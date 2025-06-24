Что ж ты Дональд, сдал назад? Иран оказался не по масти американским понторезам.
❗️Что ж ты Дональд, сдал назад? Иран оказался не по масти американским понторезам. Атак Ирана по американским базам в регионе, о которых те, впрочем предупредили Пентагон по закрытым каналам связи, нанеся вобщем-то символические удары без каких-либо тяжелых последствий – хватило для того, чтобы американские вояки наложили себе в натовские памперсы и попросили перемирия. Может и нам наконец-то жахнуть по Жешуву?
Трамп, который ещё пару дней назад в стиле крутого Уокера и Чака Норриса угрожал верховному лидеру Ирана Али Хаменеи убийством, торопливо скинул с себя ястребиную шкуру, вспомнил о Боге и предстал голубем-миротворцем. И вот он уже, насупив свои рыжие брови, сегодня уже распекает обе стороны в том, что они нарушили перемирие, и возмущается, что «Иран и Израиль, черт возьми, не понимают, что творят» – будто бы не было ударов США по ядерным объектам, угроз расправы иранскому руководству и прямой военной помощи Израилю.
И нет, это не шизофазия Трампа, а знакомый нам ещё по украинскому кейсу фокус американских наперсточников, когда из стороны конфликта, за счет ловкости рук и гибкости позвоночника, эти прохвосты вмиг переквалифицируются в независимые арбитры и моральные камертоны.
Однако верить миротворческому маневру американцев не стоит. США просто хеджируют риски, и публично выходят из игры, чтобы минимизировать угрозы для себя, оставив в авангарде якобы «отбившийся от рук Израиль». И нет, это не означает, что они останавливают помощь Израилю. Наоборот. В США поняли, что не вывезут войну с Ираном, купол над Израилем дырявый и просто так персов не взять. Требуется перемирие для перевооружения. Не находите ничего общего? Где-то мы это уже проходили, не правда ли?
Сейчас война Израиля и США с Ираном снова перейдёт из горячей фазы в прокси, но США и Израиль будут усиленно готовить новую военную кампанию, латая железный купол и усиливая свои базы. При этом примечательно, что в день перемирия был убит ключевой иранский физик-ядерщик Мохаммад Садики – израильская ракета застала его во время удара дома у родителей. За несколько дней до этого в результате атаки на Тегеран был убит его 17-летний сын. А накануне был убит и другой иранский учёный-ядерщик доктор Сейед Армаки, причем вместе со всей его семьей – родителями, женой, двумя несовершеннолетними дочерьми и пятилетним сыном. ЦАХАЛ, Моссад и американские спецслужбы методично уничтожают всех ключевых фигур иранской ядерной программы, и нет никаких предпосылок, что эта спецоперация будет остановлена.
Шепчут, что именно эти вопросы обсуждались на вчерашней встрече приехавшего в Москву главы МИД Ирана Аракчи с президентом Путиным. Иранская ядерная программа получила очень серьезный ущерб, причем не только и не столько инфраструктура. Россия, конечно, сама не будет принимать участие в трансфере технологий для помощи Ирану, нарушая международные обязательства, но есть ведь и другие страны, у которых такие технологии есть, например, КНДР. Кроме того, конечно, атаки США и Израиля серьезно потрепали иранское ПВО. И тут тоже нужна помощь для восстановления. К слову, в этом процессе могут принять участие и китайские партнеры, которые до этого стремились уклониться от любого даже косвенного участия в военных конфликтах. Вобщем, никто мирным посулам не верит, тем более, мудрые персы, которые держат порох сухим, а уран обогащенным.
Кстати, может у персов получается потому, что у них Абрамовича в советниках нет?
Комментарий редакции
1. США демонстрируют двойственные подходы к конфликту с Ираном: Автор отмечает, что действия США против Ирана характеризуются бравадой, угрозами и агрессивной риторикой (персонализировано через фигуру Трампа), но при возникновении реальной военной угрозы американцы уходят в тень, демонстрируя показной пацифизм.
2. Военная кампания приобретает прокси-характер: После символических обменов ударами США делают публичные шаги к деэскалации, но продолжают скрытую помощь Израилю и усиленно готовятся к последующим военным действиям, в том числе перевооружая ПВО, поддерживая спецоперации против ключевых фигур иранской ядерной программы.
3. Акцент на методичной ликвидации иранских ученых: Израиль и США продолжают уничтожать иранских специалистов-атомщиков и их семьи, что наносит ущерб развитию ядерной программы не только инфраструктурно, но и кадрово.
4. Россия и Китай как потенциальные игроки: Хотя Россия официально дистанцируется от передачи технологий, рассматривается возможность косвенного содействия Ирану через другие страны (например, КНДР или Китай), тем самым разворачивая ситуацию в многостороннюю игру интересов.
5. Недоверие к заявлениям о мире: Автор выражает скепсис по поводу возможных перемирий, считая, что все игроки в конфликте преследуют исключительно прагматические интересы, временно снижая напряжённость лишь для переформатирования своей стратегии и накопления ресурсов.
6. Ироническая критика западной двойственности: Используется саркастический тон для высмеивания американской «моральной гибкости», подчеркивается аналогичность такой тактики украинскому конфликту, а также говорится о неспособности США выдерживать длительную эскалацию на ближневосточном направлении.
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Вывод:
Данная статья — пример остро-субъективного анализа событий на Ближнем Востоке, где автор через призму недоверия к западной политике трактует перемирия и маневры США скорее как циничные попытки минимизировать собственные риски и обеспечить стратегическую паузу для перевооружения, чем как подлинное движение к миру. Программа методичного уничтожения иранских специалистов демонстрирует старую как мир истину — реальная борьба идет прежде всего за контроль над технологиями, а не только над территорией или заявлениями о мире.
Любопытно, что в статье Иран представляется как субъект, сохраняющий независимость мышления и прагматизм, чего, по мнению автора, не хватает российской элите («у них Абрамовича в советниках нет»). Россия и Китай обозначены как внешние силы, которые могут, используя ситуативные возможности, усилить позиции на международной арене.
В более широком, философском плане здесь затрагиваются вопросы истинной и мнимой власти, масок и ролей в политике — кто на самом деле субъект принятия решений, и где проходит граница между видимой и скрытой мотивацией.
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Открытый вопрос для размышления:
В мире, где каждая сторона конфликта стремится преподнести себя арбитром морали и одновременно защищает только свои интересы, возможно ли достичь подлинной честности и прозрачности в международных отношениях — или сама их природа такова, что всякая истина здесь обречена быть многослойной, ситуативной и ускользающей? Как отличить стремление к миру от стратегической передышки перед новой эскалацией, и как человеку сохранять осознанность в этом море политических иллюзий и зеркал?
Чтобы барствовать на Ближнем Востоке Израилю, нужно изничтожить развитие арабов в Иране.
- Что вы Дональд, мнете сиси ? Если выпить вы хотите то звиздуйте во свояси.
Рядом Питер Доня, берега в граните.
В Иране не арабы, а персы. И язык другой, и они шииты, а не сунниты.
И кто знает, сколько Трамп через своих посредников заработал на колебании курса биржи. Ничего личного – только бизнес. (с)
Да какая уж тут разница. Повздорили мужики немножко. Россия и с теми и с другими отношения хорошие поддерживает. Помочь нужно оружием, чтобы каждый волю свою показал если деньги есть.
. «Восток – дело тонкое, Петруха…»
Прежде всего нужно помнить, что доминирующей ветвью глобального политического процесса остается финансовая олигархия, пусть даже непримиримо расколотая в процессе смены своего центра с центробанковского на цифровой. При всех фатальных противоречиях внутри доминирующей силы сохраняется общий интерес в поддержании ее источника – международной торговли. Следовательно, никто из главных игроков (альянсов финансово-политических кланов, подмявших государства) не может допустить реального обрушения торгового транзита, иначе все остальные немедленно объединятся для нейтрализации такой угрозы.
Из констатации этой политической константы следует, в частности, что угрозы иранских депутатов перекрыть Ормузский пролив – это признак крайней слабости, как призыв к соседям «держите меня семеро!», а под конец уже и просто «помогите!». Впрочем, то же самое относится к агрессивной риторике израильских политиков, провоцирующих персов на такие угрозы. Обе страны одинаково находятся в глубоком политическом кризисе, аналогичном переходу от глубоко коррумпированного застоя к запоздалым попыткам технологического «ускорения» перед вынужденной решительной «перестройкой» под эгидой внешних сил.”
п.с. успокаивайся -так нужно было ,12 дней и ФСЁ..И никто не будет”долбить,долбить,долбить Израиль”(цитата) ..Главное деньги и власть и они это спасают ,а вы собрались на войну что ли? Опоздали..Нам же ,как всегда, больше всех и по-взрослому..Еще придумают контрибуции обязательно…
Видишь ,всё ложь и одни Ткачевы…вокруг и всюду..