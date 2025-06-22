В чём смысл жизни? для того что бы ответить на этот вопрос, сначала нужно понять а что такое вообще жизнь? Как и почему она появилась.

Это вторая серия цикла фильмов, в которых мы с вами попытаемся разобраться во всех этих вопросах и понять наконец – в чём смысл жизни?

Первая серия: https://youtu.be/u3vLm-aZRss

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В фильме использованы фрагменты из роликов:

#эпоханедоверия #смысл_жизни #как_появилась_жизнь #генетика #происхождение