Легендарный “Фауст” Иоганна Гёте | Великие книги мировой культуры №2
Разбираем главную трагедию Иоганна Вольфганга фон Гёте, над которой он работал без малого 60 лет.
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Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Тема и контекст: Беседа посвящена произведению Иоганна Вольфганга Гёте «Фауст» в рамках цикла о великих романах европейской литературы XIX века. Обсуждаются истоки легенды о Фаусте, её исторические корни и трансформация в трагедию Гёте.
2. Масштаб произведения: «Фауст» Гёте объединяет несколько культурных эпох: Средневековье, Ренессанс, античность, Просвещение, шекспировские традиции и романтизм. Это синтез лирики, драмы и эпоса, который называют «поэмой» или «лезедрамой» (драмой для чтения).
3. Исторический Фауст:
- Фауст (Георг или Йоган) — реальная историческая фигура, жившая примерно в 1480–1540/41 годах. Упоминается в документах, связанных с магией, астрологией и некромантией.
- Имя «Фауст» (от лат. faustus — счастливый) могло быть прозвищем или настоящей фамилией. Латынь была универсальным языком науки и образования в Средневековье.
- Фауст обвинялся в мошенничестве, содомии и развращении учеников, изгонялся из городов (Ингольштат, Нюрнберг). Его деятельность связана с магией, но инквизиция не преследовала его активно, так как была занята еретиками.
- Существовали магические книги, приписываемые Фаусту, и легенды о его жизни, включая рассказ о его загадочной гибели в гостинице.
4. Легенда о Фаусте:
- Легенда о Фаусте возникла на рубеже Средневековья и Ренессанса, отражая стремление человека к запретному знанию.
- Ключевой мотив — сделка с дьяволом ради знаний, а не материальных благ, что делает образ Фауста притягательным.
- Легенда получила литературную обработку в «народной книге» Шписа (1587), переведённой на английский, и вдохновила Кристофера Марло, Лессинга и писателей «Бури и натиска».
5. Гёте и его «Фауст»:
- Гёте начал работу над «Фаустом» в 1770-х годах, первая часть завершена в 1808 году, вторая — позже. Произведение создавалось на протяжении всей жизни автора.
- Первая часть — трагедия, с чёткой драматической структурой, четыре смерти (мать, брат, ребёнок Гретхен, сама Гретхен) лежат на совести Фауста.
- Вторая часть — более аллегоричная, многословная, с элементами античной мифологии, сатиры и мистики. Она менее драматична, больше похожа на ораторию.
- Основные темы: поиск знаний, раздвоенность человеческой природы (земное и небесное), борьба между долгом и страстью, свобода и ответственность.
6. Образ Фауста у Гёте:
- Фауст — «всякий человек» и одновременно великий учёный, стремящийся к познанию «внутренней связи Вселенной». Его мучает неудовлетворённость знаниями и ощущение собственной ограниченности.
- Он разрывается между земными желаниями и духовными стремлениями, что отражено в монологе о «двух душах».
- Фауст отвергает материальные соблазны (богатство, власть, вино), но поддаётся страсти — любви к Маргарите (Гретхен).
7. Образ Маргариты (Гретхен):
- Гретхен — воплощение невинности, ограниченной бюргерской морали и религиозности. Её жизнь разрушена любовью к Фаусту.
- Она принимает вину за свои грехи (убийство матери, ребёнка, смерть брата) и покоряется Божьему суду, что приводит к её спасению в финале первой части.
- Гретхен контрастирует с Фаустом: она принимает ответственность, тогда как он считает себя невиновным.
8. Мефистофель:
- Мефистофель — дьявол, «часть силы зла, что вечно совершает благо». Он заключает пари с Богом, уверенный, что совратит Фауста.
- В первой части он соблазняет Фауста страстью, во второй — создаёт иллюзии (бумажные деньги, воскрешение Елены, придворные интриги).
- Его образ театральный, саркастичный, он высмеивает человеческие слабости, но в финале проигрывает, так как Фауст спасается.
9. Культурное значение:
- «Фауст» Гёте повлиял на мировую литературу, музыку и искусство (оперы Гуно, произведения Бетховена, романы Томаса и Клауса Манна, «Мастер и Маргарита» Булгакова).
- Произведение поднимает вечные вопросы о смысле жизни, цене знаний, моральной ответственности и человеческой природе.
10. Критика второй части:
- Вторая часть воспринимается как избыточная, многословная, с излишней мистикой и аллегориями. Она менее популярна, чем первая, и редко изучается полностью.
- Финал с религиозной символикой (спасение Фауста через «вечную женственность») рассматривается как уступка вкусам публики.
Вывод:
«Фауст» Гёте — монументальное произведение, синтезирующее культурные эпохи и философские идеи, центральной из которых является стремление человека к познанию и преодолению собственных ограничений. Первая часть, с её трагической историей любви Фауста и Гретхен, остаётся более живой и драматичной, раскрывая конфликт между страстью и ответственностью. Вторая часть, несмотря на поэтическое мастерство, теряет динамику из-за аллегоричности и многословности, что делает её менее доступной современному читателю. Легенда о Фаусте, воплощённая Гёте, продолжает волновать умы, отражая вечный конфликт между земным и божественным, знанием и моралью, свободой и долгом, что подтверждается её влиянием на последующие произведения искусства.