Религия, язычество и Ведическая культура. Коренные отличия
Алексей Орлов, Алексей Щербаков
Религия, язычество и Ведическая культура. Коренные отличия
Ответы на вопросы слушателей.
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#алексейорлов #Религия #язычество #Ведическаякультура #алексейщербаков
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Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Определение религии:
- Религия (от "ра" — повтор, "лига" — связь) — повторная связь человека с высшими силами через посредников.
- Характеризуется догматами, культами, уставами, иерархией (паства, пастыри, высшие пастыри).
- Религии искусственно созданы людьми, делятся на секты, основаны на писаниях, не подтверждённых божественным авторством.
- Служат прикрытием экономических интересов, разделяют людей на хозяев и подчинённых.
- Присутствует наказание за неисполнение догматов и вера в загробный мир, зависящий от соблюдения уставов.
2. Язычество:
- Часто ошибочно называют древнейшей религией славян, но это не религия, а искажённое восприятие родовой связи.
- Современное неоязычество — реконструкция, смешанная с религиозными элементами (поклонение, просьбы, жертвоприношения).
- Исторически язычество возникало в условиях катаклизмов, когда требовались строгие правила для выживания.
- Содержит элементы взаимодействия с духами и природой, но часто сводится к упрощённым ритуалам и догматам.
- Неоязычество критикуется как искусственно созданное, основанное на летописях, написанных не славянами.
3. Ведическая культура:
- Основана на Веде (вселенской мудрости), предполагает ведание мира без догматов.
- Принимает мир таким, какой он есть, без отторжения неизвестного, включает связь с родом небесным и земным.
- Боги — не абстрактные сущности, а вышние предки, с которыми связь не требует посредников.
- Главный принцип — жить по совести, в ладу с природой, исполнять предназначение во благо рода.
- Отсутствуют запреты, ритуалы минимальны и служат для настройки на связь с вышним миром.
- Включает уровни: физический (выживание), душевный, осмысленный и божественный.
4. Исторические аспекты:
- Ведическая культура — изначальная вера первопредков, пришедших с других "земель" (планет), не созданная людьми.
- Язычество возникло как упрощённая форма в условиях катаклизмов, с догматами для выживания.
- Религии появились позже, когда народы были на грани вымирания, или как результат работы "корректировщиков" (например, Яхве), создавших условия для проверки людей.
5. Связь с индуистскими текстами:
- Индуизм — упрощённая форма ведической культуры, принесённая предками в Индию, но искажённая местными условиями и догматами.
- Индийские тексты (веды) — это ведописанная форма, далёкая от живой Веды, с элементами религии (обряды, посредники).
- Использование этих текстов без учёта местных условий ведёт к фанатизму и неприменимости (пример с домом на севере).
6. Конфликт и синтез:
- Конфликты возникают из-за догматов, присущих религиям и неоязычеству, где есть конкуренция и борьба за авторитет.
- Ведическая культура не конфликтует, так как принимает всё сущее и делает выводы на основе опыта и совести.
- Синтез возможен, если люди откажутся от догматов и начнут жить по совести, но пока большинство остаются на уровне "смердов".
7. Ответы на вопросы слушателей:
- Атеизм как религия: Атеизм имеет признаки религии (авторитеты, догматы, отторжение иного), но отрицает божественное.
- Числобог: В язычестве — хранитель времени и порядка; в ведической культуре — институт, следящий за гармонией мироздания.
- Русские сказки: Содержат элементы Веды, но требуют правильной расшифровки, зависящей от уровня ведания.
- Ведическая культура в странах: Пока ни одна страна не живёт по ведической культуре, так как люди находятся на уровне "смердов", нуждающихся в догмах.
- Перевод знаний: Перевод в научный язык начат (Пыжиков, Жарникова), но ограничен искажёнными источниками. Нужна живая Веда, а не догматы.
- Артефакты: НСР не занимается исследованиями, а доносит информацию, иногда общаясь с исследователями.
- Путь к ведической культуре: Начать с отказа от догматов, проверки знаний жизнью и поиска живой Веды.
- Книги о богах: Запрещены в РФ, но содержат слово "веда". Нужно брать основы и проверять их в жизни.
- Инглиизм/ведизм для потомков Золотой Орды: Ведическая культура универсальна, так как изначальна для всех народов.
- Возвращение веры: Ведическая вера никуда не исчезала, её восстановление зависит от действий людей, живущих по совести.
- Происхождение богов: Боги — вышние сущности рода небесного, их появление связано с созданием мироздания (подробности на семинарах).
…P r i v e t…
Ведическую Культуру ВЕРНИте И – Нормально ЖИВИте !
* ВСЕ религии – в Музеи СДАЙте И – их Забывайте !
* ВСЕ,т.н.”святые” книги(“чьИХ”…)- ТАМже ОСТАВЬте!
* и ПРО нИХ – НЕ говорите,НЕ читайте и НЕ мовте!
…от религиозных ДОГМатов – Сознания Очищай’те !
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- Прочтя Подобное:НЕ “верещи’те” – и НЕ хулите!
- от РЕЛИГИОЗНОГО–МРАКоБЕСия – Себя Очисти’те!
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“паранжи”==НИКi cнимайте И рассуждайте…
= Валерий Бондарик.Эдмонтон. Канада. 21-6-25