Стратегия американского мирового господства Дональда Трампа и Россия
В День Центре в программе аналитика «РАРАН» с доктором военных наук Константином Сивковым (только в данном случае я гость его программы, а он ее ведущий).
В День Центре в программе аналитика «РАРАН» с доктором военных наук Константином Сивковым (только в данном случае я гость его программы, а он ее ведущий).
Комментарий редакции
1. СВО как часть глобального противостояния
Обсуждается, что военный конфликт на Украине — не локальный, а инструмент большого геополитического противостояния между Россией и объединённым Западом (под руководством США). Военная составляющая лишь частная область “театра” глобальной борьбы, которая охватывает также экономику, дипломатию, информационное противостояние.
2. Отсутствие классической стратегии и изменение природы конфликта
Формулируется мысль, что ни у одной из сторон нет классической военной стратегии в привычном смысле — всё подчинено политике и тактике. Это своеобразная “гибридная” война, где важен баланс, а не решительная победа.
3. Соперничество национального и глобального капиталов
В центре внимания — борьба между глобалистами (либеральный глобальный капитал) и националистическим капиталом (который олицетворяет Трамп). Логика проста: национальный капитал США мечтает стать глобальным, но сталкивается с уже укоренившейся и сильной глобальной системой, в которой действует «глубинное государство» (deep state).
4. Позиция Трампа и её ограниченность
Оценивается стратегия Трампа: он противостоит глобалистам, но его цель — создание “панамериканской” империи, превосходства национального капитала США, а не дружба с Россией. Россия для Трампа (и для любого американского лидера) всегда должна быть инструментом или подчинённой силой, а не равноправным партнёром.
5. Россия как препятствие любой глобальной стратегии
Для реализации глобалистских или националистических (панамериканских) проектов США требуется поставить под контроль Россию. Однако история показывает, что это, несмотря на разные подходы (прямое давление, “дружеское объятие”, попытки внутренней трансформации), не удаётся — Россия остаётся самостоятельной и “непредсказуемой” силой.
6. Иллюзорность идей о дружественном союзе с США
Приводятся исторические примеры (Рузвельт, Никсон, Буш-старший), когда казалось, что Россия и США могут “разделить мир”, но внутренние силы США всегда блокировали этот сценарий из-за опасения усиления России даже в качестве “друга”.
7. Реализм холодной войны
Выводится, что оптимальная (и наиболее устойчивая) форма отношений — холодная война: прагматическое сосуществование двух крупных игроков при взаимном уважении возможностей и объективных ограничениях. Любые попытки "удушить" или "приручить" Россию обречены из-за её специфики и устойчивости.
8. Стратегии Байдена и Трампа — разные фасады одной задачи
Различие между Байденом и Трампом главным образом в методах: Байден делал ставку на военное давление и “военный взрыв”, Трамп — на внутреннюю трансформацию России через политико-дипломатические средства, раздражённую “мирными инициативами”, ведущими к деморализации и переменам изнутри.
9. Дискурсы оккультизма и контроля над “знанием”
Интересно отмечены попытки мировой элиты легитимизировать свою власть не только через экономику и силу, но и через создание мифов о “сверхзнании” — в том числе через спекуляции о контактах с внеземными цивилизациями, артефактах, мистических знаниях. Однако у этих попыток нет прочной основы — сверхзнание не может быть частным капиталом, наука всегда открыта и международна.
10. Внутренний фактор — ключ к устойчивости России
Для прочности российской позиции важнейшим остаётся внутренний политико-идеологический порядок. Без него внешнее давление, даже если оно “тонкое”, может оказаться опасным.
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Выводы и сравнительный анализ:
В сущности, собеседники анализируют противостояние Запада и России как неразрешимую партию с нулевой суммой, обусловленную не только текущими политиками (Трамп/Байден, либералы/националисты), но историческими структурными факторами самой природы государственности, капитала и геополитики.
Здесь можно провести параллель с системами, где локальные решения ограничены “глобальными правилами” — как в программировании локальная переменная подчинена общей архитектуре программы, так и в международных отношениях местная политика вынуждена вписываться в глобальные динамики. Разговор о “перезагрузке отношений” или “новой Ялте” обнажает человеческую склонность к иллюзорным идеалам — мы хотим верить в возможность “идеального мира”, но реальность обусловлена не мнением политиков, а устойчивыми историко-экономическими структурами.
И, как показывают примеры Достоевского (о российском капитале) и судьбы разных американских президентов, сами люди и элиты часто ведут себя по одним и тем же паттернам, независимо от деклараций и лозунгов. Иллюзорность “дружбы народов”, “братства” или даже “глобального рынка” — это результат глубокой несовместимости интересов, мировосприятия и тех архетипов, на которых выстроены национальные мифы.
Ситуация с Трампом иллюстрирует также ограниченность воли личности (“великий лидер хочет одно, но сталкивается с машиной системы”) — как в нейросетях: веса можно немного скорректировать, но сетка движется по траектории, заданной структурой и тренировочными данными.
Существенное место занимает тема внутренней дисциплины: устойчивость общества к внешним манипуляциям всегда связана с внутренней цельностью, коллективной “осознанностью”. Здесь можно сравнить с йогическим акцентом на безупречности и самонаблюдении: только приняв реальность (себя и других) без идеализации, можно выстоять в “холодной войне” — и внутренней, и внешней.
Практический вывод:
- Иллюзии о “дружбе” или “капитуляции” перед США (или наоборот) столь же вредны, как и агрессивный фанатизм.
- Устойчивость системы обеспечивает осознанное принятие своей ограниченности, реалистическая оценка баланса сил, и внутренняя сборка — как нации, так и отдельных людей.
Открытый вопрос для размышления:
Можно ли когда-либо выйти за пределы этой вечной тени соперничества и построить такую архитектуру международных отношений (или личных отношений), где сотрудничество не будет предполагать скрытую игру с нулевой суммой? Или сама структура человеческой психики и общества такова, что холодная война — это не временное зло, а неизбежный и даже необходимый способ устойчивого равновесия?