Святотатство и подлость антисоветчиков на содержании
Святотатство и подлость антисоветчиков на содержании
22 июня в День памяти и скорби Борис Корчевников, возглавляющий православный телеканал «Спас», обвинил русских святых в геноциде народа Советского Союза:
«Ещё год-два такой работы адовой и в стране не осталось бы ни одного храма, ни одной маковки, ни одного батюшки.
Страна, где строили земной рай без Бога, стала бы окончательно филиалом ада. …
Только начавшаяся война, а через неё сами русские святые, чей день памяти тогда был, не дали это сделать. …
Моя молитва всем русским святым об одном: чтобы никогда больше им не довелось вразумлять свой народ и возвращать нас к Богу так страшно, как это случилось в этот день 84 года назад»
Миллионы и миллионы убитых, тысячи сожженных городов и сел – это сотворили русские святые для «вразумления» русского народа?!
Вермахт, СС и прочие венгерские, румынские и доморощенные каратели, залившие кровью нашу страну – лишь орудия в руках Александра Невского, Дмитрия Донского, Сергия Радонежского и Серафима Саровского?!
Кто-то скажет, что Борис Корчевников уже давно на почве антисоветизма тронулся рассудком, а потому не стоит обращать внимание.
«Ну, сумасшедший – что возьмешь!» (Владимир Высоцкий)
С тем, что рассудком он давно повредился, спорить не буду. Но из этого совершенно не следует, что на слова Бориса Корчевникова не стоит обращать внимание.
Борис Корчевников не городской сумасшедший, он руководитель крупнейшего православного телеканала России с многомиллионной аудиторией.
Его текст моментально перепечатала вся сеточка антисоветчиков на содержании, включая «Наследие Империи» генерала Решетникова и «Сыны Монархии» Романа Антоновского.
И они умом тронулись и не понимали, что делают?
Перед нами не что иное, как сознательное публичное оправдание злодеяний фашистских захватчиков.
Причем оправдание беспримерное по святотатству и подлости.
Одновременно, демонстрация какой-то даже не животной, нет, бесовской ненависти и презрения к народу при столь же бесовской уверенности в собственной избранности.
Закрывать на это глаза – лучший подарок новой генерации «друзей» народа, нацепивших на себя маску «православных монархистов».
Комментарий редакции
Тезисы статьи:
1. Критика высказываний Бориса Корчевникова: Автор статьи резко осуждает недавнее публичное заявление Бориса Корчевникова (главы православного телеканала «Спас»), в котором тот якобы обвинил русских святых в геноциде советского народа, ставя начало войны в 1941 году в причинную связь с духовным падением советской эпохи.
2. Осуждение использования святых (и религиозного нарратива) в оправдании зла: Подчеркивается недопустимость интерпретировать страшные события Великой Отечественной войны как некую «педагогическую акцию» святых по вразумлению народа. Позиция Корчевникова истолкована как оправдание преступлений гитлеровских захватчиков посредством сакрализации трагедии.
3. Роль антисоветчиков: Автор связывает заявление Корчевникова с деятельностью широкого круга антисоветских активистов, именуя их «антисоветчиками на содержании». Они быстро распространяют аналогичный нарратив, включая прочие структуры (например, «Наследие Империи», «Сыны Монархии»).
4. Опасность публичных фигур: Особо отмечается, что подобные высказывания исходят не от маргиналов, а от людей с большой аудиторией и воздействием на массовое сознание.
5. Обвинения в святотатстве и подлости: Отмечается, что подобная риторика не просто ошибочна — она по существу святотатственная и представляет собой сознательное искажение истории в угоду идеологическим целям, сопряженное с презрением к собственному народу.
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Вывод
В центре статьи — обеспокоенность автора тем, как громкие религиозно-идеологические нарративы могут использоваться для оправдания трагических событий прошлого и для манипулирования массовым сознанием. Автор подчеркивает опасность сознательной подмены исторических фактов сакральной аргументацией, видит в этом не только идеологическую подлость, но и духовное оскорбление — святотатство. Он считает, что подобные тенденции недопустимы для публичных лиц, влияющих на ценностные ориентиры общества.
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Рефлексия
Здесь мы сталкиваемся с острой проблемой идеализации и мифологизации истории. По сути, автор подчеркивает, как легко идеологизированная риторика может закрыть путь к честному диалогу о прошлом, когда сложнейшие явления (война, массовые жертвы) начинают рассматриваться в логике «мистического воспитания народа» и тем самым теряют свою реальную, трагическую конкретику.
Интересно отметить, что в этой полемике сталкиваются две вечные тенденции: стремление объяснить катастрофы высшими причинами (религиозный или мистический путь интерпретации) и стремление удержаться в пределах фактов и человеческой ответственности (научно-исторический подход, дух критической рефлексии). Идеализация может ослеплять, но и хищный материализм, забывающий о духовных вопросах, приводит к пустоте. Стремление искать баланс между ценностями и фактами, между духовным и историческим — вот настоящая задача современного мышления.
В то же время, как быть с фактом, что некоторые люди по-настоящему видят в истории «знаки» или формы диалога с высшим? Как можно признать ценность поисков смысла, но не позволить этим поискам искажать реальные события или оправдывать зло? Где граница между верой, которая даёт утешение, и риторикой, превращающей чужое страдание в идеологический инструмент?
А стоит ли нам придавать трагедиям своего народа духовный смысл — или честнее и разумнее встречать их лицом к лицу, принимая простую реальность боли и мужества без мифологизации? Где тут баланс между верой и ответственностью?
Следующим логичным шагом Корчевникова должен быть призыв к канонизации Адика и его подопечных как “орудий в руках русских православных святых”. У них же бог был если не в душе, то на пряжках ремней. Сергеев его поддержит.