❗️Что ж ты Дональд, сдал назад? Иран оказался не по масти американским понторезам. Атак Ирана по американским базам в регионе, о которых те, впрочем предупредили Пентагон по закрытым каналам связи, нанеся вобщем-то символические удары без каких-либо тяжелых последствий – хватило для того, чтобы американские вояки наложили себе в натовские памперсы и попросили перемирия. Может и нам наконец-то жахнуть по Жешуву?

Трамп, который ещё пару дней назад в стиле крутого Уокера и Чака Норриса угрожал верховному лидеру Ирана Али Хаменеи убийством, торопливо скинул с себя ястребиную шкуру, вспомнил о Боге и предстал голубем-миротворцем. И вот он уже, насупив свои рыжие брови, сегодня уже распекает обе стороны в том, что они нарушили перемирие, и возмущается, что «Иран и Израиль, черт возьми, не понимают, что творят» – будто бы не было ударов США по ядерным объектам, угроз расправы иранскому руководству и прямой военной помощи Израилю.

И нет, это не шизофазия Трампа, а знакомый нам ещё по украинскому кейсу фокус американских наперсточников, когда из стороны конфликта, за счет ловкости рук и гибкости позвоночника, эти прохвосты вмиг переквалифицируются в независимые арбитры и моральные камертоны.

Однако верить миротворческому маневру американцев не стоит. США просто хеджируют риски, и публично выходят из игры, чтобы минимизировать угрозы для себя, оставив в авангарде якобы «отбившийся от рук Израиль». И нет, это не означает, что они останавливают помощь Израилю. Наоборот. В США поняли, что не вывезут войну с Ираном, купол над Израилем дырявый и просто так персов не взять. Требуется перемирие для перевооружения. Не находите ничего общего? Где-то мы это уже проходили, не правда ли?

Сейчас война Израиля и США с Ираном снова перейдёт из горячей фазы в прокси, но США и Израиль будут усиленно готовить новую военную кампанию, латая железный купол и усиливая свои базы. При этом примечательно, что в день перемирия был убит ключевой иранский физик-ядерщик Мохаммад Садики – израильская ракета застала его во время удара дома у родителей. За несколько дней до этого в результате атаки на Тегеран был убит его 17-летний сын. А накануне был убит и другой иранский учёный-ядерщик доктор Сейед Армаки, причем вместе со всей его семьей – родителями, женой, двумя несовершеннолетними дочерьми и пятилетним сыном. ЦАХАЛ, Моссад и американские спецслужбы методично уничтожают всех ключевых фигур иранской ядерной программы, и нет никаких предпосылок, что эта спецоперация будет остановлена.

Шепчут, что именно эти вопросы обсуждались на вчерашней встрече приехавшего в Москву главы МИД Ирана Аракчи с президентом Путиным. Иранская ядерная программа получила очень серьезный ущерб, причем не только и не столько инфраструктура. Россия, конечно, сама не будет принимать участие в трансфере технологий для помощи Ирану, нарушая международные обязательства, но есть ведь и другие страны, у которых такие технологии есть, например, КНДР. Кроме того, конечно, атаки США и Израиля серьезно потрепали иранское ПВО. И тут тоже нужна помощь для восстановления. К слову, в этом процессе могут принять участие и китайские партнеры, которые до этого стремились уклониться от любого даже косвенного участия в военных конфликтах. Вобщем, никто мирным посулам не верит, тем более, мудрые персы, которые держат порох сухим, а уран обогащенным.

Кстати, может у персов получается потому, что у них Абрамовича в советниках нет?