Новости Израиля. Израиль. Новости. Иран. США. Трамп. Война Израиля и Ирана: Трамп заявил о колоссальном ущербе ядерным объектам в результате ударов США по Ирану. В ответ на это Тегеран угрожает перекрыть Ормузский пролив. Решение Ирана закрыть Ормузский пролив станет большой эскалацией конфликта, которая повлечет за ещё большие удары США. 20% мировой нефти под угрозой: Иран может вызвать коллапс мировой экономики. Что будет с ценами на нефть и как новый энергетический кризис ударит по США, России и Ирану? Как ответит Тегеран? Аналитика обмена ракетными ударами до полноценной войны. Нефть по 380$ за баррель уже реальность? Расскажем в новом видео Геоэнергетика Инфо

0:00 Новости сегодня. Иран – Израиль. США вступили в ВОЙНУ?!

0:16 Ормузский Пролив: Закроет ли Иран Главную Нефтяную Артерию?

1:26 Локальный Конфликт: как удары США по Ирану повлияли на нефть?

3:17 Стратегические Запасы Нефти: Игра США и Китая на Рынке

4:24 Себестоимость Нефти: Может ли Цена Упасть Ниже Предела?

5:26 Капитальные Затраты и Долги: кому выгодна дорогая нефть?

7:59 Война Израиля, США и Ирана. Скрытые Факторы Цены на Нефть

9:10 ОПЕК и Иран: Роль Картеля в Условиях Геополитической Напряженности

10:47 Блокада Ормузского пролива. КОЛЛАПС мировой Экономики?

11:11 20% Мировой Нефти под Угрозой: Последствия Закрытия Ормузского Пролива

12:06 Прогноз Цен на Нефть: $380 за Баррель из-за войны на Ближнем востоке?

13:22 Обвал Спроса на Нефть: Что Будет с Рынком при Глобальном Дефиците?

13:50 Нефть – Не Только Топливо: Удар по Промышленности и Потреблению

14:45 Стратегия Ирана: Почему Тегеран избегает полномасштабной войны?

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