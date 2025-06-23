Иран – Израиль: США вступили В БОЛЬШУЮ ВОЙНУ. Как ОТВЕТИТ Тегеран?
Новости Израиля. Израиль. Новости. Иран. США. Трамп. Война Израиля и Ирана: Трамп заявил о колоссальном ущербе ядерным объектам в результате ударов США по Ирану. В ответ на это Тегеран угрожает перекрыть Ормузский пролив. Решение Ирана закрыть Ормузский пролив станет большой эскалацией конфликта, которая повлечет за ещё большие удары США. 20% мировой нефти под угрозой: Иран может вызвать коллапс мировой экономики. Что будет с ценами на нефть и как новый энергетический кризис ударит по США, России и Ирану? Как ответит Тегеран? Аналитика обмена ракетными ударами до полноценной войны. Нефть по 380$ за баррель уже реальность? Расскажем в новом видео Геоэнергетика Инфо
0:00 Новости сегодня. Иран – Израиль. США вступили в ВОЙНУ?!
0:16 Ормузский Пролив: Закроет ли Иран Главную Нефтяную Артерию?
1:26 Локальный Конфликт: как удары США по Ирану повлияли на нефть?
3:17 Стратегические Запасы Нефти: Игра США и Китая на Рынке
4:24 Себестоимость Нефти: Может ли Цена Упасть Ниже Предела?
5:26 Капитальные Затраты и Долги: кому выгодна дорогая нефть?
7:59 Война Израиля, США и Ирана. Скрытые Факторы Цены на Нефть
9:10 ОПЕК и Иран: Роль Картеля в Условиях Геополитической Напряженности
10:47 Блокада Ормузского пролива. КОЛЛАПС мировой Экономики?
11:11 20% Мировой Нефти под Угрозой: Последствия Закрытия Ормузского Пролива
12:06 Прогноз Цен на Нефть: $380 за Баррель из-за войны на Ближнем востоке?
13:22 Обвал Спроса на Нефть: Что Будет с Рынком при Глобальном Дефиците?
13:50 Нефть – Не Только Топливо: Удар по Промышленности и Потреблению
14:45 Стратегия Ирана: Почему Тегеран избегает полномасштабной войны?
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Комментарий редакции
1. Текущий конфликт и его сценарии:
В центре обсуждения — разворачивающийся вооружённый конфликт между Ираном, Израилем и США, с упором на его возможные последствия для мирового нефтяного рынка. Прогнозируются три сценария развития событий:
- Сценарий №1: Обмен ударами и быстрое затухание конфликта, что не оказывает долговременного эффекта на рынок.
- Сценарий №2: Конфликт затягивается, страдает только нефтегазовая и портовая инфраструктура участников, но на мировой рынок влияние ограничено и возможно компенсируется другими производителями.
- Сценарий №3: Конфликт разрастается, участвуют новые страны или блоки, появляется риск закрытия Армузского пролива — глобальный энергошок.
2. Факторы, влияющие на цены на нефть:
Спикеры выделяют две основные группы факторов:
- Фундаментальные: Объёмы добычи и потребления, коммерческие и стратегические запасы, себестоимость добычи. Отдельно подчёркнуты особенности себестоимости (капитальные, операционные и долговые расходы), важность вкладывать в цену барреля стоимость геологоразведки и обновления запасов.
- Информационные/спекулятивные: Ожидания, новости, слухи — их влияние на краткосрочные скачки цен часто может быть решающим, даже если фундаментальные показатели стабильны.
3. Особое значение Армузского пролива:
Армуз — узкое место мировой энергетики: через него перевозится около 20% мировой нефти. В случае перекрытия или серьезного затруднения движения может исчезнуть до 15% (!) глобального предложения, что спровоцирует беспрецедентный рост цен (например, расчёты J.P. Morgan прикидывали цену нефти к $380 при дефиците всего 5% рынка).
4. Возможные макроэкономические последствия:
Значительный рост цен приводит к падению спроса, начинается волна сбережений и сворачивания производства. Это вызывает лавинообразное снижение потребления, что впоследствии может уронить цены даже до прежних (или сверхнизких) уровней после шока.
5. Роль стратегических запасов:
США и Китай обладают заметными резервами, но их выпуск на рынок ранее показал ограниченную эффективность для долгосрочного сдерживания цен.
6. Иран как участник рынка:
Доля Ирана достаточно велика, но при ограниченном конфликте потери от его ухода можно со временем компенсировать (ОПЕК+ и другие), тогда как перекрытие Армуза — несопоставимо более серьёзная угроза.
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Вывод:
Видео методично раскрывает хрупкость баланса мирового энергетического рынка, где локальные конфликты могут оставаться региональными лишь до определённой черты. Особое внимание заслуживает различие между фундаментальными (материальными, физическими) и информационными (психологическими, спекулятивными) факторами, влияющими на ценовые колебания. Это роднит энергетический рынок с рыночной психологией и даже с цифровыми алгоритмами — “переключатель” может сработать из-за короткой паники, а не из-за реального дефицита.
Склонность человечества идеализировать стабильность рынка, игнорируя уязвимость узких мест, проявляется здесь как никогда ярко. Мы можем управлять информационными ожиданиями, но не должны забывать о физической реальности, которая настигает внезапно и беспощадно: ударив по невидимому, мы затрагиваем зримое. Эта ситуация — напоминание о том, что и в энергетике (как и в межличностных отношениях, и в истории) часто решающим становится не прямое воздействие, а взрывная мощь цепных реакций.
Открытый вопрос:
Как научиться выстраивать экономическую и политическую устойчивость, осознавая, что “информационный фактор” порой сильнее физического, и способны ли мы в условиях современной взаимозависимости адекватно балансировать между паникой и реальным дефицитом, чтобы не поддаваться иллюзиям рынка и не стать заложниками собственных идеализаций?