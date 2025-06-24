Основы теории: Запрос на Русскую идеократию | Вардан Багдасарян
Политолог-методолог Вардан Багдасарян предлагает широкий обзор управленческих моделей — от тайм-менеджмента и капиталистической «прибыли любой ценой» до идеократической системы смыслов. Лектор разбирает, почему российская культура не принимает западный менеджмент, чем опасна имитация стратегий и как мобилизовать общество перед новой мировой войной. Сквозь призму Ибн Халдуна, Аристотеля и советского опыта обсуждаются циклы упадка государств, роль «общего дела», необходимость идеологического «смерша» и возвращение к ценностно-целевому проектированию.
Книга "Союз-Аполлон финал лунной аферы. Попов А.И. ":
OZON: https://www.ozon.ru/product/soyuz-apollon-final-lunnoy-afery-popov-a-i-popov-aleksandr-ivanovich-2155508029/?at=83tB52Mr9C4YXK1PtgkR0mEH8okJL1sVj4x7yfKnG7Rn&tab=reviews
Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/420626187/detail.aspx?targetUrl=GP
Boosty: https://boosty.to/den_club
Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Наше Завтра" https://nzavtra.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97
00:00 — Введение: управление и социокультурная специфика России
00:58 — Четыре метафоры власти: штыки, идеи, деньги и идеалы
03:54 — Пять базовых моделей: тайм-менеджмент, прибыль, отношения, имитация, общее дело
11:17 — «Новая война» и перегруппировка: могут ли структуры 2022-25 гг. выдержать нагрузку?
17:18 — Мобилизационные сценарии: цифра, зомбирование или «смысловое восхождение»
23:04 — Институции военного времени: единый комитет обороны и идеологический «смерш»
30:00 — Идеократия на 30–50 лет: как обновлять систему смыслов
34:21 — Цикл Ибн Халдуна: от аскетизма к роскоши и распаду
39:51 — Возвращение смыслов как условие победы в затяжной войне
43:07 — Управление по Конфуцию: благородный vs малый человек
49:49 — «Цирк», «театр» и «храм»: типология компаний и культур
52:54 — Четыре цивилизационные деловые культуры: англосаксы, ЛатАм, Азия, Россия
57:29 — Опрос-1991: сильные и слабые качества советских инженеров
01:05:22 — Имитационные стратегии и управленческий хаос
01:10:19 — 13 стратегических моделей: от гносеологии до манифеста
01:19:35 — Бюрократия как перевёрнутая пирамида ценностей
01:24:54 — Аристотель: «экономия» vs «хрематистика» в логике национальной безопасности
01:32:51 — Менеджеризация образования и стратегические ошибки поколений
01:40:38 — Российская «симфония властей»: советы, охранка и параллельные контуры управления
01:43:13 — Управление течением мыслей: идеократия как оружие сильнее армии
#МоделиУправления #Идеократия #Мобилизация #РоссийскаяЦивилизация #Социокультура #Менеджмент #ГосударственноеУправление #Смыслы #ИбнХалдун #Аристотель
Комментарий редакции
Ключевые тезисы
1. Тема идеи/идеократии и управления
В видео предложен разбор вопроса о том, на чем базируется эффективное управление обществом и государством: на силе, деньгах или идеалах. Автор поддерживает третий вариант — миром правят идеи и идеалы, именно они дают направление любой системе управления.
2. Пять ключевых моделей управления
- Тайм-менеджмент — управление временем и ресурсами.
- Менеджмент (извлечение прибыли) — капиталистическая модель, где приоритет максимизация прибыли, а не развитие.
- Система отношений — коллективизм, как в японской философии труда (“работаем на общую корпорацию”).
- Имитация — подмена реального управления играми и видимостью деятельности (“имитационное управление”).
- Общее дело (идеократия) — мобилизация общества вокруг высшей идеи или миссии, ключевая для России.
3. Исторический и современный контекст
- Россия оказалась под внешними и внутренними вызовами, и нынешняя система управления выдержала испытания “Прокси-войной”, но неясно, перенесет ли более серьезные нагрузки, если они возрастут.
- Мобилизация (широком смысле: и общества, и производства, и психики) — ключ к выживанию и победе в эпоху больших вызовов.
4. Варианты современных стратегий мобилизации
- Цифровой тоталитаризм — контроль через технологии.
- Идеологическое зомбирование — манипуляция сознанием, нацизм, джихадизм.
- Настоящая духовная мобилизация — мобилизация через смыслы, развитие, достоинство, возвышение, а не подавление личности.
5. Динамика жизни идеи (идеократии)
- Высокая мобилизация вокруг центральной идеи исторически не длится вечно — через 30–50 лет происходит демобилизация; нужны механизмы идеологического обновления, иначе следуют деградация и распад (цикл Ибн Халдуна: солидарность — процветание — изнеженность — распад).
6. Культурные и организационные различия
- Российская модель управления менее совместима с западными моделями управления (менеджмент, конкуренция, стандартизация), которые плохо работают на “русский менталитет”, построенный на общинности, коллективной работе, смыслах и сверхзадаче.
- Примеры других культурных моделей — семья (патриархат), эйфелева башня (иерархия), управляемая ракета (проектность), инкубатор (развитие личных способностей), церковь (объединяющая идея).
7. Критика тотальной “менеджеризации”
- Догматизация западного подхода “менеджмент” ведет к кризису в российской управленческой культуре. Менеджмент, как поиск максимальной прибыли и минимальных издержек, не способен стать основой общества, ориентированного на высшие смыслы.
- Особая роль в российской традиции — “ценностно-целевая модель” (аксиологическая), где стратегия выстраивается от ценностей и смысла, а не от издержек и выгоды.
8. Общинность, соборность и холистичность
- Российская цивилизационная специфика — общинность, холистичность (“всеобщее дело”), политическая многогранность (мир миров), центральная роль государства как сдерживающего, охранительного механизма (катехон).
9. Опасность информационной “эгрессии”
- Современная массовая культура ведет к потере смыслов через “информационный шум” и “клиповое мышление” — результат: большинство не понимает информации, элиты создают свою иерархию знания, далее распад и уязвимость перед манипулированием.
10. Стратегии: кризис смыслов
- Современные “стратегии” в России часто представляют собой имитацию (54 тысячи стратегических документов!), разобщенность, отсутствие субъектов реального действия.
- Необходим переход к стратегии, исходящей из общей идеи, смыслов, ценностей и долгосрочного планирования (опыт госплана, совета как народного института, параллельность идеологической и управленческой власти).
---
Выводы (философски-прагматические):
В центре обсуждения — поиск “адекватной российским реалиям” модели управления, где ядро — объединяющая идея, способная мобилизовать общество не через страх, не через прибыль и не через манипуляцию, а через осмысленное служение высшей цели. Автор критикует “западную” менеджерскую парадигму как неподходящую для России, подчеркивает историческую важность идеократии — и признает, что ее мобилизационный ресурс не бесконечен, требуя регулярного обновления и культурно-смысловой рефлексии.
Интересно, что в лекции проводится прямая аналогия с циклами развития (и распада) государственных систем по Ибн Халдуну: от мобилизации через аскетизм и идею — к изнеженности, разложениям, формализму и распаду. Важен момент, что Россия, как цивилизация, обладает своими уникальными управленческими и культурными паттернами, коренящимися в коллективизме и соборности — и любая попытка механического копирования западных моделей приводит к отчуждению и кризису.
Практические замечания:
— Необходимо формировать такие механизмы управления и стратегии, которые вытекают из ценностей, построены на смыслах общего дела и служения, а не только на извлечении прибыли или жёсткой дисциплине.
— Необходимо беречь и обновлять идеологическую базу, иначе неминуем демобилизацию и распад.
— Нам нужен “новый госплан” — не в буквальном смысле, а как проект интеллектуальной, организационной, социокультурной мобилизации вокруг больших намерений.
---
Открытый вопрос для размышления:
Как найти баланс между необходимостью мобилизации (во имя общей высокой цели) и сохранением свободы, осмысленности, уникальности каждого индивида? Может ли современное общество — в условиях информационного шума и ценностной фрагментации — вновь обрести общий смысл, не скатываясь в авторитаризм, фанатизм, или формализм? Где граница между “идеей для всех” и “свободой каждого”?
Как вы лично чувствуете себя в эпоху столь быстрого “обесценивания смыслов” — есть ли в вашей жизни “большое общее дело” или пространство для поиска его?