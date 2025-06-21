Урок №291. 22 июня: день, когда молчать нельзя!
Бесов трясет трясучая круглый год — при виде креста и красной советской звезды. Но такое ощущение, что в промежуток между 9 мая и 22 июня, у них еще и обострение начинается.
В 1945 году советские солдаты установили советский флаг над Рейхстагом, а в мае 2025 года в Берлине установили запрет на демонстрацию советской символики и российских флагов на территории мемориальных комплексов и в их окрестностях. Флаги освободителей — теперь экстремистские. В последних числах мая во Львове демонтировали колонны на входе на Холм Славы — в честь воинов Красной Армии, спасших мир от нацизма.
Некоторое время в России, обитали люди, публично страдавшие в преддверии праздника 9 Мая. Многие из них были представителями творческой интеллигенции. Из года в год они пытались свести День Победы ко дню, как они это называли, «скорби», в который «всем надо просто помолчать». Ах, как бы они были довольны, если б с 9 Мая по 22 июня по всей России царила гробовая тишина!
Но во все времена, во все эпохи и о великих победах, и даже о великих поражениях люди — говорили. Наши предки не скрыли этого от нас! Это, в конце концов, обязанность: говорить. Да это долг — вспомнить о погибших вслух, рассказать, как они воевали, как побеждали, как умирали!
Комментарий редакции
Тезисы выпуска:
1. Ответственность за развал СССР: Автор считает, что советский народ сам допустил развал Советского Союза, поддавшись влиянию западной пропаганды, осуждая свое прошлое и веря «белым европейским господам», которые, по его мнению, не раскаиваются в гибели 27 миллионов советских граждан во Второй мировой войне.
2. Долг памяти о войне: Молчание о Великой Отечественной войне недопустимо. Вспоминать погибших, рассказывать о их подвигах и победах — это долг живых. Автор критикует попытки свести День Победы к молчанию или скорби, считая это искажением памяти.
3. Десакрализация советской памяти на Западе и в бывших республиках СССР:
- В Львове (Украина) демонтировали памятники советским воинам и провели эксгумацию их захоронений, что автор считает надругательством над памятью героев, таких как Михаил Лиховид, украинец, герой Советского Союза.
- В Польше замалчивают роль Красной армии в освобождении Освенцима, приписывая заслугу армии США, а Россию не приглашают на памятные мероприятия.
- В Германии запретили советскую символику на мемориалах, что автор расценивает как признание флагов освободителей «экстремистскими».
4. Критика антисоветских настроений в России:
- Автор осуждает российских либералов и некоторых националистов, которые, по его мнению, пытаются принизить значение Победы, Советского Союза и Сталина, требуя покаяния за советское прошлое.
- Он считает, что в России до сих пор существуют силы, которые порочат советскую эпоху, называя Сталина «кровавым диктатором», хотя именно он настоял на справедливом суде над нацистами.
5. Личный опыт и примеры:
- Автор приводит истории своих дедов, ветеранов войны, которые не молчали о своих переживаниях, а рассказывали о войне, передавая память потомкам.
- Упоминаются современные герои, такие как Александр Захарченко и Арсен Павлов, которые также охотно делились опытом боевых действий.
6. Советская победа как основа идентичности:
- Победа в 1945 году неразрывно связана с Советским Союзом, его системой и лидерами (Сталин, Ленин). Отрицание советского наследия, по мнению автора, равносильно отрицанию Победы.
- Автор призывает ставить памятники советским героям (Сталину, Жукову, Берии и др.), считая это долгом перед предками.
7. Международная поддержка и русофобия:
- Страны глобального Юга (Китай, КНДР, Куба и др.) поддерживают Россию, в отличие от Европы, которая, по мнению автора, погрязла в русофобии и неонацизме.
- Автор высмеивает попытки приписать Гитлеру «левачество» или уравнять его со Сталиным, считая это ложной риторикой Запада.
8. Борьба с ложью: Вранье о войне и советской истории распространяется не только за рубежом, но и в России. Автор призывает активно противостоять этой лжи, сохраняя правду о Победе.
Вывод:
Автор выпуска выражает глубокую обеспокоенность попытками искажения исторической памяти о Великой Отечественной войне и Советском Союзе как в России, так и за рубежом. Он считает, что замалчивание или очернение советского прошлого — это предательство памяти героев, которые ценой жизни спасли мир от нацизма. Основной акцент делается на необходимости активного противодействия лжи, сохранения советской идентичности как основы Победы и передачи правды о войне будущим поколениям. Молчание, по мнению автора, равносильно утрате исторической правды, а гордость за советское наследие — это долг каждого, кто несет «кровь победителей».
Завтра. И опять – воскресенье.