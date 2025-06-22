Андрей Школьников: «Воронья слободка» была обречена
Разговоры про распад мир-системы Pax Americana, уход США из Европы, войну на Ближнем Востоке, остановку экспорта нефти и газа из Персидского залива, противостояние с Китаем набили оскомину. Однако, всё это звенья одной цепи, рассматривать события нужно комплексно, не скатываясь к изолированным раскладам. Элиты США дали Дональду Трампу в конце 2024 г. карт-бланш на очень многое, понимая негативные тренды и невозможность удержать привычную конфигурацию. Именно это он и делает, выступая в роли антикризисного руководителя, разрезая по живому.
Информационное пространство наполнено слухами, предположениями и гипотезами, кто, что, кому сказал, планирует, тайно сделал и т.д. Не нужно тратить время и нервы на эти гадания, когда об истинном положении и раскладах знает всего несколько человек на планете, а часто окончательное решение вообще ещё не принято, очень странно звучат заявления «анонимов» об инсайдах. В роли источников таких «озарений» выступают сознательные манипуляции и неуёмные фантазии городских сумасшедших с синдромом Мюнхгаузена. Чушь полная, но как рассказывают.
В то же время движение рыбы в глубине отражается на поверхности, особенно если знать куда и когда смотреть. Когда начался текущий раунд противостояния Израиля и Ирана, ни о каком быстром разгроме персов и превосходстве евреев речи не шло, ключевым был вопрос – разрушение добычных комплексов Персидского залива произойдёт в этом такте или будет перемирие, промежуточное замирение, чтобы через несколько месяцев начать заново, но уже на более высокой степени интенсивности.
В настоящее время ситуация находится в точке выбора, несмотря на все провокации Иран ограничивается принципом взаимности, не повышая уровень конфронтации, лишь принимая ставку. Он прекрасно понимает, что в затяжном противостоянии и обмене ударами время будет работать на него. Постепенным снижением интенсивности и важности целей он будет вести к перемирию. Сейчас всё упирается во временные ограничения США. Готовы ли они и выгодно ли им снять напряжение, перенеся блокировку Персидского залива на полгода-год, или душить Китай и Европу, лишив их энергии, нужно начинать сейчас.
По первым дням стало понятно – Израиль один не вывезет, основной его эффект идёт не от ракет, а от работы агентов, шпионов и диверсантов, вынужденных перейти к открытым действиям. Последнее их обрекает на скорый провал, поимку и/или уничтожение, при активных действиях ловить легко, особенно когда пути отступления перекрыты. Успехи первых дней довольно быстро сменятся разменом ударов, где баланс будет в пользу персов.
Переброска авиазаправщиков и флотов из США могут быть как подготовкой прямого участия, так и элементом психологического давления. Возможно решение не принято до сих пор или принимается именно в данный момент, но это не принципиально – оба берега залива по планам США должны быть разбомблены. Если Иран не будет повышать ставки, это сделают за него, если не в этом такте, то в следующем. С осени 2023 г. США и Израиль раздувают огонь в регионе, раз за разом отказываясь договариваться, повышая требования и уровень напряжения.
В отношении будущих неизбежных потерь – все прекрасно понимают, что имеющиеся флотилии авианосных групп не имеют будущего, они перешли в разряд «расходной техники». В силу гиперзвуковой революции, морального и физического старения, отсутствия ресурсов для поддержания, исчезновения перспектив для применения и др. большую часть флота США в среднесрочной перспективе нужно будет списывать и утилизировать. Далее возникает резонный вопрос о целесообразности «умерли своей смертью».
Вот и идут флоты к Персидскому заливу, чтобы принести пользу, одни получат опыт в преддверии противостояния с Китаем, проведут стрельбы, разнеся персидский и арабский берега, ну а погибшие станут героями и поводом для повышения ставок.
И, да, Персидский залив – современная «воронья слободка», он обречён, Иран настойчиво толкают не просто к блокировке Ормузского пролива, а к уничтожению нефтегазовых комплексов соседей, а если нет, то США будут бить сами…
Теги события:
ближний восток pax americana миропорядок кризис иран израиль война энергетикаАндрей Школьников
Комментарий редакции
Тезисы статьи:
1. Глобальный контекст и роль США:
- Мир-система Pax Americana находится в кризисе, США теряют влияние в Европе и сталкиваются с противостоянием с Китаем.
- Дональд Трамп получил карт-бланш от элит США в конце 2024 года для радикальных действий в роли антикризисного руководителя.
2. Информационный шум:
- Информационное пространство переполнено слухами и манипуляциями, но реальные планы известны лишь узкому кругу лиц.
- Утверждения об «инсайдах» часто являются вымыслом или сознательной дезинформацией.
3. Конфликт в Персидском заливе:
- Противостояние Израиля и Ирана не предполагает быстрого разгрома Ирана; ключевой вопрос — разрушение нефтегазовых комплексов залива сейчас или позже.
- Иран действует по принципу взаимности, избегая эскалации, рассчитывая на затяжной конфликт, который играет ему на руку.
- Израиль полагается на агентов и диверсантов, но их успехи временны, так как они быстро обнаруживаются.
4. Роль США в конфликте:
- Переброска американских сил (авиазаправщики, флот) может быть как подготовкой к прямому участию, так и психологическим давлением.
- США и Израиль с осени 2023 года намеренно эскалируют конфликт, отказываясь от переговоров.
- Оба берега Персидского залива (Иран и арабские страны) по планам США должны быть атакованы, если не сейчас, то в ближайшем будущем.
5. Устаревший флот США:
- Американские авианосные группы морально и физически устарели, став «расходной техникой» из-за гиперзвуковых технологий и других факторов.
- Флот направляется к Персидскому заливу для «последней миссии»: нанесение ударов, получение боевого опыта и, возможно, героическая гибель для оправдания дальнейшей эскалации.
6. Судьба Персидского залива:
- Регион сравнивается с «Вороньей слободкой» — обречён на разрушение.
- Иран подталкивают к блокировке Ормузского пролива и уничтожению нефтегазовой инфраструктуры соседей, но, если он не сделает этого, США сами нанесут удары.
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Очень Хорошая(Реальная)Аналитика – 100% +++ !!!
(Полностью СОГЛАСЕН с написанным)
= Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 22-6-25