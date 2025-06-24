Арсений Тарковский. Стихи. Аудиокнига
Арсений Александрович Тарковский — русский поэт и переводчик. Лауреат Государственной премии СССР. Участник Великой Отечественной войны. Сын поэта, писателя, журналиста и общественного деятеля Александра Тарковского, отец режиссёра театра и кино, сценариста, народного артиста РСФСР Андрея Тарковского.
Во время войны он работал добровольцем военным корреспондентом в армейской газете Боевая тревога. Он был ранен в бою в 1943 году. Полученная им рана в ногу вызвала газовую гангрену, и Тарковскому пришлось перенести шесть постепенных ампутаций.
Арсений Тарковский был известен прежде всего как переводчик Абу-ль-Ала-аль-Маарри, Низами, Махтумкули, Кемине, Саят-Нова, Важа-Пшавела, Адама Мицкевича, Молланепеса, Григола Орбелиани и многих других поэтов. Его первый сборник стихов «Перед снегом» был опубликован в 1962 году. В начале 1980-х гг. вышли три книги Тарковского: «Зимний день», «Избранное», «Стихи разных лет».
Послушайте интересную подборку стихов Арсения Тарковского.
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Комментарий редакции
1. Память и уходящее время
В произведениях постоянно звучит мотив памяти, утраты и тоски по прошлому. Образы уходящих домов, разрушаемых построек, исчезающих вещей детства и родных наполняют стихи ощущением непоправимых потерь — как личных, так и исторических. Однако Тарковский говорит о принятии этих потерь: «Я сделал для грядущего так мало, но только по грядущему тоскую и не желаю начинать сначала. Быть может, я работал не впустую».
2. Память рода, преемственность, историческая травма
Переплетение судеб поколений, семейные и национальные несчастья, тяжелые годы войны, революции, голода. Здесь нет возвышения страдания, скорее есть размышление о том, как личная и родовая судьба срастаются с судьбой страны — и с образом вечной России, переживающей гибель и возрождение. Приведённые семейные сцены, упоминания матери, отца, брата, муза в розовом платье — всё это становится символами внутреннего ландшафта поэта.
3. Дом, искусство и место человека в мире
Тема дома — не только как здания, но как памяти, укоренённости, внутреннего убежища. Искусство для Тарковского — не только утешение и бегство от боли, но и достоверный способ общения с реальностью, мост между личным и вечным: «Так что же такое искусство? Наверное, будет угадано». Поэт размышляет о магии слова, силе памяти, о том, что искусство позволяет одухотворять материальный мир.
4. Столкновение вечного и преходящего
Поэтическая рефлексия о бессмертии, о «доме, который не рухнет», о преемственности времён. В стихах звучит осознание неминуемости смерти, но и утверждается: «Нет на свете смерти, смертны все, бессмертно всё…» Жизнь воспринимается как процесс, в котором каждое мгновение может быть осмыслено и наполнено благодарностью: «Я благодарю за каждый глоток воды живой в часы последней жажды, подаренной тобой».
5. Рефлексия о себе, поиски истины и свободы
Тарковский подвергает сомнению возможность самопознания: «Вот почему, когда мы умираем, оказывается, что ни полслова не написали о себе самих…» Есть мотив недостижимости подлинной истины, разочарование в иллюзиях — как в личной жизни, так и в исторических идеалах. И вместе с этим — осторожная, мудрая вера: человек бессмертен, пока течёт его боль и благо по корням общего древа.
6. Метаморфозы языка, преображение повседневности
Повседневность и простые вещи — стакан воды, свет, листва, пыль, старый дом — через встречу с поэтическим взглядом обретают иное измерение. Язык, слова, искусство — средство преображения мира и себя: «Слово ты раскрыла свой новый смысл… вся речь наполнилась силой».
Вывод:
Стихи Арсения Тарковского — это глубокий синтетический опыт, соединяющий личные переживания и коллективную память, философские вопросы жизни и смерти с конкретикой быта, магии обыденного и вечности искусства. Его лирика наполнена емкой тоской по недостижимому, благодарностью за строгую красоту бытия и рефлексией о природе творчества. Поэт сталкивает вечное и преходящее, тлен и одухотворение, прошлое и настоящее, отказываясь от ложных иллюзий, но принимая реальность со светлой скорбью и надеждой. В его строках звучит призыв к душевной честности, внутренней свободе и — вопреки несовершенству мира и человека — поиску своего места и смысла.
Философский вопрос для размышления:
Если каждое слово, каждый поступок и даже утраченные вещи — части общего опыта бытия, где проходит граница между нашей личной памятью и коллективной историей? Можно ли сказать, что именно поэты — как хранители переходящего — хранят самую суть преемственности между прошлым и будущим? Или наша индивидуальная тоска по прошлому — лишь форма личного освобождения от иллюзии вечности?