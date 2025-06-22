К некруглой дате 22 июня
К некруглой дате 22 июня
По всем расчетам СССР должен был лечь в первом раунде. Четыре танковых группы, подвижная полевая артиллерия, многочисленная и обеспеченная боеприпасами сверхтяжелая артиллерия, подготовленные и способные технически обеспечивать много вылетов в день авиачасти – все это было на стороне противника.
Аэродромы не спали, они не держали темп и конвейер ударов.
Кажущаяся разбросанность ударов “Барбароссы” сама по себе была смертельной – логика Архангельск-Астрахань выводила вермахт к незаменимым для СССР нефтепромыслам. Замена в принципе была у всего, Донбасс-Магнитка/Кемерово. У нефтепромыслов замены не было.
Красная армия к границам не развернута, только необходимый заслон, люди и техника только едут и идут в назначенные районы. В общем ситуация много хуже, чем у только что съеденного немцами победителя предыдущей войны – Франции (французы мобилизовывались и разворачивалась к границам пока убивали Польшу).
Самая большая несправедливость это объявление тех, кто принял первый удар неудачниками и неумехами. Реально им пришлось воевать не в уставных плотностях, с полетевшими к черту с самого начала планами, при неотмобилизованных тылах, в недружественных западных областях, видя отскакивающие от немецких танков 45-мм снаряды. Они были во много худшем положении, чем те, кто наступал на Ржев, оборонялся на Курской дуге или даже под Харьковом в 1942-1943 гг.
Выбора “победить” не было, был выбор “снять стружку” (нанести возможно большие потери), проэксплуатировать частные косяки противника. Подороже продать свою жизнь. Они это в общем и целом смогли. Устроить “Припятскую проблему”, проэксплуатировав косяк с распределением сил в лесисто-болотистой местности, не сдать Львов, дать бой в УРах. Уровские части вообще стали героями дня 22 июня 1941 г. Маленькие бетонные Брестские крепости на границе под шквалом огня. На фото ДОТ в районе Сокаля, участок 1-й танковой группы. Зачастую строящиеся ДОТы были еще без обваловки.
Сильным и одновременно слабым звеном “Барбароссы” были люди, “боевая численность” рот и батальонов, получивших хорошую подготовку. Каждый такой выбитый не потерявшими присутствия духа красноармейцами человек в мышиного цвета униформе был трудновосполнимой и проблемной потерей Германии.
“Делай что должен и будь что будет” – эта стратегия, воплощенная тысячами солдат и командиров, сработала. Стреляй, маневрируй, война это не “балет” и не шаблон. Что дало фору на перманентную мобилизацию, перемещения промышленности и все остальное.
Комментарий редакции
1. Исходные позиции были крайне невыгодны для СССР:
На момент начала войны Красная армия была не развернута у границ, тыловые службы не мобилизованы, а техника и люди только прибывали на позиции. Сравнивая с Францией 1940 года, советское положение было даже хуже.
2. Преимущество было на стороне Германии:
Вермахт обладал мобильными танковыми группами, организованной авиацией, мощной тяжёлой артиллерией и продуманной логикой наступления (Архангельск–Астрахань, захват нефтепромыслов как критической цели).
3. Советские войска были вынуждены импровизировать:
Планы были разрушены с самого начала. Части воевали не в штатных плотностях, часто враждебная местность, отступающие снаряды, отсутствие подготовки. Тем не менее, стойкость и ловкость позволили воспользоваться локальными ошибками противника.
4. Первый удар требовал особой стойкости:
Назвать встретивших врага "неумехами" несправедливо — им пришлось воевать в худших условиях, чем тем, кто позже защищал Ржев, Курск или Харьков.
5. Важная заслуга – задержка врага:
Припятские болота, Урские укрепрайоны, оборона Львова, отдельные ДОТы и гарнизоны смогли сковать противника, лишив его ритма молниеносной победы, а потери обученных бойцов были чувствительны для Германии.
6. Основная стратегия – делать всё возможное, вопреки обстоятельствам:
Принцип "делай что должен, и будь что будет" оказался действенным. Это дало время для мобилизации, перемещения промышленности и восстановления советского потенциала.
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Вывод:
Статья подчеркивает неоднозначность и уязвимость первых дней войны для советских войск, напоминая о реальных условиях, которые часто игнорируют суждения "задним числом". Неудачи и потери первых сражений — не результат некомпетентности, а следствие объективных обстоятельств и технического превосходства противника. Тем не менее, именно импровизированная стойкость, локальные инициативы, адаптация и способность "продать свою жизнь подороже" дали Советскому Союзу необходимую паузу для мобилизации ресурсов, времени и сил для продолжения борьбы.
Это повествование разрушает иллюзорный исторический образ мгновенной слабости, обращая внимание на достоинство людей, встретивших первые удары войны. Оно напоминает: иногда победа — не в сиюминутном успехе, а в способности действовать достойно на грани поражения, извлекая максимум из невыгодной ситуации.
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Философский вопрос:
Как часто мы в жизни ошибочно оцениваем чью-то "неудачу", не учитывая реальные исходные условия и ценность самого сопротивления? Не является ли подлинная доблесть не в победе над обстоятельствами, а в мужестве быть верным своему делу там, где всё кажется безнадежным? Где, в конце концов, проходит граница между поражением и настоящей победой?