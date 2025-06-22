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В этом выпуске мы обсуждаем концепции выходящие за рамки общепринятой науки. Как устроен мир «физики живого» и что такое квантовая медицина доктора Ситько. Почему традиционная медицина не лечит причину болезней. Что такое «солитонные прилипалы» и как они связаны с сглазом. Почему человек — это самый чувствительный прибор. Мы расскажем о замалчиваемых открытиях советских ученых Бартини, Козырева, Ханцеверова, Ситько, Гоча и других. Доктор биологических наук, кандидат технических наук Владимир Константинович Селищев делится собственным опытом в создании биоэнергетических приборов. С гостем беседует Дмитрий Перетолчин.

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