Анатолий Клёсов, профессор ДНК-генеалогии, объясняет, почему искусственный интеллект без ясных задач собирает «мусорные» данные. Он переубеждает нейросети, показывая им конкретные генетические факты. Ученый критикует общепринятую концепцию происхождения современного человека из Африки, утверждая, что она основана на сомнительных интерпретациях и политическом консенсусе. Клёсов приводит примеры гаплогрупп R1b и A00, подчеркивая отсутствие древних ДНК-образцов старше 5 тысяч лет в Африке. Он также обсуждает миграции, тупиковые ветви Y-хромосомы, логические круги в публикациях и роль грантовой системы. Ученый затрагивает политизацию науки, влияние либеральных идеологий и гибкость западных академических норм.



00:00 — Введение: Клёсов, ДНК-генеалогия, дискуссия об Африке

00:51 — ИИ: любители vs профессионалы, проблема «ленивых» данных

03:43 — Пример переобучения ИИ на данных ДНК-генеалогии

05:22 — Арабская генеалогия: как ИИ ошибается

08:27 — Правила работы с ИИ: лучше знать половину ответа

09:15 — Негативная реакция ИИ на статью Клёсова об «исходе из Африки»

11:26 — Статья Nature-1987: как маргинальная идея стала мейнстримом

13:20 — Критика выборки и методов, но «исход из Африки» остаётся

14:58 — Как лозунг «вышли из Африки» проник в научную среду

17:32 — Генетическое разнообразие Африки: миграции или прародина?

19:24 — Гаплогруппа R1b в Африке: европейские корни

21:59 — Самая древняя гаплогруппа A00 и отсутствие древних ДНК в Африке

24:28 — Парадокс гаплогруппы A20 и её «африканского» статуса

25:19 — Косвенные vs прямые доказательства, логические круги

28:06 — Политизация гипотезы, гранты, карьерные интересы

33:31 — Проблемы классификации гаплогрупп и тупиковые ветви

36:05 — Наука как оптимизация вероятностей, а не абсолютов

37:35 — Авторитеты и отсутствие консенсуса

38:33 — Плавающие датировки: от 40 до 200 тысяч лет

40:36 — Почему гаплогруппы A и B называют тупиковыми, а B в Африке не находят

41:53 — Ошибки ИИ в выборе «доказательств»

44:33 — Нет однозначных данных о «африканском» происхождении

45:28 — Нерешаемость задачи: человек мог выйти, а мог и не выйти

47:10 — Логика против «альфа-центаврских» фантазий

48:07 — Идеологические конструкты и 35 гендеров

50:56 — Россия vs Запад: консерватизм и либеральная гибкость

54:13 — Завершение и прощание.

