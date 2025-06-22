Что скрывается за границами официальной науки. Взгляд учёного. Владимир Селищев
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В этом выпуске мы обсуждаем концепции выходящие за рамки общепринятой науки. Как устроен мир «физики живого» и что такое квантовая медицина доктора Ситько. Почему традиционная медицина не лечит причину болезней. Что такое «солитонные прилипалы» и как они связаны с сглазом. Почему человек — это самый чувствительный прибор. Мы расскажем о замалчиваемых открытиях советских ученых Бартини, Козырева, Ханцеверова, Ситько, Гоча и других. Доктор биологических наук, кандидат технических наук Владимир Константинович Селищев делится собственным опытом в создании биоэнергетических приборов. С гостем беседует Дмитрий Перетолчин.
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Комментарий редакции
1. Критика ограничений официальной науки и медицины
Владимир Селищев и его коллеги, опираясь на свой академический бэкграунд, подчёркивают, что установленные рамки научного знания весьма условны. Особенно критикуется современная медицина, которая, по мнению автора, занимается лишь устранением симптомов, а не исследованием глубинных причин болезней. При этом сама образовательная подготовка медиков, по его словам, страдает от недостатка фундаментальных дисциплин (физики, математики), что ограничивает широту понимания.
2. Концепция "четвёртого уровня квантовой организации"
Звучит идея, что живая материя — это нечто качественно отличное от обычных физических систем. По версии профессора Ситько, на которой основывается и сам Селищев, существует “четвёртый уровень” организации — квантовый уровень жизни, добавляющийся к ядерному, атомному и молекулярному. По мнению изложенного автора, именно на этом уровне возможно переосмысление таких феноменов, как здоровье и болезнь, и даже объяснение "неподконтрольных науке" явлений — сглазов, проклятий и спонтанных излечений, которые интерпретируются, например, как воздействие солитонных квазичастиц в квантовом поле организма.
3. Опыт вненаучной (“альтернативной”) терапии и личная история
Селищев делится своим собственным опытом: после тяжелой аварии и клинической смерти он испытал выздоровление после контакта с экстрасенсом. Скептическое инженерное образование не мешает ему признать, что эффект от неформальных ("полевых") практик оказался для него очевидным и восстановил его здоровье, что радикально изменило его научные и мировоззренческие ориентиры.
4. Технологии поиска (“рамка”, лозоходство), связь с древними и современными практиками
Рассматривается лозаходство и работа с “рамкой” не как суеверие, а как “инструмент” на стыке психофизиологии и не исследованных полей. Приводятся доводы в пользу того, что в особых (идиомоторных) реакциях человека задействованы очень тонкие настройки организма, превращающие его самого в уникальный датчик. Это сравнивается с принципами современной автоматизации и теориями управления.
5. Роль космоса, резонанса и физики живого
Автор указывает на идеи сопряжённости организма с космологическими явлениями — например, на возможность синхронизации частот жизни с реликтовым космическим излучением. Предполагается, что жизнь не случайна, и эволюция связана с фундаментальными законами мироздания.
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Аналитический взгляд и выводы:
В беседе появляется мотив трансграничности знания: наука часто работает в границах, обусловленных историческими и институциональными причинами, в то время как сущность живого (и даже патологические процессы) ускользает от таких упрощённых парадигм. Попытка описать “жизнь” как самостоятельный квантовый феномен парадоксальна и смела — с одной стороны, это напоминает некоторые гипотезы современных биофизиков-теоретиков (например, интеграция квантовых эффектов в описание нервной системы или фотосинтеза), с другой — рискует уйти в область псевдонауки, если не опираться на воспроизводимые данные.
Отдельно заслуживает внимания внимание к индивидуальному опыту: личная трансформация автора после сильных потрясений обесценивает прежний материализм и ставит под сомнение представления о границах науки и веры. Классический научный подход требует воспроизводимости и объективной проверки, однако Селищев признаёт значение внутренней правды переживания (“субъективной истины”) для поиска новых горизонтов знания.
Идея о том, что человек — это главный и уникальный “прибор” для обнаружения тонких реальностей, иллюстрирует одновременно и проблемы познания (“эмоциональный шум”, предвзятость, идеализации), и потенциал человеческого сознания как инструмента исследования. Философски здесь эхо йоги (осознанность, тонкое восприятие) смешивается с инженерной мыслью: всякая система, даже максимально чувствительная, требует дисциплины и внутреннего порядка, чтобы результаты были хоть сколько-то релевантны.
С практической стороны, предложенный взгляд опасен своим соблазном идеализации “альтернативных” практик без элементарной научной верификации. Но, с другой стороны, он напоминает: любое новое знание сначала воспринимается скептически, особенно если оно разрушает старые схемы.
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Открытый вопрос для дальнейших размышлений:
Может ли субъективное переживание и личный опыт служить точкой отсчёта для поиска новой науки о человеке — или же истина должна в конечном итоге быть “вне нас”, подтверждённой всеми доступными методами? И не появится ли дистанция между истинным открытием и массовым признанием всегда там, где новое выходит за старые пределы? Где пролегает эта тонкая грань между поиском подлинного знания и опасной иллюзией — и способны ли мы вообще распознать её изнутри своих убеждений, пока не проверены факты?
С 17:20 (видео) : я это умею и делаю. Давненько. С помощью био-энерго-локаторов первого и второго порядка (так я их называю). Когда их люди видят в моих руках и как они действуют, – они трошки офигевают.
Объяснение этого Селищевым неполно.