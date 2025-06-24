Профессор Клёсов против GPT | Анатолий Клёсов
Анатолий Клёсов, профессор ДНК-генеалогии, объясняет, почему искусственный интеллект без ясных задач собирает «мусорные» данные. Он переубеждает нейросети, показывая им конкретные генетические факты. Ученый критикует общепринятую концепцию происхождения современного человека из Африки, утверждая, что она основана на сомнительных интерпретациях и политическом консенсусе. Клёсов приводит примеры гаплогрупп R1b и A00, подчеркивая отсутствие древних ДНК-образцов старше 5 тысяч лет в Африке. Он также обсуждает миграции, тупиковые ветви Y-хромосомы, логические круги в публикациях и роль грантовой системы. Ученый затрагивает политизацию науки, влияние либеральных идеологий и гибкость западных академических норм.
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00:00 — Введение: Клёсов, ДНК-генеалогия, дискуссия об Африке
00:51 — ИИ: любители vs профессионалы, проблема «ленивых» данных
03:43 — Пример переобучения ИИ на данных ДНК-генеалогии
05:22 — Арабская генеалогия: как ИИ ошибается
08:27 — Правила работы с ИИ: лучше знать половину ответа
09:15 — Негативная реакция ИИ на статью Клёсова об «исходе из Африки»
11:26 — Статья Nature-1987: как маргинальная идея стала мейнстримом
13:20 — Критика выборки и методов, но «исход из Африки» остаётся
14:58 — Как лозунг «вышли из Африки» проник в научную среду
17:32 — Генетическое разнообразие Африки: миграции или прародина?
19:24 — Гаплогруппа R1b в Африке: европейские корни
21:59 — Самая древняя гаплогруппа A00 и отсутствие древних ДНК в Африке
24:28 — Парадокс гаплогруппы A20 и её «африканского» статуса
25:19 — Косвенные vs прямые доказательства, логические круги
28:06 — Политизация гипотезы, гранты, карьерные интересы
33:31 — Проблемы классификации гаплогрупп и тупиковые ветви
36:05 — Наука как оптимизация вероятностей, а не абсолютов
37:35 — Авторитеты и отсутствие консенсуса
38:33 — Плавающие датировки: от 40 до 200 тысяч лет
40:36 — Почему гаплогруппы A и B называют тупиковыми, а B в Африке не находят
41:53 — Ошибки ИИ в выборе «доказательств»
44:33 — Нет однозначных данных о «африканском» происхождении
45:28 — Нерешаемость задачи: человек мог выйти, а мог и не выйти
47:10 — Логика против «альфа-центаврских» фантазий
48:07 — Идеологические конструкты и 35 гендеров
50:56 — Россия vs Запад: консерватизм и либеральная гибкость
54:13 — Завершение и прощание.
#АнатолийКлёсов #ДНКгенеалогия #ИсходИзАфрики #Гаплогруппы #ИскусственныйИнтеллект #ДревняяДНК #Генетика #Интервью
Комментарий редакции
Ключевые тезисы:
1. Особенности искусственного интеллекта и его ограничений:
- По мнению Клёсова, современные ИИ (в числе которых GPT) склонны к «лени» — они опираются на первый слой информации, зачастую собирая в первую очередь популярные, но не обязательно корректные или глубокие данные.
- ИИ отражает мейнстримовые взгляды, повторяя «кричащие» или наиболее часто встречающиеся в интернете мнения.
- При недостаточно точных или контекстных вопросах ИИ легко может ошибаться, выдавая устоявшиеся стереотипы или даже фактические ошибки.
- Однако ИИ легко корректируется: если ему предоставить альтернативную, более обоснованную информацию, он может быстро изменить свою позицию, чего часто не бывает у «упёртого» человеческого оппонента.
- Важное достоинство ИИ — готовность оперативно исправлять ошибки, но его пассивность и отсутствие «живого» научного поиска не позволяет продвигать новые гипотезы самостоятельно без внешней поддержки.
2. Суть научного спора о происхождении человека:
- Господствующая сегодня в биологии и антропологии гипотеза утверждает, что современный человек возник в Африке около 70 тысяч лет назад и оттуда расселился по планете.
- Клёсов указывает, что до публикации в 1987 году в журнале Nature эта идея была маргинальной, а после — быстро стала мейнстримом, привлекая массовое внимание и получая интенсивную институциональную поддержку.
- В дальнейших публикациях, по словам Клёсова, авторы сами были вынуждены признать, что изначальные методики, выборки и выводы были частично ошибочными, однако концепция уже закрепилась.
- Даты, приводимые в научной литературе (от 40 до 200 тысяч лет), не имеют надёжных инструментальных подтверждений, а сама идея часто воспроизводится как не подлежащий сомнению постулат.
3. Альтернативные аргументы Клёсова:
- Высокое генетическое разнообразие в Африке, на которое апеллируют сторонники Out of Africa, само по себе не доказывает, что Африка — прародина человека, так как разнообразие характерно и для открытых «проходных дворов» (например, Нью-Йорк по этническому многообразию).
- В Африке фиксируются гаплогруппы, пришедшие, по ДНК данным, из других частей света, а древнейшие кости с определёнными гаплогруппами обнаруживаются лишь на сравнительно «молодых» временных интервалах.
- Отсутствуют прямые данные (например, находка древних ДНК с понятной преемственностью между африканскими и неафриканскими популяциями) в глубоком прошлом.
4. Критика научного консенсуса и социальной динамики науки:
- Клёсов рассматривает гипотезу Out of Africa не только как научную, но и как во многом идеологическую — она, по его утверждению, выгодна и популярна в определённых социальных и политических кругах, отражает институциональную инерцию и часто избыточную идеологизированность западного научного мейнстрима.
- Он также затрагивает тему сложных взаимодействий между грантами, редакционной политикой и конформизмом в научной среде.
- Клёсов подчёркивает: наука не имеет догматических «истин» и развивается через последовательную оптимизацию имеющихся данных, всегда оставаясь открытой для пересмотров и сомнений.
5. Личный научный подход Клёсова:
- Сам Клёсов не утверждает, что современный человек точно возник вне Африки — он подчеркивает лишь недоказанность гипотезы о «выходе из Африки».
- Запрос на более строгие и конкретные доказательства (прямые ДНК, преемственность гаплогрупп, датировки) остаётся, нынешних данных недостаточно, чтобы однозначно поддержать доминирующую парадигму.
- Важно не смешивать консенсус, мейнстрим и истинность — в сложных исторических вопросах необходима научная честность, признание открытых вопросов и многообразия мнений.
Прагматические и философские выводы:
— Этот спор — характерный пример того, как наука балансирует на грани между динамической системой интерпретаций («оптимизация данных»), влиянием социальной среды, новыми технологиями обработки информации и необходимостью сохранять критичность мышления.
— Использование искусственного интеллекта проявляет тенденции современной культуры: поверхностное усвоение массовых представлений, смешение фактов и идеологем, но также возможность быстро корректировать суждения при поступлении новых фактов или аргументов.
— Вечное стремление к единой истине в вопросах сложной истории человеческих популяций сегодня всё ещё сталкивается с ограниченностью данных, методик и социальных мотиваций. Как и прежде, истина здесь ситуативна — она формируется на стыке фактов, гипотез и общепринятых нарративов.
Открытый вопрос для размышления:
Если наука по своей природе всегда открыта к пересмотру и обновлению знаний, а новые инструменты (как нейросети) зачастую лишь усиливают существующие предрассудки или мейнстримовые идеи, где, в таком случае, проходит граница между честным научным поиском, социальным заказом и удобством следовать уже сложившейся парадигме? Как нам сохранять живую критичность, позволяющую не путать удобное знание с подлинным — пусть даже временным — приближением к истине?