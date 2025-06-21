Исторический бред – эффективная подрывная политтехнология. Антифейк 19.06.2025
В программе "АнтиФейк" на Первом канале о том, что бредовые заявления на исторические темы ("укры выкопали Черное море", "грузины первый европейский народ", "казахи создали российскую государственность") – это эффективная подрывная политтехнология, направленная на стравливание народов, разжигание межнациональной ненависти.
Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Фейковая информация о происхождении Москвы:
- Утверждается, что в 1088 году Москвой якобы правил казахский правитель Осад Москвао, в честь которого назван город. Это представлено как сенсационная информация, основанная на исследованиях казахстанского ученого Мекемта Смирзахмета.
- Официальные российские историки якобы скрывают эту информацию в секретных архивах ФСБ.
2. Эмоциональный характер фейков:
- Фейковый контент рассчитан на эмоциональное восприятие, особенно молодежи, которая стремится к значимости и интересуется «секретной» информацией.
- Такие нарративы используют клиповое мышление, создавая шокирующие истории без исторической основы.
3. Националистическая направленность:
- Видеоролик, распространяющий миф об Осаде Москвао, размещен на аккаунте с националистическим уклоном, который продвигает превосходство казахов и принижение роли России.
- Подобные мифы активно циркулируют в казахстанских интернет-СМИ с 2016–2018 годов, ссылаясь на авторитетных ученых, таких как Мекемта Смирзахмет.
4. Сравнение с другими странами:
- Аналогичные технологии подстрекательства к национализму применялись на Украине (например, мифы о выкопанном Черном море или украинских фараонах).
- В других постсоветских странах (Грузия, Киргизия) также распространяются мифы о древности и исключительности местных народов.
5. Опасность мифов для общества:
- Такие нарративы разжигают межнациональную рознь, подрывают дружбу народов и угрожают государственной безопасности.
- Молодежь, не обладая сложившейся картиной мира, особенно восприимчива к подобным идеям, что усиливает их деструктивный потенциал.
6. Историческая несостоятельность:
- Имена Осад Москвао и Сункар (якобы основатель государственной системы Руси) неизвестны исторической науке. Упоминания о них не подтверждены источниками.
- Утверждения о фальсификации истории (например, стирании рукописей Владимиром Мономахом) не имеют доказательств.
7. Историческая политика России:
- Русские, осваивая территории, сохраняли местные названия и уважали культуру других народов, что способствовало созданию многонационального государства.
- Упрек в нерусском происхождении названий (включая Москву) трактуется как попытка исказить историческую роль России.
8. Предлагаемые меры:
- Необходима правовая реакция: привлечение авторов таких роликов к ответственности за разжигание межнациональной ненависти.
- Использование международных договоренностей для взаимодействия с правоохранительными органами Казахстана.
- Противодействие подобным фейкам как угрозе национальной безопасности России.
Вывод:
Беседа раскрывает механизм использования фейковых исторических нарративов как инструмента подрывной политтехнологии, направленной на разжигание национализма и межнациональной розни. Миф об Осаде Москвао, якобы казахском правителе, иллюстрирует попытку переписать историю в угоду националистическим идеям, что особенно опасно для молодежи, восприимчивой к эмоциональным и «сенсационным» сообщениям. Такие фейки не имеют исторической основы, но эффективно эксплуатируют клиповое мышление и стремление к значимости. Подобные технологии, ранее применявшиеся на Украине и в других постсоветских странах, угрожают государственной безопасности и требуют правового противодействия, включая привлечение к ответственности авторов и международное сотрудничество. Россия, напротив, исторически демонстрировала уважение к культуре других народов, что подчеркивает абсурдность обвинений в сокрытии «казахского следа» в истории Москвы.