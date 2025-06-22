«Исторический момент» ВС США нанесли предсказуемые удары по Ирану
«Исторический момент»
ВС США нанесли предсказуемые удары по Ирану
В ночь с 21 на 22 июня американские бомбардировщики и ВМС США нанесли удары по трём ядерным объектам Ирана в Исфахане, Фордо и Нетензе. Для удара были задействованы бомбардировщики B-2A и крылатые ракеты BGM-109 Tomahawk, запущенные с подводных лодок.
По заявлениям США, все объекты полностью уничтожены. По заявлениям иранской стороны, к атаке они были готовы, непоправимого ущерба нет. Трамп заявил, что задействованные в атаке силы возвращаются домой.
Как мы писали четыре дня назад, реализован самый очевидный сценарий, Трамп предсказуемо назвал произошедшее «историческим моментом» и призвал Иран к миру. Об ударах были уведомлены не только израильтяне, но и иранцы, которым отдельно было сказано, что «цели сменить режим нет»
Власти США устроили очередное громкое шоу, продемонстрировав потенциальную возможность нанести удар на другом театре военных действий — это в том числе один из способов консолидации американского общества и демонстрации ястребиной решимости. Правда, учитывая трещащие по швам Штаты, едва ли на этот раз американская публика и противники нынешнего владельца Овального кабинета будут удовлетворены увиденным.
По эффекту и подходу повторена атака на Сирию и аэродром Шайрат 7 апреля 2017 года (во время предыдущего срока Трампа). Ярко, громко, много слов, выполненные для галочки обязательства.
️Естественно, в текущих условиях иранцы обязаны отреагировать: властям необходимо будет продемонстрировать возможность ответных ударов и показательной кары.
Вероятными целями станут военные объекты на территории Израиля (на чьих властей вновь возложат всю вину), а также отдельные американские объекты на территории Ирака и Сирии (конечно, сохраняется вероятность огневого поражения объектов на территории других стран Ближнего Востока, но она довольно низка). Собственно, в Ираке часть персонала уже эвакуирована.
❗️На данном этапе развитие конфликта зависит от дальнейших шагов со стороны израильского руководства и желания растягивать противостояние с Тегераном дальше. Моментальный мир едва ли наступит, но с высокой долью вероятности после ответных иранских «ударов возмездия» может прийти небольшая разрядка, когда все стороны объявят о достижении всех поставленных целей.
Иран #Израиль #США
⭐️@rybar
Комментарий редакции
Тезисы статьи:
1. Удары США по Ирану:
- В ночь с 21 на 22 июня 2025 года США нанесли удары по трём ядерным объектам Ирана (Исфахан, Фордо, Нетенз) с использованием бомбардировщиков B-2A и крылатых ракет Tomahawk.
- США заявили об уничтожении объектов, Иран сообщил о готовности к атаке и минимальном ущербе.
2. Заявления сторон:
- Трамп назвал атаку «историческим моментом», призвал Иран к миру и уточнил, что смена режима не является целью.
- Иран и Израиль были заранее уведомлены об ударах.
3. Политический контекст:
- Атака интерпретируется как демонстрация силы США для внутренней консолидации общества и внешней «ястребиной» политики.
- Сравнение с атакой на Сирию в 2017 году: громкое шоу с минимальными последствиями.
4. Ожидаемая реакция Ирана:
- Иран, вероятно, ответит ударами по военным объектам Израиля, а также американским базам в Ираке и Сирии.
- Эвакуация персонала из Ирака уже началась.
5. Перспективы конфликта:
- Эскалация зависит от действий Израиля и желания сторон продолжать противостояние.
- Возможна временная деэскалация после ответных ударов Ирана, если все стороны объявят о достижении целей.
Вывод:
Атака США на ядерные объекты Ирана является предсказуемым и символическим актом, направленным на демонстрацию силы и укрепление внутреннего единства в США. Уведомление сторон и ограниченный ущерб указывают на постановочный характер операции, схожий с действиями администрации Трампа в прошлом. Иран, скорее всего, ответит ограниченными ударами, чтобы сохранить лицо, но конфликт может не перерасти в полномасштабную войну. Дальнейшее развитие событий зависит от действий Израиля и готовности сторон к компромиссу, что может привести к временной разрядке напряжённости.