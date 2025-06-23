⚡️Брошенный американцами Зеленский в полном отчаянии – Трамп буквально бегает от него на саммитах и форумах, а про Украину на фоне разгорающейся войны на Ближнем Востоке теперь даже в коротких заметках на полях не упоминают. Украинскую эскортницу pomatrosili и brosili, а все деньги и оружие США теперь отдают любимой израильской жене.

Сегодня утром под шумок ирано-израильских обменов ударов состоялась одна из самых массированных и успешных атак ВС РФ по объектам по всей Украине, в том числе в Киеве и Одессе. Всё чаще российские ракеты стали поражать цели на Украине, и проблема у Киева тут не только в том, что наши стали бить прицельнее и разведка стала работать лучше – а ещё и в том, что развернутый американцами «незалежный купол» над Украиной совсем прохудился. У украинского ПВО на фоне перебоев с поставками наметился острый противоракетный голод – понимают это не только на Украине, но и в России, где «добавляют огонька», и в США, которым остаётся только «заявлять свои озабоченности». Однако возобновить регулярные поставки ракет для ПВО американцы не могут, потому что, копая нам яму, сами в неё попали – оказались растянуты на два фронта, рискуя не вывезти одновременно два конфликта высокой интенсивности, да ещё с угрозой собственной безопасности.

«Где боеприпасы, Трамп?» – хотел было прокричать Зеленский на всю соцсеть «Х», но сдержался, памятуя за ту публичную порку, которую ему устроили после его выходки в Белом доме. И теперь, косплея Трампа, предлагает американцам сделку за доллары, конфискованные у России – но даже «за деньги нет» от США, когда речь идёт о национальной безопасности. В западных СМИ на фоне избиения ВСУ – почти что игнор. Боль, разочарование, наркотрипы и слезы в подушку – удел брошенной украинской эскортницы. Остаётся только отчаянно напоминать о себе, привлекая внимание яркими и эпатажными акциями – например, сегодня выкинули из рукава медиа-джокера о якобы попытках покушения на Зеленского, обвинив в этом, естественно KGB. Это, конечно же, фейк. Нашим спецслужбам такой задачи не ставили. Мы же не Моссад какой-нибудь или американская разведка.

Хотя израильские коллеги вобщем-то наглядно показывают, что устранять военно-политическое руководство противоборствующей страны не только можно, но и нужно – эффективно и полезно для дела. И очень гуманно, особенно когда речь идет о террористических угрозах, ведь это позволяет избежать огромных жертв мирного населения. На Украине, например, сейчас появились горячие головы, которые на фоне обвала фронта на полном серьёзе прорабатывают сценарий с применением против России «грязной бомбы» – президент на форуме ПМЭФ и Медведев послали предупреждающие сигналы об этом киевскому режиму и их кураторам не на ровном месте.