Экс-офицер разведки КМП США и военный эксперт Скотт Риттер в диалоге с Натальей Хорошевской объясняет, почему нынешний кризис Тель-Авив — Тегеран может обернуться катастрофой прежде всего для Америки. Как про-израильское лобби продавило миф о «иранской бомбе», чем грозит Вашингтону даже «локальный» удар, зачем Трампу конфронтация, если собственный электорат против, и какое будущее ждёт Украину в тени ближневосточного пожара.

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