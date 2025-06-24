Новый выпуск программы Вячеслава "Манучи" на радио Sputnik. Историк и автор проекта "Цифровая история" Егор Яковлев рассказывает:

- существует ли для историков машина времени;

- остались ли для него "белые пятна" в истории Второй мировой войны;

- бывает ли финал в большой истории;

- что из документов безвозвратно утеряно;

- насколько достоверны воспоминания людей;

- какие документальные свидетельства самые верные;

- как распределяли пайки во время блокады Ленинграда;

- есть ли до сих пор факты о Ленине под грифом "секретно";

- что в современной истории ему хотелось бы записать уже сейчас?

- сколько человек работает в его команде;

- может ли историк хорошо зарабатывать сегодня.

В конце выпуска Егор Яковлев отвечает на вопрос, в какой момент человек становится "историей".