Все будет очень неожиданно
Комментарий редакции
Тезисы лекции:
1. Церебральный сортинг и порог перколяции:
- Церебральный сортинг основан на математической модели, связанной с порогом перколяции, описывающей возникновение глобальной связанности.
- Проблема перколяции была поставлена в 1894 году Вольсоном Вудом: какова пропорция чёрных и белых шариков в ящике, чтобы возник непрерывный контакт (например, белых шариков) от стенки до стенки.
- Порог перколяции — ключевое понятие, применимое в математике, химии и социальных процессах, включая церебральный сортинг.
2. Глобальная связанность:
- Простые явления, не декларируемые явно, могут привести к внезапному возникновению глобальной связанности между людьми, объединёнными общими идеями или недовольством.
- Эта связанность может радикально изменить существующую систему, как это произошло при распаде СССР.
3. Пример распада СССР:
- Распад Советского Союза — классический пример прохождения порога перколяции (в 1989–1990 гг.).
- Действия, такие как кампания Андропова по выявлению «нарушителей» в рабочее время, создали провокационные условия, способствовавшие развалу системы.
- Казалось бы, незначительные события привели к масштабным последствиям, подобно карточному домику.
4. Современный контекст:
- Сегодня порог перколяции связан с общественным недовольством, вызванным социальной стратификацией, противоречащей существованию государства.
- Интернет и системы оповещения ускоряют достижение порога перколяции, делая социальные изменения стремительными и трудно предсказуемыми.
- Старые подходы к пониманию революций и переворотов устарели, так как технологии изменили динамику социальных процессов.
5. Технология выявления:
- Предлагается технология для выявления людей, способных или неспособных поддерживать стабильность системы, чтобы предотвратить перколяционные изменения.
- Глобальная связанность может возникнуть неожиданно, основываясь на «молчаливом согласии» людей, что приводит к замене одной системы на другую.
6. Роль индивидуальных мыслей:
- Основная проблема — не в действиях, а в скрытых мыслях людей, которые никто не видит.
- Когда мысли становятся схожими, достигается порог перколяции, и микродействия превращаются в глобальные процессы, которые сложно предсказать.
7. Непредсказуемость и предсказуемость:
- Все события предсказуемы, но вопрос в том, за сколько времени и какими методами.
- Неведение о происходящем в сознании людей может быть источником «счастья», так как знание этих процессов может вызывать тревогу.
Вывод:
Церебральный сортинг в ближайшем будущем может быть запущен через достижение порога перколяции, когда скрытые мысли и недовольство людей синхронизируются, создавая глобальную связанность. Эта связанность способна неожиданно и стремительно изменить социальную систему, как это произошло при распаде СССР. Современные технологии, особенно интернет, ускоряют этот процесс, делая его менее предсказуемым по старым моделям. Для предотвращения таких изменений предлагается технология выявления ключевых индивидов, но основная сложность заключается в незаметности и непредсказуемости коллективных мыслей, которые могут привести к радикальным переменам.
“Глобальная связанность может возникнуть неожиданно” ну в СССР перколяция)) возникла неслучайно, работа по подбору ключей к русской психике велась столетиями и никогда не останавливалась, а после ВОВ это стало научной дисциплиной, направлением науки в США. А так перколяция)) велась со всех направлений, изнутри и снаружи.