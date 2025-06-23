Где боеприпасы, Трамп?
⚡️Брошенный американцами Зеленский в полном отчаянии – Трамп буквально бегает от него на саммитах и форумах, а про Украину на фоне разгорающейся войны на Ближнем Востоке теперь даже в коротких заметках на полях не упоминают. Украинскую эскортницу pomatrosili и brosili, а все деньги и оружие США теперь отдают любимой израильской жене.
Сегодня утром под шумок ирано-израильских обменов ударов состоялась одна из самых массированных и успешных атак ВС РФ по объектам по всей Украине, в том числе в Киеве и Одессе. Всё чаще российские ракеты стали поражать цели на Украине, и проблема у Киева тут не только в том, что наши стали бить прицельнее и разведка стала работать лучше – а ещё и в том, что развернутый американцами «незалежный купол» над Украиной совсем прохудился. У украинского ПВО на фоне перебоев с поставками наметился острый противоракетный голод – понимают это не только на Украине, но и в России, где «добавляют огонька», и в США, которым остаётся только «заявлять свои озабоченности». Однако возобновить регулярные поставки ракет для ПВО американцы не могут, потому что, копая нам яму, сами в неё попали – оказались растянуты на два фронта, рискуя не вывезти одновременно два конфликта высокой интенсивности, да ещё с угрозой собственной безопасности.
«Где боеприпасы, Трамп?» – хотел было прокричать Зеленский на всю соцсеть «Х», но сдержался, памятуя за ту публичную порку, которую ему устроили после его выходки в Белом доме. И теперь, косплея Трампа, предлагает американцам сделку за доллары, конфискованные у России – но даже «за деньги нет» от США, когда речь идёт о национальной безопасности. В западных СМИ на фоне избиения ВСУ – почти что игнор. Боль, разочарование, наркотрипы и слезы в подушку – удел брошенной украинской эскортницы. Остаётся только отчаянно напоминать о себе, привлекая внимание яркими и эпатажными акциями – например, сегодня выкинули из рукава медиа-джокера о якобы попытках покушения на Зеленского, обвинив в этом, естественно KGB. Это, конечно же, фейк. Нашим спецслужбам такой задачи не ставили. Мы же не Моссад какой-нибудь или американская разведка.
Хотя израильские коллеги вобщем-то наглядно показывают, что устранять военно-политическое руководство противоборствующей страны не только можно, но и нужно – эффективно и полезно для дела. И очень гуманно, особенно когда речь идет о террористических угрозах, ведь это позволяет избежать огромных жертв мирного населения. На Украине, например, сейчас появились горячие головы, которые на фоне обвала фронта на полном серьёзе прорабатывают сценарий с применением против России «грязной бомбы» – президент на форуме ПМЭФ и Медведев послали предупреждающие сигналы об этом киевскому режиму и их кураторам не на ровном месте.
Комментарий редакции
Тезисы статьи:
1. Игнорирование Украины на международной арене:
- Зеленский теряет внимание США и Трампа, который избегает встреч с ним на саммитах.
- Конфликт на Ближнем Востоке (Иран-Израиль) вытесняет Украину из новостной повестки.
- США перенаправляют ресурсы (деньги, оружие) на поддержку Израиля, оставляя Украину без поддержки.
2. Успешные атаки РФ на Украину:
- Россия усилила ракетные удары по украинским объектам (Киев, Одесса и др.), повысив точность и эффективность благодаря улучшенной разведке.
- ПВО Украины ослаблено из-за нехватки ракет, вызванной перебоями в поставках от США.
- Американская система ПВО для Украины («незалежный купол») утратила эффективность.
3. Проблемы США с поддержкой двух конфликтов:
- США оказались неспособны одновременно поддерживать высокоинтенсивные конфликты на Украине и Ближнем Востоке.
- Перебои с поставками ракет для ПВО Украины связаны с приоритетами американской национальной безопасности.
4. Отчаяние Зеленского:
- Зеленский воздерживается от публичной критики США, опасаясь последствий.
- Предлагает сделку за конфискованные российские активы, но США отказывают.
- Западные СМИ игнорируют ситуацию на Украине, а Зеленский прибегает к медийным провокациям (фейк о покушении, обвинения КГБ).
5. Израильский опыт и «грязная бомба»:
- Израиль демонстрирует эффективность ликвидации лидеров противника, что считается гуманным для минимизации жертв среди мирного населения.
- На Украине обсуждают радикальные сценарии, включая применение «грязной бомбы» против России.
- Россия (через заявления на ПМЭФ и Медведева) предупреждает Киев и его западных кураторов о последствиях.
Вывод:
Статья рисует картину международной изоляции Украины, где Зеленский теряет поддержку США, отвлеченных конфликтом на Ближнем Востоке. Россия использует ослабление украинской ПВО для усиления атак, а США, растянутые на два фронта, не могут возобновить поставки. Зеленский прибегает к медийным уловкам, чтобы привлечь внимание, но его игнорируют. Упоминание «грязной бомбы» подчеркивает эскалацию напряженности и радикализацию украинской стороны, на что Россия реагирует предупреждениями. Тон статьи саркастический, с явным акцентом на ослабление позиций Украины и её западных союзников.