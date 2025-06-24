Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

Основы теории: Запрос на Русскую идеократию | Вардан Багдасарян

20 0
Переслано от: Книжный День

Политолог-методолог Вардан Багдасарян предлагает широкий обзор управленческих моделей — от тайм-менеджмента и капиталистической «прибыли любой ценой» до идеократической системы смыслов. Лектор разбирает, почему российская культура не принимает западный менеджмент, чем опасна имитация стратегий и как мобилизовать общество перед новой мировой войной. Сквозь призму Ибн Халдуна, Аристотеля и советского опыта обсуждаются циклы упадка государств, роль «общего дела», необходимость идеологического «смерша» и возвращение к ценностно-целевому проектированию.

Книга "Союз-Аполлон финал лунной аферы. Попов А.И. ":

OZON: https://www.ozon.ru/product/soyuz-apollon-final-lunnoy-afery-popov-a-i-popov-aleksandr-ivanovich-2155508029/?at=83tB52Mr9C4YXK1PtgkR0mEH8okJL1sVj4x7yfKnG7Rn&tab=reviews

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/420626187/detail.aspx?targetUrl=GP

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Наше Завтра" https://nzavtra.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97

00:00 — Введение: управление и социокультурная специфика России
00:58 — Четыре метафоры власти: штыки, идеи, деньги и идеалы
03:54 — Пять базовых моделей: тайм-менеджмент, прибыль, отношения, имитация, общее дело
11:17 — «Новая война» и перегруппировка: могут ли структуры 2022-25 гг. выдержать нагрузку?
17:18 — Мобилизационные сценарии: цифра, зомбирование или «смысловое восхождение»
23:04 — Институции военного времени: единый комитет обороны и идеологический «смерш»
30:00 — Идеократия на 30–50 лет: как обновлять систему смыслов
34:21 — Цикл Ибн Халдуна: от аскетизма к роскоши и распаду
39:51 — Возвращение смыслов как условие победы в затяжной войне
43:07 — Управление по Конфуцию: благородный vs малый человек
49:49 — «Цирк», «театр» и «храм»: типология компаний и культур
52:54 — Четыре цивилизационные деловые культуры: англосаксы, ЛатАм, Азия, Россия
57:29 — Опрос-1991: сильные и слабые качества советских инженеров
01:05:22 — Имитационные стратегии и управленческий хаос
01:10:19 — 13 стратегических моделей: от гносеологии до манифеста
01:19:35 — Бюрократия как перевёрнутая пирамида ценностей
01:24:54 — Аристотель: «экономия» vs «хрематистика» в логике национальной безопасности
01:32:51 — Менеджеризация образования и стратегические ошибки поколений
01:40:38 — Российская «симфония властей»: советы, охранка и параллельные контуры управления
01:43:13 — Управление течением мыслей: идеократия как оружие сильнее армии

#МоделиУправления #Идеократия #Мобилизация #РоссийскаяЦивилизация #Социокультура #Менеджмент #ГосударственноеУправление #Смыслы #ИбнХалдун #Аристотель

Комментарий редакции

Ключевые тезисы


1. Тема идеи/идеократии и управления
В видео предложен разбор вопроса о том, на чем базируется эффективное управление обществом и государством: на силе, деньгах или идеалах. Автор поддерживает третий вариант — миром правят идеи и идеалы, именно они дают направление любой системе управления.

2. Пять ключевых моделей управления
- Тайм-менеджмент — управление временем и ресурсами.
- Менеджмент (извлечение прибыли) — капиталистическая модель, где приоритет максимизация прибыли, а не развитие.
- Система отношений — коллективизм, как в японской философии труда (“работаем на общую корпорацию”).
- Имитация — подмена реального управления играми и видимостью деятельности (“имитационное управление”).
- Общее дело (идеократия) — мобилизация общества вокруг высшей идеи или миссии, ключевая для России.

3. Исторический и современный контекст
- Россия оказалась под внешними и внутренними вызовами, и нынешняя система управления выдержала испытания “Прокси-войной”, но неясно, перенесет ли более серьезные нагрузки, если они возрастут.
- Мобилизация (широком смысле: и общества, и производства, и психики) — ключ к выживанию и победе в эпоху больших вызовов.

4. Варианты современных стратегий мобилизации
- Цифровой тоталитаризм — контроль через технологии.
- Идеологическое зомбирование — манипуляция сознанием, нацизм, джихадизм.
- Настоящая духовная мобилизация — мобилизация через смыслы, развитие, достоинство, возвышение, а не подавление личности.

5. Динамика жизни идеи (идеократии)
- Высокая мобилизация вокруг центральной идеи исторически не длится вечно — через 30–50 лет происходит демобилизация; нужны механизмы идеологического обновления, иначе следуют деградация и распад (цикл Ибн Халдуна: солидарность — процветание — изнеженность — распад).

6. Культурные и организационные различия
- Российская модель управления менее совместима с западными моделями управления (менеджмент, конкуренция, стандартизация), которые плохо работают на “русский менталитет”, построенный на общинности, коллективной работе, смыслах и сверхзадаче.
- Примеры других культурных моделей — семья (патриархат), эйфелева башня (иерархия), управляемая ракета (проектность), инкубатор (развитие личных способностей), церковь (объединяющая идея).

7. Критика тотальной “менеджеризации”
- Догматизация западного подхода “менеджмент” ведет к кризису в российской управленческой культуре. Менеджмент, как поиск максимальной прибыли и минимальных издержек, не способен стать основой общества, ориентированного на высшие смыслы.
- Особая роль в российской традиции — “ценностно-целевая модель” (аксиологическая), где стратегия выстраивается от ценностей и смысла, а не от издержек и выгоды.

8. Общинность, соборность и холистичность
- Российская цивилизационная специфика — общинность, холистичность (“всеобщее дело”), политическая многогранность (мир миров), центральная роль государства как сдерживающего, охранительного механизма (катехон).

9. Опасность информационной “эгрессии”
- Современная массовая культура ведет к потере смыслов через “информационный шум” и “клиповое мышление” — результат: большинство не понимает информации, элиты создают свою иерархию знания, далее распад и уязвимость перед манипулированием.

10. Стратегии: кризис смыслов
- Современные “стратегии” в России часто представляют собой имитацию (54 тысячи стратегических документов!), разобщенность, отсутствие субъектов реального действия.
- Необходим переход к стратегии, исходящей из общей идеи, смыслов, ценностей и долгосрочного планирования (опыт госплана, совета как народного института, параллельность идеологической и управленческой власти).

---

Выводы (философски-прагматические):


В центре обсуждения — поиск “адекватной российским реалиям” модели управления, где ядро — объединяющая идея, способная мобилизовать общество не через страх, не через прибыль и не через манипуляцию, а через осмысленное служение высшей цели. Автор критикует “западную” менеджерскую парадигму как неподходящую для России, подчеркивает историческую важность идеократии — и признает, что ее мобилизационный ресурс не бесконечен, требуя регулярного обновления и культурно-смысловой рефлексии.

Интересно, что в лекции проводится прямая аналогия с циклами развития (и распада) государственных систем по Ибн Халдуну: от мобилизации через аскетизм и идею — к изнеженности, разложениям, формализму и распаду. Важен момент, что Россия, как цивилизация, обладает своими уникальными управленческими и культурными паттернами, коренящимися в коллективизме и соборности — и любая попытка механического копирования западных моделей приводит к отчуждению и кризису.

Практические замечания:
— Необходимо формировать такие механизмы управления и стратегии, которые вытекают из ценностей, построены на смыслах общего дела и служения, а не только на извлечении прибыли или жёсткой дисциплине.
— Необходимо беречь и обновлять идеологическую базу, иначе неминуем демобилизацию и распад.
— Нам нужен “новый госплан” — не в буквальном смысле, а как проект интеллектуальной, организационной, социокультурной мобилизации вокруг больших намерений.

---

Открытый вопрос для размышления:
Как найти баланс между необходимостью мобилизации (во имя общей высокой цели) и сохранением свободы, осмысленности, уникальности каждого индивида? Может ли современное общество — в условиях информационного шума и ценностной фрагментации — вновь обрести общий смысл, не скатываясь в авторитаризм, фанатизм, или формализм? Где граница между “идеей для всех” и “свободой каждого”?
Как вы лично чувствуете себя в эпоху столь быстрого “обесценивания смыслов” — есть ли в вашей жизни “большое общее дело” или пространство для поиска его?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/b925519a8ff8e113710f1a258f0f36a4/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Вардан Багдасарян: Антицивилизация
Вардан Багдасарян: Государство-цивилизация Сталина
Вардан Багдасарян: Дух Ницше
Русский мир. Этнологический подход-2
Русский мир: этнологический подход - доклад Изборскому клубу
Запрос на социальную справедливость огромен в России и во всём мире
Еврейская эстрада на русском языке
Почему санскрит так похож на русский

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru