невероятное в мире, Политика, Экономика

Для успокоения своей и чужой совести, некоторые продолжают утверждать, что «не сотня на некоторые…

29 0
Переслано от: Олег Ясинский

Для успокоения своей и чужой совести, некоторые продолжают утверждать, что «не сотня на некоторые проблемы, благодаря прогрессу и демократии, человечество живет гораздо лучше, чем раньше». Они ничего не знают и знать не хотят о человечестве.

Рост голода и детского недоедания в мире продолжается шестой год подряд. Об этом говорится в последнем Глобальном докладе ООН о продовольственных кризисах. По данным за 2024 год, в результате вооруженных конфликтов и массового перемещения населения более 295 миллионов человек из 53 стран оказались на грани выживания. Уже пятый год подряд доля населения, испытывающего острую нехватку пищи, превышает 20%. В 2024 году этот показатель достиг 22,6%, а число людей, оказавшихся на грани катастрофического голода сегодня вдвое больше, чем годом ранее. Это самый высокий показатель с начала мониторинга в 2016 году. По итогам 2020 года, 30% населения Земли (более 2,3 миллиарда человек) были лишены доступа к достаточному питанию. В 2020 году голод убивал ежедневно 8500 детей. Ситуация с тех пор только ухудшалась. Больше всего страдают именно дети, потому что голод имеет долгосрочные последствия для их физического и умственного развития. У детей, страдающих от недоедания, вероятность смерти в 12 раз выше, чем у здоровых детей.

Здесь ещё важно учитывать, что мониторинг ООН и других международных бюрократических организаций всегда крайне осторожен и консервативен, его картина обычно неполная и он склонен преуменьшать реальные масштабы катастроф, используя только надежно проверяемые данные в экстремальных ситуациях, когда всё проверить невозможно.

Когда-то я нашёл публикацию ВВС о докладе Организации по продовольствию и сельскому хозяйству ООН от 2014 года. Материал из ушедших времён, которые многим сегодня покажутся счастливыми и когда пресса ещё иногда информировала. В нем говорилось что:

Около трети всех пищевых продуктов, производившихся в мире, терялось или использовалось не по назначению.

Около 40% пищевых продуктов, производимых в США, оказываелось на помойке. В Европе ежегодно выбрасывалось 100 млн тонн пищевых продуктов. В Великобритании потребители выбрасывали ежегодно до семи миллионов тонн пищевых продуктов, причем более половины из этого количества вполне было пригодно к употреблению.

По данным ООН, в мире производилось достаточно продовольствия, чтобы обеспечить каждому едоку по 4 тысячи калорий в сутки. На деле стола достигало всего лишь 2 тысячи калорий.

Площадь сельхозугодий, на которых производилась выбрасываемая еда, была равна территории Мексики. Вода, шедшая на орошение этих угодий, могла напоить 9 миллионов человек, а 10% выбросов парниковых газов в атмосферу в развитых странах имели своим источником разбазариваемые продукты.

При этом число голодавших в мире уже достигало 1 миллиарда человек.

Это не выступление Фиделя Кастро, это часть доклада ООН.

Никогда раньше в истории у человечества не было накоплено столько материальных богатств, научных достижений, знаний и технологий, чтобы оставить проблему голода в прошлом. Правящая миром доисторическая система не просто безразлична к голоду, она организует и распределяет его в своих политических и экономических интересах, чтобы не допустить сокращения уровня невежества и роста стоимости дешевой рабочей силы и цен на услуги интеллектуальных и военных наёмников.

«Изменить мир, друг Санчо, это вопрос не безумия или утопии, а справедливости», – говорил нам один небезызвестный рыцарь.

Всех приглашаю на мой канал https://t.me/olegyasynsky

Комментарий редакции

Ключевые тезисы статьи:

1. Самоуспокоение и пренебрежение проблемой:
Многие склонны игнорировать или преуменьшать проблему голода, ссылаясь на «прогресс» и «демократию», хотя они не хотят знать о реальном положении дел.

2. Рост голода и страданий:
Глобальные отчёты ООН подтверждают, что последние годы отмечены устойчивым возрастанием числа голодающих и особенно страдающих детей. В 2024 году 295 миллионов человек находятся на грани выживания, а 22,6% населения испытывает острую нехватку пищи.

3. Проблема недоедания детей:
Голод особенно разрушителен для детей, приводя к фатальным и необратимым последствиям для их жизни и развития.

4. Недостатки статистики:
Реальные масштабы проблемы могут быть ещё больше, чем указывает официальная статистика, поскольку международные организации используют консервативные методы подсчёта.

5. Парадокс изобилия и расточительности:
Мир производит достаточно пищи (в пересчёте — по 4000 калорий на человека в день), но огромные объёмы еды выбрасываются — из-за неравномерного распределения и неэффективной системы экономических отношений.

6. Экологические и социальные потери:
Выбрасываемые продукты питания тянут за собой огромные затраты ресурсов (земли, воды, энергии) и способствуют выбросам парниковых газов.

7. Системная причина:
Автор указывает на «доисторическую», несправедливую систему, которая сознательно организует и поддерживает голод в интересах сохранения дешёвой рабочей силы и концентрации власти.

8. Вопрос справедливости, а не утопии:
Изменение мира возможно — это не вопрос утопических мечтаний, а вопрос справедливости, как говорит автор, ссылаясь на «одного рыцаря».

---

Вывод (аналитико-философский):

Главная мысль статьи — мы живём в эпоху технологических и материальных изобилий, но фундаментальные проблемы, такие как голод, не исчезли, а напротив — обостряются. В то время как немалая часть населения испытывает острую нужду, другая часть мира производит и выбрасывает пищу, демонстрируя разрыв между возможностями человечества и реальным их распределением.

С одной стороны, это напоминает о вечном противоречии между технологическим прогрессом и коррективами, вносимыми социальными системами: даже самые современные технологии не могут преодолеть институциональную инерцию и корыстные интересы. С другой, возвращаясь к идеалам гуманизма и справедливости, возникает вопрос: можно ли называть прогресс истинным, если он не охватывает самых уязвимых?

Здесь встаёт интересная параллель с концепцией «парадокса изобилия» в психологии: иногда именно избыток открывает фундаментальные внутренние конфликты. На уровне общества — избыток обнажает не эффективность и альтруизм, а скрытые модели эксплуатации и неравенства. Это похоже на эволюцию сознания: количество знаний ещё не гарантирует духовной зрелости или мудрости.

Наконец, автор подчеркивает — истоки проблемы лежат не только в технологиях или материальных ресурсах, но и в глобальных моделях отношений, где справедливость оттеснена на второй план ради выгоды сильных мира сего. Здесь гуманизм сталкивается с безличной экономической логикой.

---

Открытый вопрос:
Если человечеству дано достаточно ресурсов, чтобы покончить с голодом, но этого не происходит — что нам не хватает: другой экономической модели, нового уровня сознания или, возможно, пересмотра самих оснований того, что мы считаем прогрессом и успехом? Что для нас истина: статистические отчёты, личное благополучие или действие во имя справедливости?
Редактор: simple4o
Источник: https://t.me/olegyasynsky/1958
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 29 февраля 2016
Новости Украины и Новороссии 04 марта 2017
Выбор меж Славой Великой и гибелью невозвратной...
Жизнь на Марсе. Основы истинной науки - Книга 3-я. И. А. Карышев
Что это такое – совместная весть (СоВесть)?
О псевдо-соратниках и бабьей власти, о расставаниях, которые лучше сближений
Зачем Запад и наши либералы плюют в прошлое России
Жизнь в процессе развития и сохранения СУЩНОСТИ.

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru