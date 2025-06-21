Послевоенные регулярные снижения цен стали одним из наиболее ярких аргументов в пользу Сталинской экономической модели, которая позволила не только подготовить страну к войне, но и быстро улучшить жизнь после её окончания. Но именно сам экономический механизм снижения цен известен гораздо меньше. В этом ролике разбираем, как технически удалось обеспечить удешевление производства, при чём тут хозрасчет и денежная реформа.

Ссылки:

Сафронов А.В., Пивоваров Н.Ю. – А. Н. Косыгин — министр финансов: борьба за жесткие бюджетные ограничения в послевоенной экономике СССР https://disk.yandex.ru/i/mXhGK_Qs7V4sYA

Великая Отечественная война. Юбилейный статистический сборник: Стат. сб./Росстат. — М., 2020. https://disk.yandex.ru/d/0JGkbESqEfDW2A

Денежная реформа 1947 года в документах: подготовка, проведение и оценка результатов. https://disk.yandex.ru/i/bHFyplElrZ_rbg

История ценообразования в СССР. Документы и материалы. Т. 3. 1941-1955 гг. 1975 https://disk.yandex.ru/d/nKoC_ERpUQCmrw

Сборник документов «Советская жизнь. 1945-1953 гг.» М.: РОССПЭН, 2003 https://disk.yandex.ru/i/5VHl8UhQR7POEg

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