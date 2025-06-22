К некруглой дате 22 июня

По всем расчетам СССР должен был лечь в первом раунде. Четыре танковых группы, подвижная полевая артиллерия, многочисленная и обеспеченная боеприпасами сверхтяжелая артиллерия, подготовленные и способные технически обеспечивать много вылетов в день авиачасти – все это было на стороне противника.

Аэродромы не спали, они не держали темп и конвейер ударов.

Кажущаяся разбросанность ударов “Барбароссы” сама по себе была смертельной – логика Архангельск-Астрахань выводила вермахт к незаменимым для СССР нефтепромыслам. Замена в принципе была у всего, Донбасс-Магнитка/Кемерово. У нефтепромыслов замены не было.

Красная армия к границам не развернута, только необходимый заслон, люди и техника только едут и идут в назначенные районы. В общем ситуация много хуже, чем у только что съеденного немцами победителя предыдущей войны – Франции (французы мобилизовывались и разворачивалась к границам пока убивали Польшу).

Самая большая несправедливость это объявление тех, кто принял первый удар неудачниками и неумехами. Реально им пришлось воевать не в уставных плотностях, с полетевшими к черту с самого начала планами, при неотмобилизованных тылах, в недружественных западных областях, видя отскакивающие от немецких танков 45-мм снаряды. Они были во много худшем положении, чем те, кто наступал на Ржев, оборонялся на Курской дуге или даже под Харьковом в 1942-1943 гг.

Выбора “победить” не было, был выбор “снять стружку” (нанести возможно большие потери), проэксплуатировать частные косяки противника. Подороже продать свою жизнь. Они это в общем и целом смогли. Устроить “Припятскую проблему”, проэксплуатировав косяк с распределением сил в лесисто-болотистой местности, не сдать Львов, дать бой в УРах. Уровские части вообще стали героями дня 22 июня 1941 г. Маленькие бетонные Брестские крепости на границе под шквалом огня. На фото ДОТ в районе Сокаля, участок 1-й танковой группы. Зачастую строящиеся ДОТы были еще без обваловки.

Сильным и одновременно слабым звеном “Барбароссы” были люди, “боевая численность” рот и батальонов, получивших хорошую подготовку. Каждый такой выбитый не потерявшими присутствия духа красноармейцами человек в мышиного цвета униформе был трудновосполнимой и проблемной потерей Германии.

“Делай что должен и будь что будет” – эта стратегия, воплощенная тысячами солдат и командиров, сработала. Стреляй, маневрируй, война это не “балет” и не шаблон. Что дало фору на перманентную мобилизацию, перемещения промышленности и все остальное.