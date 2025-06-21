

Александр Трифонович Твардовский был одним из самых издаваемых литераторов в СССР. Его деятельность отмечена семью орденами и множеством государственных премий. Поэма Твардовского «Василий Теркин» завоевала сердца читателей, а его многолетняя работа в «Новом мире» позволила многим литературным произведениям, печать которых казалась немыслимой в то время, появиться на страницах журнала.

Какие отношения у Твардовского были с отцом? Почему Александр Трифонович не закончил школу? Что писатель подразумевал под термином «незнаменитая война»? Кто придумал Василия Теркина? Какие произведения были напечатаны благодаря Твардовскому? Как закончилась литературная карьера Твардовского?

Рассказывает Юрий Бит-Юнан – доктор филологических наук, доцент кафедры литературной критики Российского государственного гуманитарного университета и кафедры управления культурной политикой Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

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Таймкоды:

00:00 Твардовский. До и после Теркина

01:12 Как родные края и семья повлияли на творчество Твардовского?

04:52 Первая публикация и раннее творчество. Кем были учителя Твардовского?

07:45 Прочный брак и поддержка жены

09:20 «Страна Муравия» – сильный поэтический текст

12:30 Советско-финляндская война и советская поэзия Твардовского

15:01 История Василия Теркина и поэма «Дом у дороги»

18:39 Работа в журнале «Новый мир» и дальнейшая судьба Теркина

25:48 Процесс Синявского и Даниэля

26:56 Пражская весна и публикация в антисоветском журнале

28:51 Последние годы жизни писателя и память о нем