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Сегодня продолжаем ликбез по СССР вместе с блестящим историком и другом нашего канала Евгением Спицыным!

Провалы советской власти: как большевики учились на своих ошибках? Был ли Сталин антисемитом? Как он признал провал первого этапа коллективизации? Как жилось русскому народу в многонациональном советском государстве? Коррупция в Российской империи и Советском Союзе: в чем отличия? Как создавался миф о «еврейском заговоре» в руководстве страны?

Таймкоды:

00:00 Мета LIVE

00:15 В гостях Евгений Спицын. Продолжение советского цикла

00:54 Провалы СССР: большевики отвергали институт государства

03:16 Интеграция: образование Вологодчины

05:18 Царские спецы на службе в СССР

10:26 Коррупция уничтожила царский режим

14:42 В Советской России коррупция не была системной проблемой

16:00 СССР не был сионистским проектом

20:38 ТОП-5 евреев в ВКП(б)

24:39 «Партийных дураков» всегда хватало

25:50 Большевики собрали страну из руин

30:46 РСФСР – государство русских в СССР

36:21 Маленков хотел создать режим коллективного руководства

39:11 Коллективизация была ошибкой

42:23 Четыре формы коллективизации

45:15 Признание СССР – важная заслуга

51:51 Отношения с Германией и подготовка к войне

56:02 Никто не думал, что Франция падет за 40 дней

57:59 Сталин укрепил позиции СССР в мире после войны

1:03:26 Новая тема – в следующем выпуске

1:04:27 Заставка

Евгений Спицын:

Дзен – https://dzen.ru/istorik115

RuTube – https://rutube.ru/channel/2811621

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ВКонтакте – https://vk.com/id248167058

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Никита Данюк:

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