МИМО ЛУНЫ / Эпизод 7 / Маленький шаг
"Аполлон 11" и другие события 1969 года. Что сказал Армстронг? В какой момент у Армстронга появился фотоаппарат? Чей отпечаток ботинка на самом деле на самом известном фото? Проблемы телевизионной трансляции. Майкл Коллинз был на орбите Луны не одинок. С ним летал советский робот. В какой момент появились усы у Коллинза? Бросал ли Армстронг браслетик в кратер? Тройной полет кораблей "Союз". Это и многое другое в видео.
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00:00 Начало
02:14 Обращение президента (на всякий случай)
04:47 Заметка в "Технике молодежи"
07:42 Фольга и копыта
32:45 Вторая Н1
37:16 Фрэнк Борман в СССР
38:25 Столкновение с Луной
53:00 Дик Слейтон заговорил по-русски
54:10 Кремниевый диск
1:01:25 Решение по флагу
1:09:55 Дневники Каманина
1:21:55 "Луна15"
1:27:14 Немного про фильм с Гослингом
1:31:46 Whitey on the Moon
1:34:39 1201
1:39:09 Внеземная угроза (Штамм Андромеда)
1:45:43 Старт "Аполлона 11"
1:53:22 Обзор советской прессы
2:10:53 Полет
2:18:28 Первый НЛО
2:20:22 Еда и метеоризм
2:24:39 Распаковка лунного модуля
2:25:45 Второй НЛО
2:32:07 Царь корабля
2:40:47 Возле Луны
2:46:23 Подготовка к прилунению
2:55:05 Локаторы и КГБ
2:58:16 Документы и апострофы
3:07:55 Спуск
3:22:58 Про кинопленку
3:28:43 1202
3:53:57 Посадка
3:59:09 База Спокойствие
4:04:10 Телевизионная симуляция
4:32:07 ВКД
4:35:34 Съемка по шкале расстояний
4:43:48 Телевизионная камера
4:54:32 Маленький шаг
4:58:57 Кто такой мистер Горски
5:02:19 Что означает фраза Армстронга
5:18:15 Где кратер?
5:24:37 Кто там светит?
5:39:22 Установка флага (и про ветер)
5:50:35 Что за палка в кадре?
5:54:42 Обзор советской прессы 2
6:00:35 Звонок президента
6:06:28 Фотографии на Луне
6:20:50 50 оттенков коричневого
6:26:28 Предшествующие шаги
6:37:47 Глобус и сова
7:05:06 Кино и козерог
7:08:34 ВКД продолжается
7:15:14 Лунный грунт (и как его получить)
7:33:33 Сейсмограф и отражатель
7:43:53 Браслетик дочери
7:51:36 Завершение ВКД
8:06:34 Возвращение
8:14:45 Усы Коллинза и что не так с этим фото
8:20:01 Обзор советской прессы 3 (Внезапный Стэн Ли)
8:27:10 Зонд 7 и Зонд 8
8:31:50 Тройной полет "Союзов"
8:45:14 Неожиданный подарок Китаю
8:50:21 Источники и титры
8:56:16 После титров
Комментарий редакции
Тезисы лекции: "МИМО ЛУНЫ / Эпизод 7 / Маленький шаг"
1. Подготовка к возможной катастрофе Аполлона 11:
- Спичрайтер президента Ричарда Никсона, Уильям Сафаер, подготовил текст на случай гибели астронавтов Нила Армстронга и Эдвина Олдрина на Луне.
- Текст подчеркивал героизм астронавтов и их жертву ради науки и прогресса человечества, с призывом к мировому единству и памяти о них.
2. Исторический контекст и советские публикации:
- В СССР в журнале "Техника молодёжи" (№6, 1969) вышла заметка о полёте Аполлона 8, где упоминались поиски подходящего района для посадки на Луну (Море Спокойствия) и технические детали ракеты "Сатурн V".
- Заметка содержала ошибку: предпочтение отдавалось "лунному утру" для посадки, а не "лунному вечеру", из-за более низкой температуры поверхности.
3. Конструкция лунного модуля:
- Лунный модуль описывался как хрупкий аппарат с тонкими стенками, которые можно было повредить отвёрткой или ногой, что стало источником конспирологических теорий.
- Астронавт Джеймс Макдивит упомянул тонкость стенок (0,12 дюйма в самых тонких местах, ~0,3 мм), что породило миф о "фольге". Однако центральная часть кабины имела толщину до 1,651 мм, а пол – до 2 дюймов из пористого алюминия.
- Сравнение с авиацией: обшивка самолётов (например, Boeing 747 – 1,8–2,2 мм, Concorde – 1,5 мм) также тонкая, но это не умаляет их прочности в условиях эксплуатации.
4. Конспирологические теории:
- Утверждения о "фольге" в конструкции лунного модуля использовались конспирологами для отрицания реальности полётов на Луну.
- Советские журналисты, такие как Владимир Губарев и Ярослав Голованов, невольно усилили эти мифы, повторяя слова Макдивита о хрупкости модуля.
- Голованов в книге "Правда о программе Аполлон" утверждал, что СССР не признавал американские полёты на Луну, что не соответствует действительности – СССР официально поздравил США с успехом Аполлона 11.
5. Советская космическая программа:
- В 1969 году СССР продолжал работу над ракетой Н1, но испытания были неудачными. В июле 1969 года ракета Н1 рухнула на стартовую площадку из-за отказа двигателей, вызванного попаданием металлического предмета в насос окислителя.
- Программа "Зонд" для облёта Луны была успешной в беспилотном режиме (Зонд 7 в августе 1969), но пилотируемый полёт с Поповичем и Севастьяновым был отменён из-за отсутствия интереса руководства СССР после успехов США.
- Тройной полёт кораблей Союз 6, 7 и 8 в октябре 1969 года был направлен на отработку стыковки, сварки в космосе и других экспериментов, но стыковка не удалась из-за сбоя системы "Игла".
6. Полёт Аполлона 11:
- Нил Армстронг и Баз Олдрин столкнулись с проблемами при посадке: перегрузка бортового компьютера, нехватка топлива, сложный выбор места посадки.
- Во время тренировок Армстронг проявил нестандартный подход, игнорируя команду прервать спуск в симуляции, чтобы протестировать реакцию центра управления полётом (ЦУП).
- После прилунения астронавты оставили на Луне медальоны в память о погибших космонавтах (Гагарин, Комаров, Гриссом, Чаффи, Уайт) и кремниевый диск с посланиями от 70 стран (СССР в списке отсутствовал).
7. Возвращение Аполлона 11:
- Приводнение осложнялось циклоном, из-за чего район приводнения перенесли на 400 км. Проблемы с антенной на Гуаме решались с помощью сына сотрудника, смазавшего подшипник.
- Астронавты прошли строгий карантин из-за опасений внеземных микроорганизмов. Они подали отчёты о расходах, получив компенсацию в $33,31 каждому.
- Проблемы со здоровьем у Армстронга (сердце) проявились позже, но карантин показал отсутствие инопланетных бактерий.
8. Реакция СССР на успех Аполлона 11:
- Советские газеты ("Правда", "Известия", журнал "Смена") публиковали поздравления от космонавтов и учёных СССР, подчёркивая значимость полёта как шага в освоении космоса.
- Однако некоторые статьи (например, в "Правде") критиковали американское общество за социальные проблемы, противопоставляя их космическим достижениям.
9. Культурный контекст:
- В США имена астронавтов Аполлона 11 уступали по известности преступникам, таким как Чарльз Мэнсон, что подчёркивалось в прессе.
- Советские СМИ делали акцент на гуманистическом значении полёта, сравнивая его с полётом Гагарина.
10. Неожиданные события:
- Неудачный запуск зонда в ноябре 1969 года привёл к падению спускаемого аппарата в Китае, что дало КНР доступ к технологиям Союза, позже отражённым в корабле "Шэньчжоу".
- Обнаружение макета кабины Аполлона в Пискальском заливе (Мурманск) и переписка о его возвращении США.
Вывод:Лекция "МИМО ЛУНЫ / Эпизод 7 / Маленький шаг" подробно описывает исторический контекст полёта Аполлона 11, акцентируя внимание на технических, политических и культурных аспектах. Успех США в высадке на Луну стал триумфом человечества, но сопровождался мифами и конспирологическими теориями, подпитываемыми преувеличениями о хрупкости лунного модуля. СССР, несмотря на неудачи с ракетой Н1 и программой "Зонд", официально признал достижения США, но утратил интерес к пилотируемым лунным миссиям, сосредоточившись на автоматических станциях. Полёт Аполлона 11 выявил как технические сложности (компьютерные сбои, ограниченное топливо), так и человеческий фактор (решения Армстронга, конфликты в экипаже). Лекция подчёркивает, что космическая гонка была не только технологическим, но и идеологическим соревнованием, где успехи одной стороны контрастировали с внутренними проблемами другой, а гуманистический посыл миссии (единство человечества) соседствовал с политическими противоречиями (отсутствие СССР в посланиях на Луне).