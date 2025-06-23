Иранский капкан для США: Скотт Риттер о войне, которая сломает Трампа | Скотт Риттер
Экс-офицер разведки КМП США и военный эксперт Скотт Риттер в диалоге с Натальей Хорошевской объясняет, почему нынешний кризис Тель-Авив — Тегеран может обернуться катастрофой прежде всего для Америки. Как про-израильское лобби продавило миф о «иранской бомбе», чем грозит Вашингтону даже «локальный» удар, зачем Трампу конфронтация, если собственный электорат против, и какое будущее ждёт Украину в тени ближневосточного пожара.
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00:00 — Манипуляции разведданными: Ирак-2003 vs. Иран-2025
01:26 — «Угроза без фактов»: что реально знает МАГАТЭ
02:22 — Почему Белый дом тормозит израильский сценарий
05:07 — Давление на Трампа и пределы его электоральной поддержки
08:35 — Ядерный «красный флажок»: риски для России и мира
12:10 — Про-израильское лобби: миллионы vs. 16 % поддержки населения
14:47 — Поражение Израиля и шанс на перезагрузку с Тегераном
19:24 — Незаконность Зеленского и «брошенная» Украина
26:08 — «Братьев больше нет»: жёсткая формула Москвы
30:13 — Раскол внутри MAGA-движения из-за войны
33:18 — Импичмент, экономический обвал и шанс республиканцев
38:40 — Эго Трампа, цифры Второй мировой и ошибки дипломатии
41:51 — Гражданская дипломатия: почему обычные американцы хотят мира с Россией
#СкоттРиттер #Иран #Израиль #Трамп #США #БлижнийВосток #ЯдерныйКризис #ПроИзраильскоеЛобби #Украина #Геополитика
Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Ситуация с Ираном и параллели с Ираком:
- В отличие от Ирака, где США манипулировали разведданными для оправдания войны, в случае с Ираном угроза преувеличивается без фабрикации данных.
- Международное агентство по атомной энергии и разведка США подтверждают, что Иран не разрабатывает ядерное оружие.
- Преувеличение угрозы со стороны Ирана — политическая уловка для давления на него, но это не оправдывает войну.
2. Угроза Ирана для США и Израиля:
- Иран не представляет экзистенциальной угрозы для США, а является региональной державой с влиянием, которое противоречит геополитическим интересам США.
- США не могут воевать со всеми странами, создающими экономические или геополитические трудности.
- Израиль считает Иран угрозой из-за его неподчинения, но без гарантий поддержки США Израиль вряд ли начнет конфликт.
3. Позиция США по конфликту Израиля и Ирана:
- США исторически выступают против втягивания в конфликт с Ираном, как это было при Обаме, который поддержал ядерное соглашение (СВПД).
- Война с Ираном приведет к огромным экономическим и энергетическим последствиям для США и их союзников.
- Трамп, возможно, поддержит Израиль только при условии быстрой победы последнего, но не в случае затяжного конфликта.
4. Политическое давление на Трампа:
- Израильское лобби оказывает сильное влияние на политику США, что создает политическую дилемму для Трампа.
- Политическая база Трампа не поддержит войну с Ираном, особенно если она спровоцирована Израилем.
- В случае войны Трамп рискует утратить поддержку, столкнуться с экономическим кризисом и даже импичментом.
5. Ядерная угроза:
- Использование ядерного оружия против Ирана может разрушить международный порядок, спровоцировать ответные действия России или Китая и привести к глобальной катастрофе.
- Риттер считает, что Трамп не решится на ядерный удар из-за политических и стратегических последствий.
6. Сравнение с Северной Кореей:
- В случае с Северной Кореей Трамп отступил под давлением, и аналогичный сценарий возможен с Ираном, учитывая высокие ставки.
- Иран занимает жесткую позицию, что делает конфликт более рискованным для США.
7. Влияние израильского лобби:
- Израильское лобби в США обладает значительным влиянием, включая финансовое давление на Конгресс и администрацию.
- Это влияние ослабляет суверенитет США, заставляя их действовать в интересах Израиля, а не Америки.
- Поражение Израиля в конфликте с Ираном может уменьшить влияние лобби и открыть путь к нормализации отношений США с Ираном.
8. Ситуация с Украиной и Россией:
- Конфликт между Израилем и Ираном отвлекает внимание от войны, но Россия продолжает доминировать на поле боя.
- США сокращают поддержку Украины, что ослабляет ее позиции, а Европа продолжает использовать Украину для противостояния России.
- Зеленский утратил легитимность, что усложняет мирные переговоры; Россия настаивает на нейтралитете Украины.
- Россия готова продолжать войну до достижения своих целей, независимо от сроков.
9. Внутренняя политика США и движение:
- Движение "Make America Great Again" раскалывается из-за несоответствия обещаний Трампа (например, избегать войн) его действиям.
- Иммиграционная политика Трампа — это больше политический пиар, чем реальные действия; экономика США зависит от мигрантов.
- Милитаризация Национальной гвардии для подавления протестов создает опасный прецедент.
10. Отношения США с Россией:
- Отношения между США и России отсутствуют из-за прекращения диалога администрацией Трампа.
- Трамп ведет себя непоследовательно, поддерживая антироссийскую риторику, но не предлагая решений.
- Гражданский диалог между американцами и россиянами остается важным для сохранения мира, несмотря на ошибки правительства.
11. Критика Трампа:
- Трамп действует из эгоизма, блефует и отступает перед серьезным сопротивлением.
- Его политика не направлена на благо США, а на укрепление собственной власти и богатства.
- Несостоятельность Трампа разочаровала тех, кто ожидал от него прекращения конфликтов.
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Вывод:
Скотт Риттер представляет критический взгляд на внешнюю политику США, акцентируя внимание на опасности эскалации конфликта с Ираном под давлением Израиля и его лобби. Он считает, что война с Ираном не оправдана ни с военной, ни с экономической точки зрения и может привести к катастрофическим последствиям, включая экономический кризис, утрату политической поддержки Трампа и даже риск ядерного конфликта. Параллели с Ираком показывают, что США склонны преувеличивать угрозы для достижения геополитических целей, но в случае с Ираном это менее вероятно из-за отсутствия доказательств и международного консенсуса.
В отношении Украины Риттер подчеркивает, что США и Европа используют ее как инструмент против России, но Америка уже отказывается от поддержки, перекладывая ответственность на Европу. Россия, по его мнению, неизбежно достигнет своих целей, а Украина рискует быть уничтоженной, если не примет реальность и не пойдет на мирные переговоры.
Внутренняя политика США, по словам Риттера, находится в кризисе из-за раскола в движении и эгоцентричности Трампа, который не способен выполнить обещания и действует в своих интересах. Это создает риск политической нестабильности, особенно если Трамп начнет войну с Ираном, что может привести к его импичменту и краху республиканцев.
Риттер призывает к нормализации отношений с Ираном и Россией, подчеркивая, что американский народ стремится к миру, несмотря на ошибки правительства. Однако текущая политика США, ориентированная на поддержку Израиля и конфронтацию с другими странами, угрожает не только стабильности Америки, но и глобальной безопасности.