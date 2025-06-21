Бесов трясет трясучая круглый год — при виде креста и красной советской звезды. Но такое ощущение, что в промежуток между 9 мая и 22 июня, у них еще и обострение начинается.

В 1945 году советские солдаты установили советский флаг над Рейхстагом, а в мае 2025 года в Берлине установили запрет на демонстрацию советской символики и российских флагов на территории мемориальных комплексов и в их окрестностях. Флаги освободителей — теперь экстремистские. В последних числах мая во Львове демонтировали колонны на входе на Холм Славы — в честь воинов Красной Армии, спасших мир от нацизма.

Некоторое время в России, обитали люди, публично страдавшие в преддверии праздника 9 Мая. Многие из них были представителями творческой интеллигенции. Из года в год они пытались свести День Победы ко дню, как они это называли, «скорби», в который «всем надо просто помолчать». Ах, как бы они были довольны, если б с 9 Мая по 22 июня по всей России царила гробовая тишина!

Но во все времена, во все эпохи и о великих победах, и даже о великих поражениях люди — говорили. Наши предки не скрыли этого от нас! Это, в конце концов, обязанность: говорить. Да это долг — вспомнить о погибших вслух, рассказать, как они воевали, как побеждали, как умирали!