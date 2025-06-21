Запретная история, только похожая на сказку
Запретная история, только похожая на сказку.
Если есть возможность и желание поддержать автора канала, это можно сделать здесь: https://yoomoney.ru/to/4100116592555073
и здесь, карта Сбера: 5336690111152924. Причем это никого ни к чему не обязывает. Сердечная благодарность тем, кто считает, что мой труд чего-то стоит.
Комментарий редакции
Тезисы лекции:
1. Искажение истории:
- Период сталинского социализма подвергается искажению и принижению, как в России, так и за её пределами.
- Во всём мире навязывается единая версия истории, отбрасывающая альтернативные взгляды, несмотря на их необъяснимость.
2. Вопросы к официальной истории:
- Автор с детства задавал вопросы об аномалиях в исторических повествованиях, например, почему на Руси строили деревянные дома, а в Греции и Риме — каменные.
- Учителя не могли дать логичных ответов, что вызывало сомнения в правдивости официальной истории.
- Примеры: нелогичность строительства при Петре I, странная военная форма (белые колготки, лосины), отсутствие маскировки в войнах, нелепые результаты войн.
3. Христианизация и реформы Петра I:
- Христианство насаждалось насильственно с 980 года, но якобы безуспешно до реформ Петра I.
- Высказывается гипотеза, что христианство и картофель могли быть привнесены Петром I, а датировки событий неверны.
- До Петра I крупных войн на Руси не было, за исключением мифического татаро-монгольского ига.
4. Фальсификация истории Романовыми:
- Романовы (Кошкины, Юрьевы, Захарьины) пришли к власти в 1613 году и начали масштабную фальсификацию истории.
- Царь Алексей Михайлович изымал древние хроники из монастырей для их переписывания.
- Фёдор Алексеевич уничтожил разрядные книги, чтобы скрыть незнатное происхождение Романовых и их незаконное пребывание на троне.
- Романовы связаны с ромейской (христианской) религией, что помогло им узаконить власть.
5. Великая Тартария:
- Россия была частью огромной общности — Великой Тартарии, название которой автор считает чуждым и навязанным англосаксами.
- Тартария включала территории Западной Европы и Юго-Западной Азии, которые отделились из-за природного катаклизма.
- После катаклизма выжили два клана: Романовы (Гольштейн-Готторп-Романовы) в России и правящие элиты в Западной Европе (Британия).
6. Архитектура и технологии Тартарии:
- Храмы Тартарии выполняли функции связи, лечения, образования и духовных практик, используя технологии объёмных резонаторов.
- Здания строились не для эстетики, а для создания сверхъестественных свойств (аналогично музыкальным инструментам).
- Эти технологии были утрачены после катаклизма и захвата власти Романовыми.
7. Экологическая катастрофа (1810–1816):
- Масштабный катаклизм изменил климат, уничтожил территории Тартарии, вызвал наводнения и опустынил Среднюю Азию и Сахару.
- Храмовые комплексы разрушились, здания были засыпаны грунтом, технологии утрачены.
- Появились болезни (рак), парики из-за выпадения волос, метеорология как наука.
8. Романовы и Гольштейн-Готторп-Романовы:
- С 1762 года Романовы стали Гольштейн-Готторп-Романовыми после пресечения прямой линии наследования.
- Пётр III (Гольштейн-Готторпский) стал родоначальником новой династии.
9. Силы G и N:
- Сила G (Романовы/Гольштейн-Готторп): захватила власть в России, подчинила храмовые комплексы, фальсифицировала историю.
- Сила N (Западная Европа): использовала колониальные богатства для манипуляций, войн и подкупа.
- В 1780–1810 годах силы G и N боролись с Тартарией (восстание Пугачёва, российско-турецкие войны).
- После катаклизма силы G и N объединились для зачистки Тартарии, включая поход Кутузова (1812).
10. Уничтожение технологий:
- Силы G и N уничтожали специалистов и документы, связанные с технологиями Тартарии (инквизиция на Западе, церковная реформа в России).
- Храмы утратили «волшебные» свойства, здания засыпались грунтом, технологии кирпича и железа были утрачены.
- Крепостное право введено из-за ухудшения земель после катаклизма.
11. Индустриализация и борьба сил (1855–1914):
- Силы G и N вели войны (Крымская, франко-прусская), но перешли к «мягкой силе» (декабристы, революционеры).
- Сила N сосредоточила финансовый капитал и создала подводные кабели для связи.
- В 1875–1914 годах начался промышленный рост, восстановление технологий (геополимерный бетон, энергоустановки).
- Бесплатные энергоустановки уничтожались в пользу коммерческих электрогенераторов и газовых установок.
12. Революция и Сталин:
- Сила N организовала революцию 1917 года, уничтожив силу G и разделив земли бывшей империи.
- Сталин (сила N') изменил доктрину, начав индустриализацию и возрождение русской силы, что противоречило планам силы N.
- Сталин, возможно, получил тайные знания от староверов в ссылке (Путарана).
- После смерти Ленина (1924) Сталин устранил сторонников сил G и N, начав масштабную индустриализацию.
13. После Сталина (1953–1991):
- После отравления Сталина сила N вернула контроль, внедрив доктрину разделения СССР.
- Постановление 1953 года об устранении «излишеств» в архитектуре символизировало отказ от технологий Тартарии.
- СССР распался в 1991 году, ресурсы выкачивались, экономика интегрировалась в мировую.
- Архитектура Тартарии стала музейным экспонатом, а духовность возрождалась как традиция.
14. Современность:
- Экономика привязана к нефти и газу, что вызывает войны.
- История переписана, многие события скрыты или искажены.
Вывод:Лекция представляет альтернативную версию мировой истории, основанную на гипотезе о Великой Тартарии — высокоразвитой цивилизации, чьи технологии и архитектура были утрачены из-за природного катаклизма и действий правящих элит (сил G и N). Романовы, а позже Гольштейн-Готторп-Романовы, фальсифицировали историю, уничтожив следы Тартарии и её технологий. Сталин временно возродил «русскую силу», но после его смерти Запад (сила N) восстановил контроль, разделив СССР и интегрировав его в мировую экономику. Современный мир, по мнению автора, живёт на остатках этих событий, не осознавая истинного значения утраченных технологий и истории. Лектор призывает к осмыслению и обещает продолжение с доказательствами.