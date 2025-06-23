12 лет назад при изучении рассекреченных материалов времен Великой Отечественной войны военный историк Владимир Прямицын обнаружил необычный документ. Это было письмо начальника оперативного отдела штаба Ленинградского фронта генерал-майора А.В. Гвоздкова ректору Ленинградского государственного университета А.А. Вознесенскому от 16 февраля 1942 года. Генерал обращался к профессору с просьбой принять к защите совершенно секретную диссертацию некоего Я. Х. Иоселева. Да еще и просил ускорить процесс, обязуясь взять на себя расходы.

Короткий документ, а поставил столько вопросов. Ленинград находился в кольце блокады. Красная Армия прилагала титанические усилия по удержанию и деблокированию города в условиях аномально холодной зимы. Зачем командованию фронта заниматься чьей бы то ни было диссертацией? О какой защите в Ленинградском университете могла идти речь, если в феврале 1942 года он находился на пути в эвакуацию? И, наконец, кто такой этот Иоселев?

Несколько лет настойчивого сбора информации, и перед историком предстала удивительная судьба человека. Владимир Прямицын расскажет:

— как ленинградский географ Яков Иоселев оказался в рядах Красной армии, и что входило в его обязанности;

— за что его так ценило руководство Ленинграда и командование фронта, удостоившие его четырех орденов и трех медалей;

— какова была роль военной гидрометслужбы в обеспечении ледовой Дороги жизни;

— как достижения географической науки помогали громить врага на подступах к Ленинграду;

— почему на Ленинградском фронте была создана единственная в мире экспериментальная станция наблюдения за зарей, а десятки солдат следили за уровнем воды в реках и болотах;

— при каких обстоятельствах в самый разгар блокады в Ленинграде была защищена кандидатская диссертация Якова Иоселева и что помешало защитить докторскую;

— почему этот человек стал единственным в СССР дважды кандидатом наук.

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