Александр Попов и Роман Голунов разбирают легендарный проект 1975 года и задают неприятные вопросы: мог ли совместный полёт вообще состояться при тогдашних авариях «Союзов» и «Сатурнов»? Почему в официальных отчётах путаются минуты стыковки? Откуда взялись «космические» фото с видимыми проволочками и бархатом? И при чём здесь книга «Союз-Аполлон: финал лунной аферы». Разговор о политике разрядки, пропагандистских кадрах и технических нестыковках, которые могут перевернуть школьные учебники.

Книга "Союз-Аполлон финал лунной аферы. Попов А.И.":

OZON: https://www.ozon.ru/product/soyuz-apollon-final-lunnoy-afery-popov-a-i-popov-aleksandr-ivanovich-2155508029/?at=83tB52Mr9C4YXK1PtgkR0mEH8okJL1sVj4x7yfKnG7Rn&tab=reviews

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00:00 — Приветствие, анонс книги «Финал лунной аферы»

00:39 — Космическая «тишина» 1962-1970 и тайный Мурманский эпизод

03:11 — «Сатурн» vs. «Союз»: статистика аварий, которой не показывали

06:09 — Отказ третьей ступени и негерметичный модуль: апрель-75

10:37 — Старт 15 июля: эмблемы, музеи, разные макеты

12:47 — Как газеты и «Крокодил» рисовали конец холодной войны

16:07 — Несовпадение времени стыковки в сертификатах (19:09 или 19:12?)

26:41 — Фальшка? Кадры «Союз из иллюминатора Аполлона» под лупой

31:11 — Хроника неудачных стыковок СССР до 1975: люди, ЧП, выводы

36:58 — Версия Попова: «Союз–Аполлон» как политическая имитация

41:46 — 1974-й: съёмки на макетах в ЦПК и Хьюстоне заранее

48:35 — «Космическое» рукопожатие Леонов–Стаффорд: 6 признаков земной сцены

56:10 — Проволочки, бархат и «клякса» на макете «Аполлона»

01:08:28 — Текст на «облаках»: что видит графический редактор

01:15:20 — Сертификат, стыковочный узел и новые данные 2010 года

01:20:06 — ЧП при посадке «Аполлона» и 75 % летальной дозы в кабине

01:28:17 — Обложки учебников-2025: пора ли переписывать историю?

01:31:22 — Почему Леонов без опыта стыковки стал командиром «Союза»

#СоюзАполлон #ЛуннаяАфера #Космос75 #ИсторияКосмонавтики #ПоповГолунов #Стыковка #Конспирология #SpaceMystery