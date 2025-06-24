Шпион в вашем кармане

Почему все в Иране удаляют WhatsApp

На фоне обострения конфликта с Израилем власти Ирана с прошлой недели активно призывают граждан немедленно удалить WhatsApp. Причина — опасения, что приложение собирает данные и передает их израильским спецслужбам.

В Тегеране отмечают, что WhatsApp — самое уязвимое и пронизанное бэкдорами приложение из всех популярных мессенджеров. Еще в 2024 году Meta признала, что приложение использовали израильские спецслужбы, однако тогда все списали на якобы взлом пользователей WhatsApp в разных странах через шпионское ПО Paragon Solutions.

И это даже без учета знаменитого Pegasus и проекта Lavender, которыми АОИ пользуется для отслеживания и ликвидации целей в Секторе Газа.

Вот только отличие от Pegasus, для работы через WhatsApp не нужно ничего взламывать — люди сами добровольно ставят себе на телефон шпионское ПО. Через него легко отследить круг общения, местоположение, списки контактов и даже паттерны поведения.

️Многие западные IT-корпорации давно и открыто сотрудничают с израильской разведкой. Microsoft официально подтвердила, что предоставляла израильским военным ИИ и облачные сервисы для ведения боевых действий в Газе. Google и Amazon поддерживают инфраструктуру Project Nimbus — программы, в рамках которой разрабатываются алгоритмы обработки разведданных и планирования операций.

Занятно, что в Иране WhatsApp уже блокировали на фоне протестов в 2022 году, однако после смены власти в 2024-м, запрет был снят в попытке наладить отношения с Западом. Сегодня этот шаг признан ошибочным.

❗️Ну а в России о вреде WhatsApp по-прежнему говорят категорически мало. И, несмотря на все предостережения, его продолжают массово использовать даже те, кому это запрещено.

Поэтому чем раньше у нас научатся на примере Ирана и осознают, что WhatsApp — это не мессенджер, а инструмент слежки, и примут необходимые меры по его блокировке — тем лучше.

технологии #ИИ #Иран #Израиль

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