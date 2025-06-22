В чём смысл жизни? 2 серия Происхождение жизни
В чём смысл жизни? для того что бы ответить на этот вопрос, сначала нужно понять а что такое вообще жизнь? Как и почему она появилась.
Это вторая серия цикла фильмов, в которых мы с вами попытаемся разобраться во всех этих вопросах и понять наконец – в чём смысл жизни?
Первая серия: https://youtu.be/u3vLm-aZRss
Помощь и поддержка канала приветствуется
на мороженое кидать сюда:
карта сбербанк 4276 4000 4879 3856
поддержать канал на Бусти: https://boosty.to/nedoverye/
поддержать в DonationAlerts https://www.donationalerts.com/r/epoha_nedoveryia
Последние новости и болтовня в телеге тут: https://t.me/epoha_nedoverya
В фильме использованы фрагменты из роликов:
#эпоханедоверия #смысл_жизни #как_появилась_жизнь #генетика #происхождение
Комментарий редакции
Тезисы лекции:
1. Поиск смысла жизни:
- Человечество на протяжении истории пытается понять смысл жизни, создавая тысячи книг, фильмов и философских трудов.
- Одни считают, что смысла нет, жизнь — результат эволюции; другие видят в ней божественное провидение, но оба подхода не дают точного ответа.
2. Научный взгляд и его ограничения:
- Согласно официальной науке, жизнь — результат эволюции, где смысл отсутствует, а после смерти наступает полное забвение.
- Такой подход обесценивает мораль, этику, стимулирует эгоизм и может привести к вымиранию, так как теряется смысл продолжения рода.
3. Цель vs. смысл:
- Продолжение рода — это цель жизни, а не её смысл, подобно тому, как цель машины — ездить, но её смысл — служить человеку.
- Смысл жизни требует чего-то большего, выходящего за рамки материального мира, например, души, Бога или коллективного сознания.
4. Эфир и его роль:
- Эфир, упомянутый в древнегреческих источниках, предшествует появлению материального мира и может быть связан с нематериальным аспектом жизни.
- Если душа, память поколений или общее информационное поле существуют, они могут находиться в эфире — нематериальном пространстве.
5. Происхождение жизни:
- Наука сталкивается с нестыковками, объясняя возникновение жизни, особенно формирование ДНК и РНК.
- Условия для синтеза необходимых молекул (азотистых оснований, рибозы, АТФ) противоречивы, что делает зарождение жизни в воде невозможным.
- Альтернативная гипотеза — «первичная пицца» — предполагает, что жизнь могла зародиться в глинистых лужах у геотермальных источников, где условия более подходящие.
6. Проблемы гипотезы РНК-мира:
- РНК-мир предполагает, что РНК сначала случайно сформировалась, затем появились рибозимы, способные к самокопированию, но это требует множества маловероятных совпадений.
- Рибозимы, созданные искусственно, копируют лишь 95 нуклеотидов в день и быстро разрушаются, в отличие от природных, копирующих до 1500 нуклеотидов в секунду.
- Нет механизма, объясняющего, как РНК могла начать самокопироваться без предварительной записи информации и без АТФ как источника энергии.
7. Электричество и жизнь:
- Электрический заряд в ДНК и РНК играет ключевую роль, позволяя молекулам сохранять структуру и взаимодействовать с ферментами.
- Энергия АТФ, необходимая для реакций в ДНК, передаётся через электрические сигналы, но механизм этого процесса остаётся неясным.
- Электростатическое поле может быть основой для формирования молекул жизни, действуя как шаблон, по которому собираются атомы.
8. Эволюционное программирование:
- Эксперименты, такие как работа Адриана Томпсона, показывают, что эволюционное программирование создаёт эффективные системы, используя «помехи» — электромагнитные поля, которые наука пока не может объяснить.
- Эти поля могут быть связаны с эфиром и влиять на формирование жизни.
9. Душа и эфир:
- Электростатическое поле, возможно, является тем, что древние называли душой или эфиром, а ДНК и РНК — лишь материальными носителями, формирующимися по его шаблону.
- Жизнь, вероятно, зародилась не в молекулах, а в этом поле, которое направляет их сборку.
Вывод:
Лекция поднимает вопрос о смысле жизни, критикуя материалистический подход, который отрицает смысл и ведёт к моральному упадку. Автор предлагает альтернативу, связывая смысл жизни с нематериальным аспектом — эфиром, душой или электромагнитным полем. Научные гипотезы о происхождении жизни, такие как РНК-мир или «первичная пицца», сталкиваются с неразрешимыми противоречиями, особенно в объяснении самокопирования молекул и роли АТФ. Электростатическое поле, управляющее сборкой молекул, может быть ключом к пониманию зарождения жизни, а эфир — той средой, где хранится информация о жизни. Таким образом, смысл жизни может заключаться в соединении материального и нематериального, где душа или эфир придаёт целенаправленность биологическим процессам, а продолжение рода становится не просто целью, но частью более глубокого замысла.