«Исторический момент»

ВС США нанесли предсказуемые удары по Ирану

В ночь с 21 на 22 июня американские бомбардировщики и ВМС США нанесли удары по трём ядерным объектам Ирана в Исфахане, Фордо и Нетензе. Для удара были задействованы бомбардировщики B-2A и крылатые ракеты BGM-109 Tomahawk, запущенные с подводных лодок.

По заявлениям США, все объекты полностью уничтожены. По заявлениям иранской стороны, к атаке они были готовы, непоправимого ущерба нет. Трамп заявил, что задействованные в атаке силы возвращаются домой.

Как мы писали четыре дня назад, реализован самый очевидный сценарий, Трамп предсказуемо назвал произошедшее «историческим моментом» и призвал Иран к миру. Об ударах были уведомлены не только израильтяне, но и иранцы, которым отдельно было сказано, что «цели сменить режим нет»

Власти США устроили очередное громкое шоу, продемонстрировав потенциальную возможность нанести удар на другом театре военных действий — это в том числе один из способов консолидации американского общества и демонстрации ястребиной решимости. Правда, учитывая трещащие по швам Штаты, едва ли на этот раз американская публика и противники нынешнего владельца Овального кабинета будут удовлетворены увиденным.

По эффекту и подходу повторена атака на Сирию и аэродром Шайрат 7 апреля 2017 года (во время предыдущего срока Трампа). Ярко, громко, много слов, выполненные для галочки обязательства.

️Естественно, в текущих условиях иранцы обязаны отреагировать: властям необходимо будет продемонстрировать возможность ответных ударов и показательной кары.

Вероятными целями станут военные объекты на территории Израиля (на чьих властей вновь возложат всю вину), а также отдельные американские объекты на территории Ирака и Сирии (конечно, сохраняется вероятность огневого поражения объектов на территории других стран Ближнего Востока, но она довольно низка). Собственно, в Ираке часть персонала уже эвакуирована.

❗️На данном этапе развитие конфликта зависит от дальнейших шагов со стороны израильского руководства и желания растягивать противостояние с Тегераном дальше. Моментальный мир едва ли наступит, но с высокой долью вероятности после ответных иранских «ударов возмездия» может прийти небольшая разрядка, когда все стороны объявят о достижении всех поставленных целей.

Иран #Израиль #США

⭐️@rybar

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