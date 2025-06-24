Политолог-методолог Вардан Багдасарян предлагает широкий обзор управленческих моделей — от тайм-менеджмента и капиталистической «прибыли любой ценой» до идеократической системы смыслов. Лектор разбирает, почему российская культура не принимает западный менеджмент, чем опасна имитация стратегий и как мобилизовать общество перед новой мировой войной. Сквозь призму Ибн Халдуна, Аристотеля и советского опыта обсуждаются циклы упадка государств, роль «общего дела», необходимость идеологического «смерша» и возвращение к ценностно-целевому проектированию.

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00:00 — Введение: управление и социокультурная специфика России

00:58 — Четыре метафоры власти: штыки, идеи, деньги и идеалы

03:54 — Пять базовых моделей: тайм-менеджмент, прибыль, отношения, имитация, общее дело

11:17 — «Новая война» и перегруппировка: могут ли структуры 2022-25 гг. выдержать нагрузку?

17:18 — Мобилизационные сценарии: цифра, зомбирование или «смысловое восхождение»

23:04 — Институции военного времени: единый комитет обороны и идеологический «смерш»

30:00 — Идеократия на 30–50 лет: как обновлять систему смыслов

34:21 — Цикл Ибн Халдуна: от аскетизма к роскоши и распаду

39:51 — Возвращение смыслов как условие победы в затяжной войне

43:07 — Управление по Конфуцию: благородный vs малый человек

49:49 — «Цирк», «театр» и «храм»: типология компаний и культур

52:54 — Четыре цивилизационные деловые культуры: англосаксы, ЛатАм, Азия, Россия

57:29 — Опрос-1991: сильные и слабые качества советских инженеров

01:05:22 — Имитационные стратегии и управленческий хаос

01:10:19 — 13 стратегических моделей: от гносеологии до манифеста

01:19:35 — Бюрократия как перевёрнутая пирамида ценностей

01:24:54 — Аристотель: «экономия» vs «хрематистика» в логике национальной безопасности

01:32:51 — Менеджеризация образования и стратегические ошибки поколений

01:40:38 — Российская «симфония властей»: советы, охранка и параллельные контуры управления

01:43:13 — Управление течением мыслей: идеократия как оружие сильнее армии

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