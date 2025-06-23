На ПМЭФ нашли крайнего // Олег Комолов. Числа недели
Завершил свою работу Петербургский международный экономический форум: бизнес просил льгот и субсидий, Путин обещал райские сады, а министры валили вину друг на друга.
Материалы по теме ролика:
https://www.ubs.com/us/en/wealth-management/insights/global-wealth-report.html
https://t.me/ravenstvomedia/448
https://www.youtube.com/live/BIZ4xpNJpz8?si=V0XgkyqLITXpKEio
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Комментарий редакции
1. Форум как символ, а не реальная площадка для изменений. Петербургский международный экономический форум на протяжении десятилетий был местом демонстрации статуса российского правящего класса и способом «верификации» его членства в глобальной элите. Однако в 2025 году форум утратил международную значимость: лидеры даже близких к России стран (включая многие из БРИКС+) его проигнорировали, присылая только представителей второго эшелона.
2. Инвестиционная и экономическая изоляция. Россия теряет привлекательность для зарубежных инвесторов, что иллюстрируют и официальные статистические данные: иностранные инвестиции упали до минимума за многие годы, причем даже китайские вложения резко сократились – из-за санкций, нестабильности, дефицита рабочей силы и инфляционного давления.
3. Старые лозунги и отсутствие новых идей. На форуме не прозвучало инновационных проектов или стратегий выхода из стагнации. Обсуждение свелось к ставкам, государственному регулированию, жалобам на крепкий рубль и дорогой кредит, а также к традиционному лоббированию интересов крупных отраслей. От власти ожидали магических решений, но вместо этого звучали лишь требования упростить условия для бизнеса.
4. Власть и бизнес – неолиберальный симбиоз. Доминирующей идеей осталась экономика предложения (supply side): снижение налогов и дерегуляция для производителей, что исторически приводит не к равенству и росту, а к усилению неравенства. Эта концепция уже была опровергнута мировым опытом – она выгодна только крупному капиталу, но широко используется и сегодня «по старым методичкам».
5. Финансовый кризис и дефицит бюджета. Бюджет истощён – денег не хватает ни бизнесу, ни государству, что усугубляется высокими ставками, дорогими кредитами, падением поступлений от экспорта и провалом планов по сбору новых налогов. Возможность бюджетного стимулирования минимальна, а внутренние заимствования дороги и неэффективны.
6. Социальное расслоение и бедность – замалчиваемые темы. Отчёты власти (в частности, речи Путина) полны необоснованного оптимизма: рисуются успехи в снижении бедности и повышении благосостояния. Однако реальные расчёты с учётом объективной инфляции и структуры потребления показывают значительно иные, более тревожные цифры. Имущественное неравенство в России – одно из самых высоких в мире.
7. Перекладывание ответственности и отсутствие будущей стратегии. Внутри властного блока идёт взаимное обвинение – министерства, депутаты, Центральный банк перекладывают друг на друга ответственность за кризис. Отсутствует внятное видение выхода: ставка делается лишь на веру, интуицию и приватизацию остатков госсобственности.
Аналитический разбор и междисциплинарные аналогии:
Что мы видим сквозь призму разных областей знания? Ситуация напоминает не только экономический, но и психологический кризис: вместо целенаправленной эволюции — замыкание на старых схемах, страх признать неудобную истину и выстраивание круговой обороны. Как в психике индивида, так и у больших социальных систем, признание своих ограничений — первый шаг к изменению. Но, как и в случае с вытесненными травмами, здесь преобладают механизмы защиты: увод внимания к внешним «врагам» и статистическим уловкам.
С исторической точки зрения, это классический итог неолиберальной модели: при экономической стагнации и явном обнищании большинства власть предложить может только ещё большую приватизацию и самоорганизацию рынка — хотя предыдущие десятилетия показали, к чему это приводит. Аналогии с «интуитивной регрессией» в социальных системах очевидны: чем выше неопределенность и внутренний конфликт, тем охотнее элиты хватаются за архаичные инструменты.
В этом прослеживается и парадокс постсоветской экономики: Россия осталась в ловушке между государственным патернализмом и ролью ультралиберальной периферии — при этом от обеих моделей берутся худшие черты. Как в программировании, использование устаревших алгоритмов с надеждой на новый результат редко ведёт к успеху, а лишь консервирует ошибки.
Социальное неравенство здесь — не просто цифра, а свидетельство глубинной социальной динамики. Доверие между слоями общества разрушено, а материальные перспективы большинства — всё более иллюзорны. Статистические трюки с бедностью — типичный пример идеализации, выданной за реальность: миф о падающей бедности призван поддержать имидж успеха, но отчасти является механизмом психологической самообороны правящего класса.
Практические выводы и размышления:
- Российский экономический курс застрял в автопилотном режиме, отрицает свои внутренние противоречия и прячет реальные риски под видом мнимых достижений;—
- Диалог о будущем экономики подменён лоббированием интересов больших компаний и поиском новых способов приватизации ресурсов;—
- Социальное неравенство не снижается, а растёт — при этом власть отказывается замечать системную природу этой проблемы, перекладывая ответственность на «невидимую руку рынка»;
- Отсутствие честного разговора о кризисе лишает общество шансов на коллективное изменение курса и поиска новых путей развития.
Открытый вопрос для размышления:
Если истина о состоянии экономики и общества постоянно подменяется идеализированными образами, поддерживающими интересы меньшинства, то каков реальный механизм выхода из этой петли — и возможно ли для общества (и отдельно взятой личности) обрести осознанность и честность перед собой без признания своих слепых зон и коллективных иллюзий? Может ли кризис стать началом для поиска иной, более справедливой и жизнеспособной модели, или система неизбежно воспроизводит свои ошибки до тех пор, пока не столкнётся с пределом устойчивости?