Давние связи Индии с Ираном и его народом/ комментарии
Комментарий редакции
Тезисы выпуска:
1. Историческое сходство Индии и Ирана:
- Общие корни цивилизаций (около 3000 года до н.э.), включая культуру Кули и цивилизацию долины Инда, с активной торговлей (серебро, ляпис-лазурь, слоновая кость).
- Миграция арийцев из Центральной Азии в Индию и Иран (около 2000 года до н.э.), разделение на две ветви, но сохранение общих культурных и религиозных элементов (Веды, Авеста, боги, мифы, отношение к огню).
- Названия «Индия» и «Иран» имеют общие лингвистические корни (Инд — от персидского, Иран — от санскритского «арийский»).
2. Контакты и взаимодействия в древности:
- В эпоху Ахеменидов (500 год до н.э.) индийские территории (например, Пенджаб) находились под их влиянием, индийцы служили в персидских армиях.
- После завоеваний Александра Македонского (330 год до н.э.) продолжались торговые и культурные связи, включая обмен специями, золотом и идеями.
- Индийские правители (например, Маурьи, Раджи Уйпура, Палавы) имели связи с Ираном.
3. Влияние ислама и империй:
- С приходом ислама (650 год н.э.) Иран стал шиитской страной, Индия — частично мусульманской под властью Делийского султаната и Великих Моголов.
- Сефевиды (Иран) и Моголы (Индия) имели сложные отношения, но сотрудничали (например, помощь Хумаюну в возвращении власти). Персидский язык стал официальным при дворе Моголов.
4. Колониальный период и разрыв:
- Британская колонизация Индии и разделение Ирана между Британией и Россией разорвали многовековые связи.
- После независимости Индии (1947) и разделения на Индию и Пакистан географическая и идеологическая дистанция между Индией и Ираном увеличилась.
5. Современные отношения:
- Иран и Индия сблизились в 1990-х из-за общей позиции по Афганистану (поддержка Северного альянса против Талибана).
- Иран — окно Индии в Центральную Азию, стратегический партнер для обхода Пакистана и противовес арабским странам, связанным с Пакистаном.
- Индия для Ирана — крупный рынок (нефть) и стратегический партнер для баланса с Китаем.
- Санкции США в 2019 году привели к прекращению закупок Индией иранской нефти, что охладило отношения.
6. Политические и идеологические разногласия:
- Заявления верховного лидера Ирана (2017) о поддержке кашмирских мусульман создали напряжение.
- Отношения Индии и Ирана характеризуются как «то жар, то холод» из-за исторических, религиозных и геополитических факторов.
7. Современные вызовы и стратегия:
- Ведущий подчеркивает, что общая история не гарантирует прочных отношений, необходима стратегия.
- Утверждается, что Иран контролируется внешними силами (Британия, Уолл-стрит, исламские радикалы), что угрожает его самобытности.
- Индия и Иран, как древнейшие цивилизации, могут противостоять глобальным амбициям других сил (еврейских, арабских) за счет своего исторического наследия.
Вывод:
Отношения Индии и Ирана — это сложный баланс между глубокими историческими и культурными связями, уходящими корнями в древнейшие цивилизации, и современными геополитическими вызовами. Общие корни (арийская миграция, торговля, религиозные и языковые параллели) создают уникальную основу для сотрудничества, однако различия в религиозной и политической истории (исламизация Ирана, колониальный опыт, разделение Индии) и внешние факторы (влияние США, Пакистан, Китай) приводят к нестабильности в отношениях.
Ведущий подчеркивает, что для укрепления связей необходима четкая стратегия, учитывающая историческое наследие и национальную самобытность обеих стран. Однако утверждения о внешнем контроле над Ираном (Британия, Уолл-стрит, исламские радикалы) и о противостоянии «иудейским» или «арабским» силам носят спорный и конспирологический характер, требуя проверки. Индия и Иран, как древнейшие цивилизации, имеют потенциал для стратегического партнерства, но успех зависит от взаимных обязательств и способности противостоять внешним давлениям, сохраняя свою культурную идентичность.
Гонимые мусульманскими завоевателями на территории нынешних Ирана и Азербайджана зороастрийцы ушли в Индию, затем, когда гнёт ослаб, вернулись в Азербайджан.