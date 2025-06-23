СОЮЗ-АПОЛЛОН: где и как снимались иллюстративные материалы о «встрече на орбите»? | Александр Попов
Александр Попов и Роман Голунов разбирают легендарный проект 1975 года и задают неприятные вопросы: мог ли совместный полёт вообще состояться при тогдашних авариях «Союзов» и «Сатурнов»? Почему в официальных отчётах путаются минуты стыковки? Откуда взялись «космические» фото с видимыми проволочками и бархатом? И при чём здесь книга «Союз-Аполлон: финал лунной аферы». Разговор о политике разрядки, пропагандистских кадрах и технических нестыковках, которые могут перевернуть школьные учебники.
Книга "Союз-Аполлон финал лунной аферы. Попов А.И.":
OZON: https://www.ozon.ru/product/soyuz-apollon-final-lunnoy-afery-popov-a-i-popov-aleksandr-ivanovich-2155508029/?at=83tB52Mr9C4YXK1PtgkR0mEH8okJL1sVj4x7yfKnG7Rn&tab=reviews
Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/420626187/detail.aspx?targetUrl=GP
Boosty: https://boosty.to/den_club
Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Наше Завтра" https://nzavtra.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97
00:00 — Приветствие, анонс книги «Финал лунной аферы»
00:39 — Космическая «тишина» 1962-1970 и тайный Мурманский эпизод
03:11 — «Сатурн» vs. «Союз»: статистика аварий, которой не показывали
06:09 — Отказ третьей ступени и негерметичный модуль: апрель-75
10:37 — Старт 15 июля: эмблемы, музеи, разные макеты
12:47 — Как газеты и «Крокодил» рисовали конец холодной войны
16:07 — Несовпадение времени стыковки в сертификатах (19:09 или 19:12?)
26:41 — Фальшка? Кадры «Союз из иллюминатора Аполлона» под лупой
31:11 — Хроника неудачных стыковок СССР до 1975: люди, ЧП, выводы
36:58 — Версия Попова: «Союз–Аполлон» как политическая имитация
41:46 — 1974-й: съёмки на макетах в ЦПК и Хьюстоне заранее
48:35 — «Космическое» рукопожатие Леонов–Стаффорд: 6 признаков земной сцены
56:10 — Проволочки, бархат и «клякса» на макете «Аполлона»
01:08:28 — Текст на «облаках»: что видит графический редактор
01:15:20 — Сертификат, стыковочный узел и новые данные 2010 года
01:20:06 — ЧП при посадке «Аполлона» и 75 % летальной дозы в кабине
01:28:17 — Обложки учебников-2025: пора ли переписывать историю?
01:31:22 — Почему Леонов без опыта стыковки стал командиром «Союза»
#СоюзАполлон #ЛуннаяАфера #Космос75 #ИсторияКосмонавтики #ПоповГолунов #Стыковка #Конспирология #SpaceMystery
Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Тема обсуждения: Книга Александра Попова «Союз-Аполлон: Финал лунной аферы» посвящена анализу совместного космического проекта «Союз-Аполлон» 1975 года, который, по мнению автора, был частью американской «лунной аферы».
2. Исторический контекст:
- 1975 год — 50-летие события, широко освещавшегося СМИ как символ сотрудничества СССР и США в космосе.
- Проект возник после «Мурманского эпизода» с «Аполлон-13», что подтолкнуло к переговорам о сотрудничестве для предотвращения инцидентов на орбите.
- Соглашение о сотрудничестве в космосе подписано в 1972 году, реализовано через три года.
3. Технические аспекты:
- СССР и США столкнулись с техническими трудностями в подготовке к стыковке. В СССР аварии, включая отказ третьей ступени ракеты «Союз» в апреле 1975 года, показали неготовность технологий.
- В США статистика успехов ракет-носителей «Сатурн» была завышена; реальная надежность, особенно в военной космонавтике, составляла 50–90%.
- Андрогинный стыковочный узел, разработанный для «Союз-Аполлон», не получил дальнейшего применения, что ставит под сомнение его эффективность.
4. Информационная политика:
- В США существовал «информационный туман» вокруг программы «Аполлон», с акцентом на успехи без упоминания неудач.
- В СССР неудачи, такие как авария 1975 года, замалчивались, создавая иллюзию надежности.
- Подписанное в 1974 году соглашение об информационной политике указывает на координацию пропаганды, что наводит на мысль о сокрытии реальных деталей.
5. Анализ иллюстративных материалов:
- Фотографии и видео, якобы сделанные на орбите, содержат признаки фальсификации:
- Признаки веса (свисающие провода, опора на руки и локти).
- Использование макетов кораблей (20–30 см) на черном фоне, имитирующем космос.
- Неравномерное освещение фона, наличие цветовых оттенков, проволоки и крючки, не характерные для космической техники.
- Обнаружение следов текста на обороте фотографий с помощью графического редактора, что указывает на использование бумажных макетов.
- Съемки проводились в 1974 году в ЦПК им. Гагарина и в Хьюстоне, за год до полета, что подтверждается официальной книгой «Союз и Аполлон».
6. Пропаганда и восприятие:
- Проект сопровождался мощной пропагандой: марки, сигареты, журналы («Крокодил», «Известия», «Time»).
- В СССР событие подавалось как победа над холодной войной, в США — как шоу-бизнес.
- Журнал «Life» проигнорировал событие, что необычно для столь значимого проекта.
7. Неточности в документации:
- Разница во времени стыковки: в сертификате указано 19:09, в СМИ — 19:12.
- Ошибки в деталях (например, направление антенн на макетах в музеях СССР и США).
8. Политические и экономические мотивы:
- США добились признания программы «Аполлон» и титула космической державы №1.
- СССР получил экономические выгоды (кредиты на 20–30 млрд долларов) и обещание мира.
- Проект был имитацией совместного полета, так как стыковка была технически невозможна.
9. Критические моменты полета:
- Авария при расстыковке из-за ошибки астронавта Слэйтона, перегрузившего стыковочный узел.
- Отравление экипажа «Аполлона» ядовитыми выхлопами при посадке, что едва не привело к гибели (75% летальной дозы).
- Изоляция астронавтов после полета для предотвращения утечек информации.
10. Современное восприятие:
- В 2025 году проект «Союз-Аполлон» включается в учебники истории РФ, подчеркивая его значимость.
- Критический взгляд Попова и его сторонников ставит под сомнение официальную версию событий.
Вывод:
Александр Попов в книге «Союз-Аполлон: Финал лунной аферы» утверждает, что совместный полет 1975 года был имитацией, организованной для политических и экономических целей. Техническая невозможность надежной стыковки, многочисленные аварии и несовершенство технологий того времени, а также анализ иллюстративных материалов (фотографий и видео) указывают на использование макетов и заранее подготовленных съемок. Проект сопровождался согласованной пропагандой, скрывавшей неудачи и создававшей иллюзию успеха. США укрепили статус космической державы, а СССР получил экономические выгоды. Несмотря на официальное признание полета как исторического достижения, критический подход Попова выявляет несоответствия, которые ставят под сомнение реальность орбитальной встречи.