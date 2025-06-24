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Шпион в вашем карманеПочему все в Иране удаляют WhatsApp

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Переслано от: Рыбарь

Шпион в вашем кармане
Почему все в Иране удаляют WhatsApp

На фоне обострения конфликта с Израилем власти Ирана с прошлой недели активно призывают граждан немедленно удалить WhatsApp. Причина — опасения, что приложение собирает данные и передает их израильским спецслужбам.

В Тегеране отмечают, что WhatsApp — самое уязвимое и пронизанное бэкдорами приложение из всех популярных мессенджеров. Еще в 2024 году Meta признала, что приложение использовали израильские спецслужбы, однако тогда все списали на якобы взлом пользователей WhatsApp в разных странах через шпионское ПО Paragon Solutions.

И это даже без учета знаменитого Pegasus и проекта Lavender, которыми АОИ пользуется для отслеживания и ликвидации целей в Секторе Газа.

Вот только отличие от Pegasus, для работы через WhatsApp не нужно ничего взламывать — люди сами добровольно ставят себе на телефон шпионское ПО. Через него легко отследить круг общения, местоположение, списки контактов и даже паттерны поведения.

️Многие западные IT-корпорации давно и открыто сотрудничают с израильской разведкой. Microsoft официально подтвердила, что предоставляла израильским военным ИИ и облачные сервисы для ведения боевых действий в Газе. Google и Amazon поддерживают инфраструктуру Project Nimbus — программы, в рамках которой разрабатываются алгоритмы обработки разведданных и планирования операций.

Занятно, что в Иране WhatsApp уже блокировали на фоне протестов в 2022 году, однако после смены власти в 2024-м, запрет был снят в попытке наладить отношения с Западом. Сегодня этот шаг признан ошибочным.

❗️Ну а в России о вреде WhatsApp по-прежнему говорят категорически мало. И, несмотря на все предостережения, его продолжают массово использовать даже те, кому это запрещено.

Поэтому чем раньше у нас научатся на примере Ирана и осознают, что WhatsApp — это не мессенджер, а инструмент слежки, и примут необходимые меры по его блокировке — тем лучше.

технологии #ИИ #Иран #Израиль

⭐@rybar

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Комментарий редакции

Тезисы статьи


1. Призыв властей Ирана к удалению WhatsApp
На фоне конфликта с Израилем иранские власти убеждают граждан срочно удалить WhatsApp, считая его инструментом слежки, уязвимым и пронизанным бэкдорами.

2. Обвинения в передаче данных
Власти считают, что WhatsApp передаёт данные пользователей израильским спецслужбам. В 2024 году Meta признала факт использования приложения израильскими спецслужбами, однако официальная версия связала это с "взломом" через стороннее ПО.

3. Простоенная слежка
В отличие от сложных угроз (Pegasus, Lavender), WhatsApp якобы не требует взлома — пользователи добровольно устанавливают "шпионское ПО". С его помощью можно следить за контактами, геолокацией и поведением.

4. Сотрудничество IT-гигантов с военными
Приведены примеры того, как крупные западные IT-компании (Microsoft, Google, Amazon) поддерживают Израиль ИИ-инструментами и инфраструктурой для обработки и анализа разведданных.

5. Опыт блокировки WhatsApp в Иране
В 2022 году WhatsApp уже был заблокирован на фоне протестов, потом после смены власти запрет сняли ради улучшения отношений с Западом. Теперь этот шаг в Иране считают ошибкой.

6. Ситуация в России
В России о рисках WhatsApp мало говорят, приложение используют массово, несмотря на возможные угрозы безопасности, даже те, кому это запрещено. Призыв "научиться на ошибках Ирана" и принять меры по ограничению WhatsApp звучит как итоговый совет.

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Вывод


Статья поднимает сразу несколько пластов вопросов:
Субъективность угрозы и гибкость моды на приложения.
Восприятие информационной угрозы всегда ситуативно и зависит от политико-исторического контекста. Сегодня WhatsApp в Иране объявлен шпионским — завтра, при иных обстоятельствах, акценты могут смениться.

 Проблема доверия к глобальным цифровым платформам.
Является ли WhatsApp инструментом слежки — вопрос, граничащий с практикой и философией: для одних любой мессенджер — удобство, для других потенциальная угроза приватности. Современные технологии делают границу между частным и публичным размытой, превращая человека в “цифровую открытку”.

Аналогии с историей и психологией.
Эскалация паранойи и блокировки напоминает нам вновь о психологическом механизме “своих” и “чужих”. Интернет и IT-гиганты стали новыми героями (или злодеями) национальных мифов, а гонка за приватностью все больше напоминает нескончаемое движение по спирали недоверия.

 Гиперидеализация безопасности
Стремление найти абсолютно безопасную платформу — это как поиск совершенных отношений или идеальной религии: благородная, но иллюзорная цель. Абсолютная защищённость недостижима в реальном, а не идеализированном мире.

* Практический вывод
Прагматика на стороне внимательного отношения к своим цифровым привычкам, но догматизм в духе “удаляй всё и всегда” приводит скорее к неврозу, чем к осознанности. Глубокий уровень безопасности — это не столько технический вопрос, сколько вопрос баланса между доверием, осведомленностью и свободой.

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Сегодняшний цифровой человек сталкивается с парадоксом: чем больше инструментов контроля, тем меньше личной свободы, но и слепое удаление всех “опасных” приложений не гарантирует подлинной независимости. Можно ли в принципе построить общество (или личность), в котором цифровая прозрачность и личная автономия не противопоставляются, а дополняют друг друга? Не является ли поиск абсолюта в цифровой безопасности еще одной формой современной утопии, столь же недостижимой, как и абсолютная истина в философии?

А значит, что для вас — настоящая цифровая свобода: удаление "опасных" приложений или осознанное их использование с учетом всех рисков и пользуясь собственными критериями доверия?
Редактор: simple4o
Источник: https://t.me/rybar/71620
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