“Очередной фальшак о переписке Гитлера и Сталина”. Е.Ю.Спицын на канале Красная история
Опубликовано на канале Красная история 3 марта 2022 г.
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Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Упоминание переписки Гитлера и Сталина:
- Константин Симонов в своих мемуарах «Глазами человека моего поколения» упомянул о переписке Гитлера и Сталина, ссылаясь на слова маршала Жукова.
- Жуков якобы утверждал, что видел письма Гитлера Сталину и ответы Сталина, которые ему показывал сам Сталин.
- В мемуарах Симонова переписке посвящён лишь один абзац, основанный на интервью с Жуковым от 28 апреля 1965 года.
2. Ошибки в датировке и цензуре:
- Андрей Караулов ошибочно утверждает, что мемуары Симонова вышли в 1979 году и прошли советскую цензуру. На самом деле книга была опубликована в 1988 году, уже в период перестройки.
- Утверждение о прохождении цензуры Главпура в 1979 году неверно, так как Симонов умер в августе 1979 года, а книга писалась в больнице в начале того же года.
3. Содержание предполагаемой переписки:
- Согласно Симонову (со слов Жукова), в начале 1941 года Сталин написал Гитлеру письмо, выражая удивление по поводу концентрации немецких войск в Польше.
- Гитлер ответил, что войска в Польше сосредоточены не против СССР, а для скрытного перевооружения из-за английских бомбардировок Германии. Он якобы заверил Сталина в соблюдении пакта о ненападении.
- Никаких доказательств существования этих писем в архивах нет, и переписка, если и была, не носила дружеского характера, а касалась военных вопросов.
4. Отсутствие документальных подтверждений:
- Переписка не подтверждается архивными документами. Любая официальная переписка между главами государств фиксировалась бы через посольства и наркоматы иностранных дел.
- Воспоминания Жукова, как и любые мемуары, не являются надёжным источником без документального подтверждения.
5. Происхождение фейка:
- Впервые о переписке упомянул советский диссидент Игорь Бунич в книге «Гроза. Кровавые игры диктаторов» (1997), ссылаясь на несуществующую публикацию в журнале ЦК КПСС за 1990 год.
- Фейк был перепечатан в 2003 году в сборнике под редакцией Анатолия Панова, а затем в рецензиях и статьях Елисеевой и Алфеорова (2004).
- В 2005 году американский историк и разведчик Дэвид Мерфи в книге «Что знал Сталин» повторил эту информацию, но отметил отсутствие архивных подтверждений.
- Маршал Язов в 2005 году на конференции в Волгограде зачитал текст якобы письма Гитлера от 14 мая 1941 года, ссылаясь на книгу Панова, что усилило распространение фейка.
6. Распространение фейка:
- В 2006 году Джон Лукас в книге «Июнь 1941 года: Гитлер и Сталин» поддержал версию о переписке, ссылаясь на Мерфи.
- С 2008 года фейк стал восприниматься как достоверный в России и использовался в статьях и книгах (например, Савина, Уткина, Осокина, Саромятникова).
- Андрей Караулов активно распространяет эту информацию, ссылаясь на Симонова, но игнорирует отсутствие доказательств.
7. Критика фейка:
- Евгений Спицын считает утверждения о переписке ложными, так как они не подкреплены документами.
- Он подчёркивает, что даже если письмо существовало, оно не свидетельствует о дружеских отношениях, а лишь отражает дипломатический обмен.
- Историографический анализ показывает, как фейк распространялся через недобросовестные публикации и авторитет известных личностей (например, Язова).
Вывод:
Утверждения о переписке Гитлера и Сталина, особенно о её дружеском характере, являются фейком, не подтверждённым архивными документами. Основой для этих слухов стали мемуары Константина Симонова, записанные со слов Жукова, но они не имеют документального подтверждения и ограничиваются одним эпизодом 1941 года. Фейк активно распространялся с 1997 года через книги и статьи, включая работы Бунича, Панова, Мерфи и других, а также благодаря упоминаниям авторитетных фигур, таких как маршал Язов. Андрей Караулов, ссылаясь на Симонова, продолжает распространять ложную информацию, игнорируя отсутствие доказательств. Евгений Спицын убедительно демонстрирует, что переписка, если и была, носила сугубо дипломатический характер и не подтверждается источниками, а её мифологизация служит для создания ложного образа отношений между Сталиным и Гитлером.