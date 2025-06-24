“Внутрипартийные диссиденты и другие предатели Родины”. Е.Ю.Спицын на радио Аврора “Прямой эфир
Эфир на Радио АВРОРА от 16 июня 2025 г.
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Историк Евгений Спицын о заговоре Тухачевского, финской статье о вербовке Александра Яковлева и книге «Краткий курс истории ВКП(б)».
Ведущий: член КПРФ Илья Бокатов
Секретарь АВРОРА | КПРФ +7 (925) 296 41 71
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Е.Ю. Спицын на радио Аврора. Все выпуски:
https://rutube.ru/plst/26909
#Спицын #Аврора #РадиоАврора #Прямойэфир
Комментарий редакции
Ключевые тезисы видео
1. О фигуре Александра Яковлева
- Яковлев не мог наносить ущерб стране более 60 лет, как иногда утверждается; карьеру в аппарате ЦК начал только в 1953 году.
- Источники, приписывающие ему шпионскую деятельность (завербован финами, немцами, британцами, ЦРУ), недостоверны — это основания для конспирологических интерпретаций, но серьезных научных подтверждений нет.
- Реальный "вред" Яковлева — не в агентурной, а в идейной работе: личная трансформация милиционировала на основе разочарований, специфических карьерных неудач и влияния международных связей (особенно после работы послом в Канаде).
- Ключевая роль Яковлева — "агент влияния", проводник идей "буржуазных ценностей", переосмысление идеологических основ, а не прямой шпионаж.
2. Внутрипартийные диссиденты, агенты влияния, "еврокоммунизм"
- Термин "внутрипартийные диссиденты" касается не только Яковлева, но и целого набора функционеров, которые, получив международный теоретический и практический опыт (например, в Праге), начали продвигать идеи так называемого еврокоммунизма.
- Еврокоммунизм — ревизия классического марксизма, отказ от революции и диктатуры пролетариата, симбиоз с некоторыми идеями троцкизма; массовые концептуальные сдвиги в идеологии партии происходили постепенно.
- Аппарат ЦК был наполнен "агентами влияния", Яковлев никого не "вербовал" — они были продуктом системных влияний, их подготовка и перерождение происходили институционально.
3. Перестройка и роль Горбачёва
- Горбачёв стал для реформаторского крыла внутри ЦК "мессией", воплотителем зрелых идей еврокоммунизма и отхода от традиционного советского курса.
- Кадровый состав команды Горбачёва (Черняев, Медведев, Бовин и др.) формировался из заранее "идеологически подготовленных" людей.
- Ключевая трансформация векторных приоритетов — отказ от классового подхода во внешней политике, провозглашение "единства мира" и необходимости объединённого ответа на ядерную угрозу, что стало инструментом постепенной сдачи позиций СССР в мире.
4. Школа персональной истории и преемственность диссидентских идей
- Личностные мотивы ("обиды", личные поражения, идеологические разочарования) влияли на принятие решений и идейную переориентацию фигур уровня Яковлева.
- Система институционально продуцировала зоны риска перерастания функционеров в диссидентов или агентов влияния через международные стажировки, контакты в редакциях идеологических журналов и т.д.
5. Исторический разбор "дела Тухачевского"
- Тухачевский не был выдающимся полководцем, его деятельность характеризуется амбициями и карьеризмом, его военные заслуги гипертрофированы позднейшими ревизионистскими нарративами.
- Существование военного заговора историк считает доказанным (опираясь на современные исследования и архивные данные), хотя вопрос, против кого именно он был направлен — Ворошилова или Сталина — остаётся предметом спора.
- Аналогии с германским заговором 20–40-х годов: "наполовину большевики", "примазавшиеся", и коллективное увлечение идеями за пределы партийной дисциплины.
6. Влияние личных обстоятельств на политику: роль жены Хрущева
- Нина Кухарчук была образованнее Никиты Хрущева, что, возможно, косвенно влияло на его взгляды и решения, но политику страна определяла не она.
- Декларативный курс на "мирное сосуществование" при Хрущеве сопровождался реальными действиями по поддержке революционных движений по всему миру, роль международного отдела ЦК, преемственность линии Коминтерна.
Выводы и философские размышления
Беседа поднимает вопрос о природе предательства, влияния и исторической ответственности: где заканчивается "различие во взглядах", а где начинается сознательное разрушение традиционного государственного курса? Особое место занимает тема "внутренней измены" — постепенной идеологической трансформации элит не под давлением шантажа или прямой вербовки, а через системное погружение в альтернативный (западный) идейный и культурный контекст.
Можно провести аналогию с работой больших социальных систем и нейросетей: чем больше "данных" из чуждого источника попадает во внутренние алгоритмы управления, тем выше риск "перенастройки" на ценности, несовместимые с прежней конструкцией. Впрочем, подобная гибкость системы может быть ценна для эволюции, если она осознаётся и управляется, но опасна, когда происходит спонтанно и без рефлексии о целях.
Спицын достаточно прагматично отделяет мифы и идеализации от реальности: например, фигуры Яковлева или Тухачевского не просто "двигатели истории" или "жертвы обстоятельств", а сложные, неоднородные люди, чьи личные качества, мотивы и амбиции оказали влияние на ход событий. Превращение партийной элиты в агентов перемен возможно не только по "злому умыслу", но и как побочный продукт системных изменений, международных стажировок, внутренних конфликтов и идеологических сдвигов.
Историк критически относится к романтизации либо демонизации ушедших эпох и фигур — и это ключ к зрелому восприятию прошлого. В человеческих поступках неизбежно смешиваются личные мотивы, структурные особенности времени, и адаптация к международному контексту. Это требует принятия многослойной, неоднозначной картины истории, где поиск истины — всегда пытливый диалог между фактами, личностями и эпохой.
Практический вывод: осознанность и критическое мышление — вот что может оградить общество от фанатического принятия чёрно-белых схем и очередной волны "агентов влияния", которыми в разные эпохи оказываются не только "шпионы", но и подлинные идеалисты, убежденные, что служат высшему благу. Принятие реальности — во всей её неоднозначности — важнее нежели поиски "идеальных виновных".
Открытый вопрос для размышления:
— Если истинной причиной перемен в обществе и власти становится эволюция взглядов и ценностей самих элит, а не внешнее давление, можно ли говорить о какой-либо "измене", или речь идёт об объективных процессах роста и кризиса системы? И как нам различать личную ответственность и структуру исторической необходимости в делах минувших дней и сегодня?