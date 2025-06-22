Разговоры про распад мир-системы Pax Americana, уход США из Европы, войну на Ближнем Востоке, остановку экспорта нефти и газа из Персидского залива, противостояние с Китаем набили оскомину. Однако, всё это звенья одной цепи, рассматривать события нужно комплексно, не скатываясь к изолированным раскладам. Элиты США дали Дональду Трампу в конце 2024 г. карт-бланш на очень многое, понимая негативные тренды и невозможность удержать привычную конфигурацию. Именно это он и делает, выступая в роли антикризисного руководителя, разрезая по живому.

Информационное пространство наполнено слухами, предположениями и гипотезами, кто, что, кому сказал, планирует, тайно сделал и т.д. Не нужно тратить время и нервы на эти гадания, когда об истинном положении и раскладах знает всего несколько человек на планете, а часто окончательное решение вообще ещё не принято, очень странно звучат заявления «анонимов» об инсайдах. В роли источников таких «озарений» выступают сознательные манипуляции и неуёмные фантазии городских сумасшедших с синдромом Мюнхгаузена. Чушь полная, но как рассказывают.

В то же время движение рыбы в глубине отражается на поверхности, особенно если знать куда и когда смотреть. Когда начался текущий раунд противостояния Израиля и Ирана, ни о каком быстром разгроме персов и превосходстве евреев речи не шло, ключевым был вопрос – разрушение добычных комплексов Персидского залива произойдёт в этом такте или будет перемирие, промежуточное замирение, чтобы через несколько месяцев начать заново, но уже на более высокой степени интенсивности.

В настоящее время ситуация находится в точке выбора, несмотря на все провокации Иран ограничивается принципом взаимности, не повышая уровень конфронтации, лишь принимая ставку. Он прекрасно понимает, что в затяжном противостоянии и обмене ударами время будет работать на него. Постепенным снижением интенсивности и важности целей он будет вести к перемирию. Сейчас всё упирается во временные ограничения США. Готовы ли они и выгодно ли им снять напряжение, перенеся блокировку Персидского залива на полгода-год, или душить Китай и Европу, лишив их энергии, нужно начинать сейчас.

По первым дням стало понятно – Израиль один не вывезет, основной его эффект идёт не от ракет, а от работы агентов, шпионов и диверсантов, вынужденных перейти к открытым действиям. Последнее их обрекает на скорый провал, поимку и/или уничтожение, при активных действиях ловить легко, особенно когда пути отступления перекрыты. Успехи первых дней довольно быстро сменятся разменом ударов, где баланс будет в пользу персов.

Переброска авиазаправщиков и флотов из США могут быть как подготовкой прямого участия, так и элементом психологического давления. Возможно решение не принято до сих пор или принимается именно в данный момент, но это не принципиально – оба берега залива по планам США должны быть разбомблены. Если Иран не будет повышать ставки, это сделают за него, если не в этом такте, то в следующем. С осени 2023 г. США и Израиль раздувают огонь в регионе, раз за разом отказываясь договариваться, повышая требования и уровень напряжения.

В отношении будущих неизбежных потерь – все прекрасно понимают, что имеющиеся флотилии авианосных групп не имеют будущего, они перешли в разряд «расходной техники». В силу гиперзвуковой революции, морального и физического старения, отсутствия ресурсов для поддержания, исчезновения перспектив для применения и др. большую часть флота США в среднесрочной перспективе нужно будет списывать и утилизировать. Далее возникает резонный вопрос о целесообразности «умерли своей смертью».

Вот и идут флоты к Персидскому заливу, чтобы принести пользу, одни получат опыт в преддверии противостояния с Китаем, проведут стрельбы, разнеся персидский и арабский берега, ну а погибшие станут героями и поводом для повышения ставок.

И, да, Персидский залив – современная «воронья слободка», он обречён, Иран настойчиво толкают не просто к блокировке Ормузского пролива, а к уничтожению нефтегазовых комплексов соседей, а если нет, то США будут бить сами…

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