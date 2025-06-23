“Нужны кардинальные меры! Это тупик старого мира!” Е.Ю.Спицын на канале Павел Иванов в программе
Эфир на канале Павла Иванова 22 июня 2025 г.
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#Спицын #ПавелИванов #Интервью
Комментарий редакции
Ключевые тезисы видео:
1. Ближний Восток — хроника конфликтов и роль внешних игроков
- Источник нынешней напряжённости — долгий антагонизм между США и Ираном, обострившийся после исламской революции 1979 года.
- Израиль рассматривается как инструмент западного влияния и основной союзник США в регионе.
- Постоянные заявления об «иранской ядерной угрозе» имеют затяжной, почти мифологизированный характер: с 1980-х годов мотивация и оправдание действий остаются без изменений.
- Пример с неофициально ядерными странами (Израиль, Индия, Пакистан, КНДР) подчеркивает двусмысленность международных норм и двойные стандарты.
2. Палестинский вопрос и ООН
- Исходная резолюция по Палестине (1948) фактически не реализована: евреям выделено государство, а Палестина — так и не создана в полном объёме.
- Израиль занимался последовательным расширением, аннексией территорий, строительством поселений вопреки договорённостям.
- ООН и великие державы не обеспечили механизмов контроля и исполнения решений, на что дополнительно повлияла начавшаяся «холодная война».
3. Специфика публичной исторической экспертизы
- Настоящие специалисты редко попадают на ТВ. СМИ создают своих «экспертов», зачастую не владеющих вопросом досконально.
- Настоящий анализ часто игнорируется и подменяется поверхностными суждениями ради рейтингов, а не ради истины.
4. Будущее Израиля и конспирология
- Подразумевается, что Израиль как государство держится на американской поддержке и без неё его существование под вопросом.
- Конспирологические версии о переселении евреев на Украину (Новороссию), о неких тайных кланах, хазарах — отвергаются как несостоятельные.
5. Советский Союз: юридические аспекты распада
- С формальной точки зрения, распад СССР был нарушением внутренних и международных норм: ни Ельцин, ни Кравчук, ни Шушкевич не имели юридического права проводить распуск.
- Закон о выходе республик из Союза существовал, но был малореализуем.
- Юридическая денонсация Беловежских соглашений Думой в 1996 году подчеркнула абсурдность ситуации: документ уже ничего не решал, поскольку реальность изменилась.
6. Реальность vs. Юридизм
- Несмотря на чисто юридические доктрины, в реальной политике побеждает сила и практические обстоятельства.
- Внешнеполитические нормы, такие как Хельсинкский акт или соглашения по послевоенным границам, по сути, давно потеряли смысл — новые реалии диктуют свои правила.
7. Имперская, геополитическая и демографическая проблематика
- Россия сталкивается с вызовом удержания огромной территории при относительно малой численности населения.
- Формирование макрорегионов с населением минимум 500 млн человек — новый мировой тренд, который России (с союзниками 220 млн) недостижим без демографического роста.
- Проблема отъёма трудовых ресурсов и утраты советского демографического потенциала остро стоит на повестке.
8. Вопрос о восстановлении СССР и политической реальности
- Воссоздание союза возможно только при изменении идеологической и социальной матрицы, появлении «советских республик» нового типа — пока этого нет, попытки беспочвенны.
- Ленинская формула: создать общее государство можно только при совпадении классовых моделей (Советские республики в России и Украине).
9. Кризис политических и экономических структур
- Парламентская демократия, западные электоральные системы переходят к состоянию имитации, манипуляции, утрачивают смысл — как на Западе, так и на постсоветском пространстве.
- Экономика России сохраняет слабую диверсификацию — военная отрасль и сырьевое производство преобладают, гражданский машинострой и станкостроение деградируют.
- Импортозамещение зачастую фиктивно: одни цепочки меняются на другие, без внутренней технической революции.
10. Насилие как механизм истории — интерпретация
- Основная идея: радикальные перемены происходят только через насилие, которое (по выражению Маркса) — «повивальная бабка истории».
- Современный кризис — отражение общемирового перехода от одного типа устройства к другому, неизбежного и болезненного для всех.
Вывод и философская перспектива
Беседа вращается вокруг граничных точек истории, где юридическое и реальное не совпадают, а миропорядок обнажает свои трещины. Через призму Ближнего Востока, распада СССР, демографических и экономических вызовов России, появляется общий мотив: история не движется плавно — она развивается рывками, зачастую через потрясения и конфликты. Юридические конструкции и идеализации («мирное право», «чистая демократия», «объективное восстановление справедливости») почти всегда вступают в конфликт с реальной жизненной силой — динамикой сообществ, противоречиями интересов, демографией, внутренней и внешней борьбой за выживание.
Интересно отметить параллели с древней философией и современной наукой: как в биологии мутации происходят через стресс и катастрофы, так и социум, по сути, вынужден идти через «узкие ворота» кризисов, лишь иногда осмысляя их постфактум. В некотором смысле, историческое «насилие» — это не только физические войны или распад институтов, но и глубокие трансформации смыслов, ценностей и даже самих форм памяти о прошлом.
На индивидуальном уровне возникает соблазн верить в простые схемы (юридическая восстановимость, величие или катастрофичность наций, таинственные заговоры), но реальность постоянно ускользает от таких конструкций, показывая свою неоднозначность. Важно не терять критическое мышление, избегать фанатизма и иллюзий — как в рассуждении о прошлом, так и в оценке текущих событий.
В конечном итоге, главный вопрос для размышления: возможно ли вообще человечеству — и каждой стране, и каждому индивиду — перестраивать себя без «насилия», внутреннего или внешнего, или же этот процесс неизбежно сопряжён с разрушением привычных структур и кризисами идентичности? Какую цену мы готовы платить за новое рождение — и есть ли пути осознанного, менее болезненного перехода?
Не является ли сама попытка избежать радикальных перемен — пусть и через трансформацию институтов, сознания, типов коммуникации — разновидностью исторической инерции, ведущей к ещё более глубоким потрясениям в будущем?