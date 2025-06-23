Святотатство и подлость антисоветчиков на содержании

22 июня в День памяти и скорби Борис Корчевников, возглавляющий православный телеканал «Спас», обвинил русских святых в геноциде народа Советского Союза:

«Ещё год-два такой работы адовой и в стране не осталось бы ни одного храма, ни одной маковки, ни одного батюшки.

Страна, где строили земной рай без Бога, стала бы окончательно филиалом ада. …

Только начавшаяся война, а через неё сами русские святые, чей день памяти тогда был, не дали это сделать. …

Моя молитва всем русским святым об одном: чтобы никогда больше им не довелось вразумлять свой народ и возвращать нас к Богу так страшно, как это случилось в этот день 84 года назад»

Миллионы и миллионы убитых, тысячи сожженных городов и сел – это сотворили русские святые для «вразумления» русского народа?!

Вермахт, СС и прочие венгерские, румынские и доморощенные каратели, залившие кровью нашу страну – лишь орудия в руках Александра Невского, Дмитрия Донского, Сергия Радонежского и Серафима Саровского?!

Кто-то скажет, что Борис Корчевников уже давно на почве антисоветизма тронулся рассудком, а потому не стоит обращать внимание.

«Ну, сумасшедший – что возьмешь!» (Владимир Высоцкий)

С тем, что рассудком он давно повредился, спорить не буду. Но из этого совершенно не следует, что на слова Бориса Корчевникова не стоит обращать внимание.

Борис Корчевников не городской сумасшедший, он руководитель крупнейшего православного телеканала России с многомиллионной аудиторией.

Его текст моментально перепечатала вся сеточка антисоветчиков на содержании, включая «Наследие Империи» генерала Решетникова и «Сыны Монархии» Романа Антоновского.

И они умом тронулись и не понимали, что делают?

Перед нами не что иное, как сознательное публичное оправдание злодеяний фашистских захватчиков.

Причем оправдание беспримерное по святотатству и подлости.

Одновременно, демонстрация какой-то даже не животной, нет, бесовской ненависти и презрения к народу при столь же бесовской уверенности в собственной избранности.

Закрывать на это глаза – лучший подарок новой генерации «друзей» народа, нацепивших на себя маску «православных монархистов».