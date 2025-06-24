Арсений Александрович Тарковский — русский поэт и переводчик. Лауреат Государственной премии СССР. Участник Великой Отечественной войны. Сын поэта, писателя, журналиста и общественного деятеля Александра Тарковского, отец режиссёра театра и кино, сценариста, народного артиста РСФСР Андрея Тарковского.

Во время войны он работал добровольцем военным корреспондентом в армейской газете Боевая тревога. Он был ранен в бою в 1943 году. Полученная им рана в ногу вызвала газовую гангрену, и Тарковскому пришлось перенести шесть постепенных ампутаций.

Арсений Тарковский был известен прежде всего как переводчик Абу-ль-Ала-аль-Маарри, Низами, Махтумкули, Кемине, Саят-Нова, Важа-Пшавела, Адама Мицкевича, Молланепеса, Григола Орбелиани и многих других поэтов. Его первый сборник стихов «Перед снегом» был опубликован в 1962 году. В начале 1980-х гг. вышли три книги Тарковского: «Зимний день», «Избранное», «Стихи разных лет».

Послушайте интересную подборку стихов Арсения Тарковского.

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